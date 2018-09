Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Mától szeptember 21-ig a környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzik a hatóságok.","shortLead":"Mától szeptember 21-ig a környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzik a hatóságok.","id":"20180917_Ujabb_kozuti_ellenorzessorozat_indul_de_most_nem_a_sebesseg_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3288843f-f710-415b-a587-76e30fc3df5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_Ujabb_kozuti_ellenorzessorozat_indul_de_most_nem_a_sebesseg_szamit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:56","title":"Újabb közúti ellenőrzéssorozat indul, de most nem a sebesség számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az InterRail-program sikere miatt azt kérik a kormánytól, legyen ingyen magyar vonatbérlet is.","shortLead":"Az InterRail-program sikere miatt azt kérik a kormánytól, legyen ingyen magyar vonatbérlet is.","id":"20180917_Ingyen_vonatberletet_adna_az_MSZP_a_18_eveseknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac87d32d-b9f6-4e29-90b1-6bf426be276c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Ingyen_vonatberletet_adna_az_MSZP_a_18_eveseknek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:35","title":"Ingyen vonatbérletet adna az MSZP a 18 éveseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180917_A_borkostolas_jobban_megdolgoztatja_az_agyat_mint_a_matematika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5802d4-d70f-4eee-ba54-7b4a294076f7","keywords":null,"link":"/elet/20180917_A_borkostolas_jobban_megdolgoztatja_az_agyat_mint_a_matematika","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:14","title":"A borkóstolás jobban megdolgoztatja az agyat, mint a matematika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20203ab-1589-48d8-96d0-4958e4507a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180916_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_valtozasa_kilyukaszthtatlan_biciklikerek_uj_iphone_xs_max_xr_bejelentes_windows_7_tamogatas_hosszabbitas_mesterseges_intelligencia_seti_radiohullamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20203ab-1589-48d8-96d0-4958e4507a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c741b793-8e3e-411d-a02f-52cc306bf6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_valtozasa_kilyukaszthtatlan_biciklikerek_uj_iphone_xs_max_xr_bejelentes_windows_7_tamogatas_hosszabbitas_mesterseges_intelligencia_seti_radiohullamok","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:00","title":"Ez történt: megszavazták az új EU-s szabályt – befagyasztják a mémgyártást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stormy Daniels azt ígérte, a memoárjában mindent leleplez. A könyv elkészült.","shortLead":"Stormy Daniels azt ígérte, a memoárjában mindent leleplez. A könyv elkészült.","id":"20180918_A_pornoszineszno_konyvebol_kinzo_reszletek_derulnek_ki_Trump_szexualis_eleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbeec91-5707-4a3f-945f-074f6fe118e7","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_pornoszineszno_konyvebol_kinzo_reszletek_derulnek_ki_Trump_szexualis_eleterol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:44","title":"A pornószínésznő könyvéből kínzó részletek derülnek ki Trump szexuális életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615610ec-8fde-4661-87ec-6dbb51a4f0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erőszakos rituálék mellett ingyen dolgoztatta a híveket, akiknek az útlevelét elkobozták, amint beléptek az egyházba. Felkavaró felvételek. ","shortLead":"Az erőszakos rituálék mellett ingyen dolgoztatta a híveket, akiknek az útlevelét elkobozták, amint beléptek...","id":"20180917_Sokkolo_videon_bantalmazza_a_kovetoit_egy_delkoreai_szekta_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=615610ec-8fde-4661-87ec-6dbb51a4f0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e97e74c-8bd3-49cf-a7bf-e9ec4452ac5b","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Sokkolo_videon_bantalmazza_a_kovetoit_egy_delkoreai_szekta_vezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:35","title":"Sokkoló videón bántalmazza a követőit egy dél-koreai szekta vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság jelenleg semmilyen olyan tevékenységet nem folytat, amit a törvény adóztatni rendel, írja a civil szervezet közleményében. Az új adó első lépésben egyébként is a donorokra vonatkozik, és a mi támogatóink, az Európai Unió és az ENSZ mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól.","shortLead":"A Helsinki Bizottság jelenleg semmilyen olyan tevékenységet nem folytat, amit a törvény adóztatni rendel, írja a civil...","id":"20180917_A_Helsinki_Bizottsag_nem_fizet_bevandorlasi_kulonadot_mert_ugyfeleik_nem_bevandorlok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea14e6f-9a72-44dd-bebc-36c54a959250","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_A_Helsinki_Bizottsag_nem_fizet_bevandorlasi_kulonadot_mert_ugyfeleik_nem_bevandorlok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:07","title":"A Helsinki Bizottság nem fizet bevándorlási különadót, mert ügyfeleik nem bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik. Most közzétették a 2019-es listát.","shortLead":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik...","id":"20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caa88a2-e697-4ad4-85fe-2772fcfad867","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:41","title":"Ezek az autók lehetnek a világ legjobb autói – ön melyiket választaná?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]