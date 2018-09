Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar kormányfő ellen fordult ugyanis az Európai Néppárt kétharmada, és a Sargentini-jelentés elfogadásával az ellenzék rátalált a kárörömre, ha a saját hangjára még nem is. Mit tervez ilyen helyzetben Orbán? És milyen hangot üt meg? Bónusz: Gyurcsány Ferenc is válaszolhat szavaira. Mi pedig közvetítjük, és kommentáljuk.","shortLead":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar...","id":"20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ef498-2df4-47e8-9014-d776ddf676ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:59","title":"Orbán már megint Brüsszelt és Merkelt szidalmazta, Gyurcsány diktátorozva válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta Sanghajban a Mesterséges Intelligencia Világkonferenciájának megnyitóján Liu Ho miniszterelnök-helyettes. ","shortLead":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta...","id":"20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a3a9a-bfdd-4481-989c-cd59c5eba8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:36","title":"Mi lesz a szerényebb képességű politikusokkal, ha oda is betör a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","shortLead":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","id":"20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14990564-1be3-43cd-9723-5c55d96c1520","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:33","title":"Keményítőgyárral hizlalják Mészáros Lőrinc tőzsdei cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára Botondot indította Kocsis Máté helyére, az ellenzék Győri mögé állt be. Aki most kendőzetlenül, saját példáján keresztül leír mindent, milyen állapotban van az ellenzék.","shortLead":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára...","id":"20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab410f-4af5-4f92-83bb-7dcb57fd65c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:46","title":"Ismeretlen volt, és nem tud beszélni – őszintén vall az ellenzéki jelölt, miért nyert a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638dd26d-ce9e-48a8-a0ab-fc4b408a1a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretes projektnek indult a Path nevű közösségi hálózat, amely legutóbb a facebookos adatgyűjtési botrány idején vívott ki magának komoly szimpátiát. Mark Zuckerbergék taposómalma azonban nem hagyott életteret nekik, pár hét múlva lekapcsolják a villanyt.","shortLead":"Ígéretes projektnek indult a Path nevű közösségi hálózat, amely legutóbb a facebookos adatgyűjtési botrány idején...","id":"20180918_path_kozossegi_oldal_facebook_mark_zuckerberg_felhasznaloszam_adatgyujtes_cambridge_analytica_anti_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=638dd26d-ce9e-48a8-a0ab-fc4b408a1a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b092fd9-9b47-4518-8328-b1a661dd8ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_path_kozossegi_oldal_facebook_mark_zuckerberg_felhasznaloszam_adatgyujtes_cambridge_analytica_anti_facebook","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:03","title":"Ennyi volt: bedőlt az anti-Facebook, októberben végleg lehúzzák a redőnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a856bab1-d988-4727-bbf1-79280d01e1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus szerint mindenki szorong az országban. „Még a hatalmon lévők is. Félnek nyilatkozni, mert tudják, hogy elég egyetlen rossz szó, és elvesztik az állásukat, körön kívül találják magukat. A félelmük egyáltalán nem megalapozatlan. Kegyvesztések sorának vagyunk tanúi.”","shortLead":"A szociológus szerint mindenki szorong az országban. „Még a hatalmon lévők is. Félnek nyilatkozni, mert tudják...","id":"20180917_Ferge_Zsuzsa_A_valosagos_cel_az_egyenlotlenseg_novelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a856bab1-d988-4727-bbf1-79280d01e1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf48db-ec42-490f-868c-2a71a9f59552","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Ferge_Zsuzsa_A_valosagos_cel_az_egyenlotlenseg_novelese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:59","title":"Ferge Zsuzsa: A valóságos cél az egyenlőtlenség növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák alkancellár kezdeményezte, hogy a testület jogi szolgálata vizsgálja ki, érvényes-e a magyarországi jogállamiság helyzetével foglalkozó Sargentini-jelentésről szóló voksolás eredménye. 