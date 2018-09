Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Több menekült szerint ezt kapja az a magyar rendőröktől, aki átlépi a határkerítést. Elkészült az Európa Tanács jelentése, a hvg.hu pedig elsőként ismerteti a tartalmát. A kormány szerint a rendőrök minden jogszabályt betartanak, a menekültek pedig talán inkább egymást verik, onnan a sérülések.","shortLead":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Több menekült szerint ezt kapja az a magyar rendőröktől, aki átlépi...","id":"20180918_Europa_Tanacs_verik_es_kinozzak_a_menekulteket_a_magyar_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e17f3db-8e1e-4956-a417-c929f87e48d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Europa_Tanacs_verik_es_kinozzak_a_menekulteket_a_magyar_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:00","title":"Kíméletlen jelentést adott ki az ET: Verik és kínozzák a menekülteket a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatát. ","shortLead":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi...","id":"20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eace26d-77b4-48bf-b2d7-42543fe7f20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:33","title":"Itt a nagy terv: így csiszolná a magyarok idegennyelv-tudását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alan Dershowitz szerint a volt kampánymenedzser vádalkuja \"megnyithat olyan ajtókat is, amelyek eddig zárva voltak\".","shortLead":"Alan Dershowitz szerint a volt kampánymenedzser vádalkuja \"megnyithat olyan ajtókat is, amelyek eddig zárva voltak\".","id":"20180916_Manafort_vadalkuja_nagyon_rossz_Trumpnak__allitja_a_neves_jogasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a9041e-c803-4785-a41a-df6dcfc8039a","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Manafort_vadalkuja_nagyon_rossz_Trumpnak__allitja_a_neves_jogasz","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:43","title":"Manafort vádalkuja \"nagyon rossz\" Trumpnak - állítja a neves jogász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a2e63-6981-4cab-8864-b646728aaecd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy Budapestre tartó személyvonat elgázolt egy embert a nyílt pályán, 20-30 perces késésre kell számítani.","shortLead":"Egy Budapestre tartó személyvonat elgázolt egy embert a nyílt pályán, 20-30 perces késésre kell számítani.","id":"20180918_Halalos_gazolas_volt_a_XVII_keruletben_kesnek_a_vonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08a2e63-6981-4cab-8864-b646728aaecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f1b7fe-9d1b-44ef-abfd-292865cb7034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Halalos_gazolas_volt_a_XVII_keruletben_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:23","title":"Halálos gázolás volt a XVII. kerületben, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41781a52-a281-43b6-8f03-22826ba9ac72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartunk attól, hogy lopni lehetne ezekről a kártyákról.","shortLead":"Nem tartunk attól, hogy lopni lehetne ezekről a kártyákról.","id":"20180917_Tudja_a_kartyas_fizetesek_kozul_mennyi_az_egyerinteses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41781a52-a281-43b6-8f03-22826ba9ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe04bcf-ff9c-41c5-8011-3ef4d49b9537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Tudja_a_kartyas_fizetesek_kozul_mennyi_az_egyerinteses","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:11","title":"Tudja, a kártyás fizetések közül mennyi egyérintéses?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","shortLead":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","id":"20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2b9017-2cfc-4d61-95a9-f7e8d3e83594","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:56","title":"Videóra vették, ahogy egy rakodómunkás bőröndökből lop az ibizai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigieknél sokkal több zeneszám letöltését teszi lehetővé előfizetőinek a Spotify, igaz, ehhez elegendő tárhelyre is szükség van az eszközön.","shortLead":"Az eddigieknél sokkal több zeneszám letöltését teszi lehetővé előfizetőinek a Spotify, igaz, ehhez elegendő tárhelyre...","id":"20180918_spotify_offline_zenehallgatas_letoltheto_zenek_podcastek_videok_szamanak_megnovelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546b3ec3-da28-4367-9d88-3473765e9dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_spotify_offline_zenehallgatas_letoltheto_zenek_podcastek_videok_szamanak_megnovelese","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:02","title":"Már 5 x 10 000 zenét tölthet le a Spotifyról úgy, hogy aztán net nélkül is hallgathatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","shortLead":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","id":"20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14990564-1be3-43cd-9723-5c55d96c1520","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:33","title":"Keményítőgyárral hizlalják Mészáros Lőrinc tőzsdei cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]