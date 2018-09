Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az anyának és autista, rákos fiának október 3-ig kell elhagyniuk otthonukat.
Utcára kerül az anya és autista, rákos gyermeke, elárverezik otthonukat
2018. szeptember. 17. 09:40 Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent Sortalanság szerzője. Ördögh Ottó a kötelező irodalomnak állít görbe tükröt, és középiskolai tanárként állítja, humorral bármely szöveg közel hozható a gyerekekhez. Kell-e változtatni a kötelezőlistán? Van-e bármilyen keresnivalója a politikának az irodalmi életben? Mi az ember egyetlen isteni tulajdonsága? Interjú.
2018. szeptember. 17. 20:10 "Ne az döntsön, hogy most épp valaki jól fekszik az oktatásirányításnál, vagy sem" A külgazdasági és külügyminiszter a francia Európa-ügyi miniszterre reagált.
Szijjártó teljesen felháborodott a francia miniszteren
2018. szeptember. 16. 16:16 Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.
Megszólalt Tim Cook az idei iPhone-ok áráról
2018. szeptember. 18. 11:03 A Spar saját márkás termékéről van szó.
Szennyezett tejet vontak ki a forgalomból
2018. szeptember. 17. 13:11 A helyszín a kubai főváros, Havanna egyik szupermarketje, ahol államilag támogatott áron vásárolhatnak a fogyasztók alapvető termékeket, persze az örökké szűkös raktárkészlet függvényében.
Miért rúgták ki a boltost, aki eladott 15 ezer almát egy vevőnek?
2018. szeptember. 17. 07:15 hivatalos versenyen 2:02:00 alatt futotta végig a 42 kilométeres távot. Az új rekord 2:01.40. Az új rekord 2:01.40.
Szenzációs világcsúcsot állított fel a maratoni távon a kenyai Kipchoge
2018. szeptember. 16. 12:06 Legutóbb akkor vált ez világossá, amikor azt állította, hogy a márciusi angliai Szkripal-merényletet elkövető két orosz férfi egyszerű, titkosszolgálatokhoz nem köthető állampolgár. Egy kellemetlen vizit: Orbán ma elmegy Moszkvába, de senki se tudja, hogy ez kinek jó
2018. szeptember. 18. 08:00