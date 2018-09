Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük sem ismerte el bűnösségét, a vád különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés.","shortLead":"Egyikük sem ismerte el bűnösségét, a vád különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés.","id":"20180917_Brutalis_modon_hetekig_kinozta_zarkatarsat_harom_szombathelyi_rab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2ebed0-5afd-41e0-99ae-4fcc4fa76154","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Brutalis_modon_hetekig_kinozta_zarkatarsat_harom_szombathelyi_rab","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:41","title":"Brutális módon, hetekig kínozta zárkatársát három szombathelyi rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs olyan nagyobb kereskedelmi vállalat, amely profitot termelne az internetes élelmiszer-rendelésen.","shortLead":"Nincs olyan nagyobb kereskedelmi vállalat, amely profitot termelne az internetes élelmiszer-rendelésen.","id":"20180918_Nekunk_bejon_de_a_boltok_keptelene_profitot_termelni_a_hazhozszallitason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b15f1a-6cf7-41ce-99c8-1c9dfdd3bcc5","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Nekunk_bejon_de_a_boltok_keptelene_profitot_termelni_a_hazhozszallitason","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:09","title":"Nekünk bejön, de a boltok képtelenek profitot termelni a házhozszállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem tartotta be korábbi ígéretét Orbán Viktor, és a parlamenti ülésterem felé haladva, 50 méteres sétája alatt válaszolt három kérdésre.","shortLead":"Mégsem tartotta be korábbi ígéretét Orbán Viktor, és a parlamenti ülésterem felé haladva, 50 méteres sétája alatt...","id":"20180917_Orban_Viktornak_itt_a_karacsony_mi_vagyunk_a_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b25a8fb-90a7-471e-9423-0cb5e6aedc4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktornak_itt_a_karacsony_mi_vagyunk_a_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:18","title":"Orbán Viktornak itt a karácsony: \"Mi vagyunk a néppárt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, napsütéses napunk lesz. ","shortLead":"Meleg, napsütéses napunk lesz. ","id":"20180917_Folytatodik_az_indian_nyar_30_fok_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a09499-0e8e-4998-ab35-928e3af325a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Folytatodik_az_indian_nyar_30_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:14","title":"Folytatódik az indián nyár, 30 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen annak megelőzése volna. A hordók már tíz éve ott állnak a halasi udvarban, most a Greenpeace levele után, úgy tudjuk, hogy a katasztrófavédelem körülnézett ott.","shortLead":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen...","id":"20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3114a6a3-ed42-42f7-8993-3e6877b2d8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:15","title":"A belügyminisztert sürgetik az ezer tonna kiskunhalasi veszélyes hulladék ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajátos okfejtéssel határolódott el a gyermektelen európai vezetőkről szóló múlt heti Facebook-bejegyzésétől a fideszes Hoppál Péter. A volt kulturális államtitkár a hvg.hu-nak azt mondta, nemhogy nem akarta kipellengérezni azokat a politikusokat, akiknek nincs gyerekük, hanem ő maga is nagyon sajnálta, hogy valaki megtette ezt. ","shortLead":"Sajátos okfejtéssel határolódott el a gyermektelen európai vezetőkről szóló múlt heti Facebook-bejegyzésétől a fideszes...","id":"20180918_Hoppal_Peter_mar_ugy_emlekszik_megdobbent_amikor_meglatta_a_montazst_a_gyermektelen_europai_politikusokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc183026-5ae0-4785-95bc-5848f7052032","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Hoppal_Peter_mar_ugy_emlekszik_megdobbent_amikor_meglatta_a_montazst_a_gyermektelen_europai_politikusokrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:10","title":"Hoppál Péter már úgy emlékszik, megdöbbent, amikor meglátta a montázst a gyermektelen európai politikusokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b01a7-aff9-4218-b52c-34ccfb0f841d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyának és autista, rákos fiának október 3-ig kell elhagyniuk otthonukat.","shortLead":"Az anyának és autista, rákos fiának október 3-ig kell elhagyniuk otthonukat.","id":"20180917_Utcara_kerul_az_anya_es_autista_rakos_gyermeke_elarverezik_otthonukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95b01a7-aff9-4218-b52c-34ccfb0f841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b498024-5294-48ce-9f8b-3e7649d1362f","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Utcara_kerul_az_anya_es_autista_rakos_gyermeke_elarverezik_otthonukat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:40","title":"Utcára kerül az anya és autista, rákos gyermeke, elárverezik otthonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is reagáljanak a múlt héten elfogadott Sargentini-jelentésre. ","shortLead":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is...","id":"20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804c7f6-d156-47d7-bf9b-e52ef59801fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:09","title":"Új fronton támadja a Sargentini-jelentést a kormány, jönnek a rádiós és tévés \"tájékoztatók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]