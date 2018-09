Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"jó munkához idő kell\" helyett új lemezt tett fel a miniszterelnök CEU-ügyben, de nem lett sokkal tisztább a kép az egyetem jövőjét illetően. ","shortLead":"A \"jó munkához idő kell\" helyett új lemezt tett fel a miniszterelnök CEU-ügyben, de nem lett sokkal tisztább a kép...","id":"20180917_Orban_a_CEUval_semmi_gond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3fa500-a1c0-4a88-b040-6ba656337b29","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_a_CEUval_semmi_gond","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:21","title":"Orbán: A CEU-val semmi gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején szivárgott ki, hogy a Google egy különleges, cenzúrázott keresőt fejleszt Kínának. A témát elsőként megíró lap most újabb részletekkel állt elő, melyek még sötétebb képet festenek a helyzetől. Ha igazak az értesüléseik, a kínai kormányzat konkrét személyekhez kötve is megnézheti majd, ki mire keres rá a neten.","shortLead":"Augusztus elején szivárgott ki, hogy a Google egy különleges, cenzúrázott keresőt fejleszt Kínának. A témát elsőként...","id":"20180917_kina_internet_cenzura_google_kereso_dragonfly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe75468f-aded-43df-9441-e947f4c4a5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_kina_internet_cenzura_google_kereso_dragonfly","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:03","title":"Egészen durva dolgok szivárogtak ki arról, milyen netcenzúrára készül a Google és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszel egy jó ügy érdekében avatkozna be az életünkbe.","shortLead":"Brüsszel egy jó ügy érdekében avatkozna be az életünkbe.","id":"20180918_Az_Europai_Bizottsag_megmozgatna_a_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9874e3-1b2d-41b6-b14b-2af596f3ec53","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Az_Europai_Bizottsag_megmozgatna_a_magyarokat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:56","title":"Az Európai Bizottság megmozgatná a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki és indította be valaki más autóját.","shortLead":"Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki...","id":"20180918_tesla_model_3_lopas_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622c763a-fce1-4a11-9e8c-28dda54b0561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tesla_model_3_lopas_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:03","title":"Kulcs nélkül, csupán egy telefonnal loptak el egy Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvában, miután tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, aki cserébe kulcsfontosságú EU-s partnernek nevezte Magyarországot. A baráti hangulatú sajtótájékoztatón Putyin beszélt a migránsválságról és a Szíriában lelőtt orosz gép miatt kialakult válságról is. A találkozón megállapodtak az újabb hosszú távú gázszállítás feltételeiről, ám nem írtak alá kétoldalú egyezményeket.","shortLead":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán...","id":"20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9fb61-fe69-4907-8720-73139afe39cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:50","title":"Orbán Putyinnál: Mindkét fél száz százalékig elkötelezett Paks bővítése mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","shortLead":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","id":"20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1049c-389c-4f0b-a86c-e9f75c5f5981","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:56","title":"A Coca-Cola is kannabiszos üdítőt készül gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5af64c1-14e4-456d-a6a5-3a854754e567","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros volt a verseny, de végül kormánypárti vezetése lesz Tiszavasvárinak.","shortLead":"Szoros volt a verseny, de végül kormánypárti vezetése lesz Tiszavasvárinak.","id":"20180916_A_fideszes_jelolt_nyert_a_Jobbik_fellegvaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5af64c1-14e4-456d-a6a5-3a854754e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ed081-89c8-4be1-92e3-4df9f2949ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_fideszes_jelolt_nyert_a_Jobbik_fellegvaraban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 22:29","title":"A fideszes jelölt nyert a Jobbik fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is reagáljanak a múlt héten elfogadott Sargentini-jelentésre. ","shortLead":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is...","id":"20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804c7f6-d156-47d7-bf9b-e52ef59801fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:09","title":"Új fronton támadja a Sargentini-jelentést a kormány, jönnek a rádiós és tévés \"tájékoztatók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]