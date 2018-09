Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás, fellendülés szakasza is. ","shortLead":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás...","id":"20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4580760-e002-4dee-95ca-821ca41d85b2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:27","title":"Egyetlen ábrán az elmúlt 10 év ingatlanpiaci változásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a42ef9-7426-4a41-acaf-e23fe5d09fa1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180918_Marabu_FekNyuz_Fordulat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a42ef9-7426-4a41-acaf-e23fe5d09fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3def1b23-8c0f-43e4-984f-87047397bd59","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Marabu_FekNyuz_Fordulat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:30","title":"Marabu FékNyúz: Fordulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06bec9-c4a7-4062-88d4-53ac48cf7857","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 77 éves Hélène Pastor alig lépett ki a kórház kapuján Nizzában, amikor egy lefűrészelt csövű puskával agyonlőtték. Sofőrje hasonló sorsra jutott. Egész Monaco felbolydult a négy éve elkövetett gyilkosság miatt. A per hétfőn kezdődött.","shortLead":"A 77 éves Hélène Pastor alig lépett ki a kórház kapuján Nizzában, amikor egy lefűrészelt csövű puskával agyonlőtték...","id":"20180917_Lengyelorszag_volt_konzulja_olethette_meg_anyosat_Monaco_leggazdagabb_asszonyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b06bec9-c4a7-4062-88d4-53ac48cf7857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e57961-b28f-482e-aeb2-2d8ca3e191f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Lengyelorszag_volt_konzulja_olethette_meg_anyosat_Monaco_leggazdagabb_asszonyat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:45","title":"Lengyelország volt konzulja ölethette meg anyósát, Monaco leggazdagabb asszonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre feltűnnek olyan weboldalak, amelyek a rajtuk futó kód révén működésképtelenné tehetik eszközeinket. Most egy újabb ilyen bukkant fel.","shortLead":"Időről időre feltűnnek olyan weboldalak, amelyek a rajtuk futó kód révén működésképtelenné tehetik eszközeinket. Most...","id":"20180917_iphone_ipad_ios_css_kod_telefon_lefagy_safari_ripper_veszelyes_kodsor_sabri_haddouche_rendszerosszeomlas_telefon_tulterhelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad538984-8da3-48b1-8f8b-2a354f7612d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_iphone_ipad_ios_css_kod_telefon_lefagy_safari_ripper_veszelyes_kodsor_sabri_haddouche_rendszerosszeomlas_telefon_tulterhelese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:03","title":"Új módszerrel idegesítik az iPhone-osokat, rögtön újraindul tőle a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","shortLead":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","id":"20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c06d79-bb69-4e02-85ff-74f703faf7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:01","title":"Megint a magyar focistákon élcelődött Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Részletes riportot közölt a Lidovky cseh lap arról a Prágában is tapasztalható jelenségről, melynek során a lakástulajdonosok rendszeres szexért cserébe kínálnak albérletet.","shortLead":"Részletes riportot közölt a Lidovky cseh lap arról a Prágában is tapasztalható jelenségről, melynek során...","id":"20180917_Nemcsak_Budapesten_divik_az_alberletet_szexert_jelensege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b4c599-0f52-4e90-b7ae-f5de4df090aa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Nemcsak_Budapesten_divik_az_alberletet_szexert_jelensege","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:52","title":"Nemcsak Budapesten dívik az albérletet szexért jelensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a szavazás lezárulta óta vitatja a kétharmados többséget. Az EP nem adja ki a szakvéleményt.","shortLead":"A magyar kormány a szavazás lezárulta óta vitatja a kétharmados többséget. Az EP nem adja ki a szakvéleményt.","id":"20180917_A_Sargentiniszavazas_szabalyat_iro_kepviselo_elmondta_miert_nincs_igaza_a_Fidesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f29125b-0b98-4164-888d-86c0504b96ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_A_Sargentiniszavazas_szabalyat_iro_kepviselo_elmondta_miert_nincs_igaza_a_Fidesznek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:49","title":"A Sargentini-szavazás szabályát író képviselő elmondta, szerinte miért nincs igaza a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b01a7-aff9-4218-b52c-34ccfb0f841d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyának és autista, rákos fiának október 3-ig kell elhagyniuk otthonukat.","shortLead":"Az anyának és autista, rákos fiának október 3-ig kell elhagyniuk otthonukat.","id":"20180917_Utcara_kerul_az_anya_es_autista_rakos_gyermeke_elarverezik_otthonukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95b01a7-aff9-4218-b52c-34ccfb0f841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b498024-5294-48ce-9f8b-3e7649d1362f","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Utcara_kerul_az_anya_es_autista_rakos_gyermeke_elarverezik_otthonukat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:40","title":"Utcára kerül az anya és autista, rákos gyermeke, elárverezik otthonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]