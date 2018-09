Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves hiány.","shortLead":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves...","id":"20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:29","title":"Az MVM után a nemzeti kukaholdingnál is problémák akadtak az éves beszámolóval"},{"available":true,"c_guid":"514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","shortLead":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","id":"20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:31","title":"Megint tüntetőket vittek el a Kossuth térről"},{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","shortLead":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","id":"20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:47","title":"Nagyot drágult a magyar munkaerő"},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sargentini-jelentés elfogadása nem jelenti automatikusan a források elvonását.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadása nem jelenti automatikusan a források elvonását.","id":"20180917_Oettinger_uzent_a_kormanynak_az_osszes_EUpenzt_elvehetik_jogsertes_eseten","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:22","title":"Oettinger üzent a kormánynak: az összes EU-pénzt elvehetik jogsértés esetén"},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmozgathatja a világpiacot a Kínában megjelent afrikai sertéspestis. A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló magyar élősertés-export felpörgése, a termelők és a feldolgozók költségeinek növekedése itthon az árak jelentős emelkedését tenné indokolttá.","shortLead":"Megmozgathatja a világpiacot a Kínában megjelent afrikai sertéspestis. A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló magyar élősertés-export felpörgése, a termelők és a feldolgozók költségeinek növekedése itthon az árak jelentős emelkedését tenné indokolttá.","id":"20180917_Muszaj_lesz_emelni_a_husarakon","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:48","title":"Muszáj lesz emelni a húsárakon"},{"available":true,"c_guid":"564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után összehívott nagy, közös baloldali demonstráció nem mozgatott meg sok embert, Gyurcsány saját becslése szerint 3-4 ezren jelenhettek meg. A hangulat is inkább lagymatag volt. Az MSZP és a Párbeszéd már az Európai Parlamenti választásra hangol.","shortLead":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után összehívott nagy, közös baloldali demonstráció nem mozgatott meg sok embert, Gyurcsány saját becslése szerint 3-4 ezren jelenhettek meg. A hangulat is inkább lagymatag volt. Az MSZP és a Párbeszéd már az Európai Parlamenti választásra hangol.","id":"20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:16","title":"Gyurcsány: \"Kedden kimegyünk az utcára és ott is maradunk\""},{"available":true,"c_guid":"31ba6c9f-bb68-4de1-b167-e44d97e8bffd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rossz infrastruktúra és a nem megfelelő óvintézkedések csak fokozzák a pusztítást, a mostanihoz hasonló tragédia 2012 óta nem volt.","shortLead":"A rossz infrastruktúra és a nem megfelelő óvintézkedések csak fokozzák a pusztítást, a mostanihoz hasonló tragédia 2012...","id":"20180918_Tobb_mint_szazan_meghaltak_az_arvizek_miatt_Nigeriaban","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:18","title":"Több mint százan meghaltak az árvizek miatt Nigériában"},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket.","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket.","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal"} A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló magyar élősertés-export felpörgése, a termelők és a feldolgozók költségeinek növekedése itthon az árak jelentős emelkedését tenné indokolttá.","shortLead":"Megmozgathatja a világpiacot a Kínában megjelent afrikai sertéspestis. A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló...","id":"20180917_Muszaj_lesz_emelni_a_husarakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6010fd26-1997-4e4d-9f42-fe6590de035a","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Muszaj_lesz_emelni_a_husarakon","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:48","title":"Muszáj lesz emelni a húsárakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után összehívott nagy, közös baloldali demonstráció nem mozgatott meg sok embert, Gyurcsány saját becslése szerint 3-4 ezren jelenhettek meg. A hangulat is inkább lagymatag volt. Az MSZP és a Párbeszéd már az Európai Parlamenti választásra hangol.","shortLead":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után...","id":"20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb303ebb-8cda-4981-8d09-9e10f7228a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:16","title":"Gyurcsány: \"Kedden kimegyünk az utcára és ott is maradunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ba6c9f-bb68-4de1-b167-e44d97e8bffd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rossz infrastruktúra és a nem megfelelő óvintézkedések csak fokozzák a pusztítást, a mostanihoz hasonló tragédia 2012 óta nem volt.","shortLead":"A rossz infrastruktúra és a nem megfelelő óvintézkedések csak fokozzák a pusztítást, a mostanihoz hasonló tragédia 2012...","id":"20180918_Tobb_mint_szazan_meghaltak_az_arvizek_miatt_Nigeriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ba6c9f-bb68-4de1-b167-e44d97e8bffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f56a4f-2796-4703-bc62-d56c648f0cf8","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Tobb_mint_szazan_meghaltak_az_arvizek_miatt_Nigeriaban","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:18","title":"Több mint százan meghaltak az árvizek miatt Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket. ","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg...","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2edac1-8f52-4304-b767-2729efe05658","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]