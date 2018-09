Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről egyeztet a Magyar-Orosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság társelnökével.","shortLead":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről...","id":"20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce61d1d8-02c9-45e4-a808-7cfec0dc41e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:13","title":"Metróügyben utazik Moszkvába Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db088ae3-1a18-4335-aa96-c6c980f27495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás csak egy, más is fenyegetést jelent az élővilágra – jelentette ki egy San Franciscó-i konferencián Harrison Ford, utalva egyes politikusokra, akik tudományos témákban próbálnak meg tudás nélkül okoskodni.","shortLead":"Az éghajlatváltozás csak egy, más is fenyegetést jelent az élővilágra – jelentette ki egy San Franciscó-i konferencián...","id":"20180917_harrison_ford_parizsi_klimaegyezmeny_eghajlatvaltozas_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db088ae3-1a18-4335-aa96-c6c980f27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8b281b-f5b3-412f-a59b-52b0b876c32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_harrison_ford_parizsi_klimaegyezmeny_eghajlatvaltozas_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:02","title":"Harrison Ford gyújtó hangú beszédben szólt be a tudománytalan, populista politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről, önbizalom-építésről, karrierváltásról és a párkapcsolatok dilemmáiról.","shortLead":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről...","id":"remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c5dcb-86b6-4b08-af07-8c1df88bb43b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:39","title":"„Lesz-e még új párom, karrierem?” Önbizalomépítés, karrierváltás és a párkapcsolat 50-en túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két országot találtak csak az EU-ban, ahol a helyiek elégedetlenebbek a vasúttal, mint a magyarok.","shortLead":"Két országot találtak csak az EU-ban, ahol a helyiek elégedetlenebbek a vasúttal, mint a magyarok.","id":"20180918_Ennek_a_listanak_nem_fognak_orulni_a_MAVnal_mit_gondolnak_a_magyarok_a_vasutrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892317ff-3a78-4821-b0f7-cee1e87cf215","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Ennek_a_listanak_nem_fognak_orulni_a_MAVnal_mit_gondolnak_a_magyarok_a_vasutrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:58","title":"Ennek a listának nem fognak örülni a MÁV-nál: mit gondolnak a magyarok a vasútról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száznál is több, kizárólag női Facebook-felhasználó fiókjához juthatott hozzá az általa kitalált módszer révén egy amatőr magyar hacker. Nem csinált mást, mint egyszerű hazugsággal egy maga által kreált adathalász oldalra irányította a kinézett profilok tulajdonosait.","shortLead":"Száznál is több, kizárólag női Facebook-felhasználó fiókjához juthatott hozzá az általa kitalált módszer révén...","id":"20180918_facebook_fio_adathalasz_oldal_messenger_adatlopas_magyar_facebookozok_ketfaktoros_hitelesites_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52923054-3388-46a2-b644-4afefa044df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_facebook_fio_adathalasz_oldal_messenger_adatlopas_magyar_facebookozok_ketfaktoros_hitelesites_instagram","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:00","title":"Egyszerű hazugsággal törhették fel 133 magyar lány Facebook-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","shortLead":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","id":"20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759bbbd1-690a-4c05-8835-fd8a24186605","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:21","title":"Orbánnal indul ma a parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36245ef-ca66-4701-b37f-cafa4225ec57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizalmas üzenetet küldött körbe a brit miniszterelnök hivatala, amiben arra kérte képviselőit, hogy határolódjanak el Orbán Viktortól, a kormányától, valamint annak politikájától is – tegyék világossá, nem támogatják azt.","shortLead":"Bizalmas üzenetet küldött körbe a brit miniszterelnök hivatala, amiben arra kérte képviselőit, hogy határolódjanak el...","id":"20180917_Theresa_May_hivatal_arra_keri_politikusait_hatarolodjanak_el_Orbantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36245ef-ca66-4701-b37f-cafa4225ec57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa1beb1-2c92-42bd-ae75-d2081d20dd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Theresa_May_hivatal_arra_keri_politikusait_hatarolodjanak_el_Orbantol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:07","title":"Theresa May hivatala arra kéri politikusait, határolódjanak el Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]