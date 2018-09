Az unoka nemét maga Orbán Viktor árulta el kedden kora délután, amikor a Facebook-oldalára azt írta:

"Hahóóó, facebookosok! Megszületett harmadik unokám. Isten hozott, Anna Adél"

Képet egyelőre nem tettek közzé az újszülöttről.

A miniszterelnök május 21-én ugyanígy jelentette be középső lánya, Sára és férje, Szokira Tamás gyermekének, Johannának az érkezését is. Róla kicsivel később egy fényképet is posztolt.

© Facebook / Orbán Viktor

A várandós Orbán Ráhel legutóbb másfél hete, a szeptember 8-i kötcsei polgári pikniken jelent meg a nyilvánosság előtt. Tiborcz Istvánnal közös első kislányuk, Alíz 2016 júniusában született. Első unokája érkezését akkor úgy jelentette be a közösségi oldalon a miniszterelnök, hogy “Nagypapának lenni jó”.

© tenyek.hu

Anna Adél születésével 7:2-re nőtt a női túlsúly az Orbán-családban: a feleség, Lévai Anikó, a négy lány és három lányunoka mellett csak Gáspár fia bír a miniszterelnökön kívül 1-essel kezdődő azonosítóval a famíliában.