[{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","shortLead":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","id":"20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759bbbd1-690a-4c05-8835-fd8a24186605","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:21","title":"Orbánnal indul ma a parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Spar saját márkás termékéről van szó.","shortLead":"A Spar saját márkás termékéről van szó.","id":"20180917_Szennyezett_tejet_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bb56f8-6961-4e3c-a583-48e7639b3785","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Szennyezett_tejet_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:11","title":"Szennyezett tejet vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23fb23-d8e3-4e04-bca8-a95a54d9cef3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Münchenben járva meglestük az M2 eddig készült legkeményebb verzióját, az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont. Nagy teljesítmény kis tömeggel, hátsókerékhajtással és kéziváltóval kombinálva, kell ennél több?","shortLead":"Münchenben járva meglestük az M2 eddig készült legkeményebb verzióját, az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont. Nagy...","id":"20180916_korbefotoztuk_a_bmw_kvintesszenciajat_az_uj_m2_competitiont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23fb23-d8e3-4e04-bca8-a95a54d9cef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04752784-c832-4be9-af8b-42161507ce10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_korbefotoztuk_a_bmw_kvintesszenciajat_az_uj_m2_competitiont","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:21","title":"Körbefotóztuk a BMW kvintesszenciáját, az új M2 Competitiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0daf64-575c-4c5a-a9a3-7601f9c4e078","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen belefuthatunk a neten drága vagy érvénytelen jegyekbe. A szervezők meg is nevezik a szélhámosnak gondolt jegyirodákat.\r

\r

","shortLead":"Könnyen belefuthatunk a neten drága vagy érvénytelen jegyekbe. A szervezők meg is nevezik a szélhámosnak gondolt...","id":"20180917_Erdemes_vigyazni_ha_Eros_Ramazzoti_jegyet_vasarolunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e0daf64-575c-4c5a-a9a3-7601f9c4e078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195372d8-cf10-4167-bf87-c29a6e9d1f18","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Erdemes_vigyazni_ha_Eros_Ramazzoti_jegyet_vasarolunk","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:06","title":"Érdemes vigyázni, ha Eros Ramazzotti-jegyet vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elegük lett a munkahelyi zaklatásból, és abból, hogy hiába tesznek panaszt, a menedzserek csak nevetnek rajtuk.","shortLead":"Elegük lett a munkahelyi zaklatásból, és abból, hogy hiába tesznek panaszt, a menedzserek csak nevetnek rajtuk.","id":"20180917_Sztrajkot_szerveznek_keddre_tobb_amerikai_McDonalds_dolgozoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c3a092-796a-496f-b9ac-efd3ad86e4f9","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Sztrajkot_szerveznek_keddre_tobb_amerikai_McDonalds_dolgozoi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:59","title":"Sztrájkot szerveznek keddre több amerikai McDonald’s dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének az ügyét. A városvezető szerint a kormány nagyon rosszul kezeli a 2016-os Brexit-referendum utáni kilépési tárgyalásokat.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének...","id":"20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30513666-d056-4901-ba81-ebdfca163223","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:32","title":"Új Brexit-népszavazást sürget a londoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615610ec-8fde-4661-87ec-6dbb51a4f0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erőszakos rituálék mellett ingyen dolgoztatta a híveket, akiknek az útlevelét elkobozták, amint beléptek az egyházba. Felkavaró felvételek. ","shortLead":"Az erőszakos rituálék mellett ingyen dolgoztatta a híveket, akiknek az útlevelét elkobozták, amint beléptek...","id":"20180917_Sokkolo_videon_bantalmazza_a_kovetoit_egy_delkoreai_szekta_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=615610ec-8fde-4661-87ec-6dbb51a4f0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e97e74c-8bd3-49cf-a7bf-e9ec4452ac5b","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Sokkolo_videon_bantalmazza_a_kovetoit_egy_delkoreai_szekta_vezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:35","title":"Sokkoló videón bántalmazza a követőit egy dél-koreai szekta vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]