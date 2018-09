Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86c0ae2-4fd1-4cf9-b3c1-91dcea42bf93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyszín a kubai főváros, Havanna egyik szupermarketje, ahol államilag támogatott áron vásárolhatnak a fogyasztók alapvető termékeket, persze az örökké szűkös raktárkészlet függvényében.","shortLead":"A helyszín a kubai főváros, Havanna egyik szupermarketje, ahol államilag támogatott áron vásárolhatnak a fogyasztók...","id":"20180917_15_ezer_darab_alma_mint_a_hianygazdasag_es_a_feketezes_szimboluma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86c0ae2-4fd1-4cf9-b3c1-91dcea42bf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d759f2e-889b-4934-b6e9-e2300061cb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_15_ezer_darab_alma_mint_a_hianygazdasag_es_a_feketezes_szimboluma","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:15","title":"Miért rúgták ki a boltost, aki eladott 15 ezer almát egy vevőnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","shortLead":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","id":"20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d194d-3be8-4531-9c0f-aab4a591b3cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:10","title":"Amerikai trópusi vihar: \"A legrosszabb még csak most következik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9388a57-60e9-4af0-b19e-8e089563fd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, mire, mennyit költöttünk idén, az első félévben.","shortLead":"Kiderült, mire, mennyit költöttünk idén, az első félévben.","id":"20180918_Vergodnek_a_turkalok_csucson_a_mobilboltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9388a57-60e9-4af0-b19e-8e089563fd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cd07c1-e2bc-47eb-88c4-2a849c564eae","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Vergodnek_a_turkalok_csucson_a_mobilboltok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:15","title":"Vergődnek a turkálók, csúcson a mobilboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik. Most közzétették a 2019-es listát.","shortLead":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik...","id":"20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caa88a2-e697-4ad4-85fe-2772fcfad867","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:41","title":"Ezek az autók lehetnek a világ legjobb autói – ön melyiket választaná?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket. ","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg...","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2edac1-8f52-4304-b767-2729efe05658","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Agrárgazdasági Kamara szerint jelentős drágulás jöhet a sertéshúsnál is.","shortLead":"Az Agrárgazdasági Kamara szerint jelentős drágulás jöhet a sertéshúsnál is.","id":"20180917_Nem_csak_a_csirkehus_ara_emelkedhet_a_kovetkezo_hetekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff4ac47-d55a-429f-abe6-6e2bce131d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Nem_csak_a_csirkehus_ara_emelkedhet_a_kovetkezo_hetekben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:32","title":"Nem csak a csirkehús ára emelkedhet a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyenes út a világhír felé.","shortLead":"Egyenes út a világhír felé.","id":"20180917_autos_video_mento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0a944a-6896-4b7e-bb77-9c29ff1cfb1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_autos_video_mento","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:24","title":"Videó: A játékosok tolták be a focipálya közepén lerobbant mentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről, önbizalom-építésről, karrierváltásról és a párkapcsolatok dilemmáiról.","shortLead":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről...","id":"remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c5dcb-86b6-4b08-af07-8c1df88bb43b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:39","title":"„Lesz-e még új párom, karrierem?” Önbizalomépítés, karrierváltás és a párkapcsolat 50-en túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"}]