Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök felszólalásával kezdi meg őszi ülésszakát az Országgyűlés.","shortLead":"A miniszterelnök felszólalásával kezdi meg őszi ülésszakát az Országgyűlés.","id":"20180916_Hetfon_Orban_napirend_elott_elemzi_a_helyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34134e28-59b7-4c4c-92a5-8d0628ba2df3","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Hetfon_Orban_napirend_elott_elemzi_a_helyzetet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:09","title":"Hétfőn Orbán napirend előtt elemzi a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdef44-8699-441f-be6f-d932811777c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Tolisso térdében elszakadt a keresztszalag, és a belső meniszkusz is megsérült. ","shortLead":"A 24 éves Tolisso térdében elszakadt a keresztszalag, és a belső meniszkusz is megsérült. ","id":"20180916_Sulyosan_megserult_a_Bayern_Munchen_vilagbajnoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62cdef44-8699-441f-be6f-d932811777c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4510d4ae-0d15-428f-9b49-ab864248b1d3","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Sulyosan_megserult_a_Bayern_Munchen_vilagbajnoka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:29","title":"Súlyosan megsérült a Bayern München világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb58eee-3cd0-436c-a2ea-b50137245a27","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Most már keresnek annyit, amennyit tíz éve szerettek volna, kevesebb gyereket vállaltak, mint amennyit akartak, vagy épp rég elhagyták az országot. A válság megtépázta, de nem gyűrte le őket.","shortLead":"Most már keresnek annyit, amennyit tíz éve szerettek volna, kevesebb gyereket vállaltak, mint amennyit akartak, vagy...","id":"20180917_valsag_2008_palyakezdo_munka_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58eee-3cd0-436c-a2ea-b50137245a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f549a-e5a8-460f-8a77-1abe58c821bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_valsag_2008_palyakezdo_munka_hitel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:40","title":"\"Röhögtünk Gyurcsányon, ma már nem tennénk\" – mi lett a válságban edződött \"2008-as évfolyammal\"? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c7d13-9839-47c1-a139-b0fda40ef509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy operációs rendszerekkel kapcsolatos koncepcióvideóiról ismert YouTube-er elképzelte, milyen lenne a Windows Vista 2018-as köntösben.","shortLead":"Egy operációs rendszerekkel kapcsolatos koncepcióvideóiról ismert YouTube-er elképzelte, milyen lenne a Windows Vista...","id":"20180916_koncepciovideo_windows_vista_2018as_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433c7d13-9839-47c1-a139-b0fda40ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90615271-5069-4310-ae1f-ff1cbee05c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_koncepciovideo_windows_vista_2018as_kiadas","timestamp":"2018. szeptember. 16. 10:03","title":"Ilyen lenne a Windows Vista, ha még számítana – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar kormányfő ellen fordult ugyanis az Európai Néppárt kétharmada, és a Sargentini-jelentés elfogadásával az ellenzék rátalált a kárörömre, ha a saját hangjára még nem is. Mit tervez ilyen helyzetben Orbán? És milyen hangot üt meg? Bónusz: Gyurcsány Ferenc is válaszolhat szavaira. Mi pedig közvetítjük, és kommentáljuk.","shortLead":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar...","id":"20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ef498-2df4-47e8-9014-d776ddf676ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:59","title":"Orbán már megint Brüsszelt és Merkelt szidalmazta, Gyurcsány diktátorozva válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor vádolták azzal, hogy a Fideszre nézve kedvező ítélteket hoz. Az NVB volt elnöke szerint „a valósággal vagy a jogi tényállással sokszor köszönő viszonyban sem voltak ezek a vádak”.","shortLead":"Sokszor vádolták azzal, hogy a Fideszre nézve kedvező ítélteket hoz. Az NVB volt elnöke szerint „a valósággal vagy...","id":"20180917_Patyi_A_jogallam_fenntartasa_penzbe_kerul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30c02be-48cc-4966-9f32-7f6fb4710cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Patyi_A_jogallam_fenntartasa_penzbe_kerul","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:34","title":"Patyi: A jogállam fenntartása pénzbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20203ab-1589-48d8-96d0-4958e4507a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180916_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_valtozasa_kilyukaszthtatlan_biciklikerek_uj_iphone_xs_max_xr_bejelentes_windows_7_tamogatas_hosszabbitas_mesterseges_intelligencia_seti_radiohullamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d20203ab-1589-48d8-96d0-4958e4507a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c741b793-8e3e-411d-a02f-52cc306bf6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_valtozasa_kilyukaszthtatlan_biciklikerek_uj_iphone_xs_max_xr_bejelentes_windows_7_tamogatas_hosszabbitas_mesterseges_intelligencia_seti_radiohullamok","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:00","title":"Ez történt: megszavazták az új EU-s szabályt – befagyasztják a mémgyártást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","shortLead":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","id":"20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759bbbd1-690a-4c05-8835-fd8a24186605","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:21","title":"Orbánnal indul ma a parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]