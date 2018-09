Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 400 forint körüli jelenlegi árral hazánk a mezőny viszonylag olcsóbb első harmadába tartozik.","shortLead":"A 400 forint körüli jelenlegi árral hazánk a mezőny viszonylag olcsóbb első harmadába tartozik.","id":"20180917_most_182_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_3x_dragabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a5f076-64df-4998-962d-5616bfaba8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_most_182_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_3x_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:41","title":"Most 182 forint a legolcsóbb benzin Európában, de van, ahol 3x drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441203b2-989d-415b-b8de-e51bfa8e2c4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pjotr Verzilovot szombat este óta egy berlini kórház intenzív osztályán kezelik, miután Oroszországban előző héten rosszul lett. Már akkor felmerült a gyanú, hogy a Pussy Riot aktivistáját megmérgezték, most pedig az őt kezelő német orvosok is azt nyilatkozták, hogy nagyon nagy valószínűséggel, valóban mérgezésről van szó.","shortLead":"Pjotr Verzilovot szombat este óta egy berlini kórház intenzív osztályán kezelik, miután Oroszországban előző héten...","id":"20180918_A_nemet_orvosok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_Pussy_Riot_tagjat_megmergeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=441203b2-989d-415b-b8de-e51bfa8e2c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86f4fd7-e039-4aaf-8bde-643947116eab","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_nemet_orvosok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_Pussy_Riot_tagjat_megmergeztek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:37","title":"A német orvosok szerint nagyon valószínű, hogy a Pussy Riot tagját megmérgezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket. ","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg...","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2edac1-8f52-4304-b767-2729efe05658","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most nem kell engedély és vízum, a kiválás után ez ne maradjon így – javasolja egy brit kormányközeli szervezet, amelynek tanulmányából közben kiderül az is, hogy az unióból érkezők több adót fizetnek, mint amennyi szociális juttatást igénybe vesznek. ","shortLead":"Most nem kell engedély és vízum, a kiválás után ez ne maradjon így – javasolja egy brit kormányközeli szervezet...","id":"20180918_Brexit_a_magyarokat_is_rosszul_erintene_az_uj_brit_javaslat_a_munkavallalasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ced2a80-732f-47f7-a125-4105b3cbdb6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Brexit_a_magyarokat_is_rosszul_erintene_az_uj_brit_javaslat_a_munkavallalasrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:38","title":"Brexit: a magyarokat is rosszul érintené az új brit javaslat a munkavállalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c80ec45-338b-4017-a7e9-7bf50c0d9f0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.","shortLead":"Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.","id":"20180917_Megerkezett_Kolozsvarra_a_kisvonatozo_Orban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c80ec45-338b-4017-a7e9-7bf50c0d9f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5552fc88-84ce-4679-a8ba-a1d82bce56b2","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Megerkezett_Kolozsvarra_a_kisvonatozo_Orban__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:16","title":"Megérkezett Kolozsvárra a kisvonatozó Orbán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8c689d-4596-4459-b557-50ffc3306bb0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem bírta tovább a pártjában folyó hatalmi harcot.","shortLead":"Nem bírta tovább a pártjában folyó hatalmi harcot.","id":"20180918_Visszavonul_Christian_Kern_volt_osztrak_kancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8c689d-4596-4459-b557-50ffc3306bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf741bf-bff4-44de-9e18-4d53075196bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Visszavonul_Christian_Kern_volt_osztrak_kancellar","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:22","title":"Visszavonul Christian Kern volt osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","id":"20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b994f132-2761-4732-8432-44b43df776d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:29","title":"Kocsis Máté: nem volt szerencsés Hoppál Péter Facebook-posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről egyeztet a Magyar-Orosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság társelnökével.","shortLead":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről...","id":"20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce61d1d8-02c9-45e4-a808-7cfec0dc41e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:13","title":"Metróügyben utazik Moszkvába Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]