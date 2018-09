Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5555844f-6e2e-4d09-8520-00a67610314f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó elé futott egy medve Szlovákiában az Alacsony-Tátrában, a vezető már nem tudott lefékezni, és elütötte az állatot. A szembejövő autó megpróbált kitérni, az pedig egy kamionnak csapódott. Annak egy utasa, és a medve is meghalt a szerencsétlenségben.","shortLead":"Egy autó elé futott egy medve Szlovákiában az Alacsony-Tátrában, a vezető már nem tudott lefékezni, és elütötte...","id":"20180918_Medvet_utott_el_egy_auto_Szlovakiaban_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5555844f-6e2e-4d09-8520-00a67610314f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987b0b44-a58e-4a11-9d16-18546152a1a6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180918_Medvet_utott_el_egy_auto_Szlovakiaban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:39","title":"Medvét ütött el egy autó Szlovákiában, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2023-ra elvileg elkészül az első autó. ","shortLead":"2023-ra elvileg elkészül az első autó. ","id":"20180917_Katar_sajat_elektromos_autot_fog_gyartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b3b1d5-2f60-470d-a479-147f508df917","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Katar_sajat_elektromos_autot_fog_gyartani","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:14","title":"Katar saját elektromos autót fog gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is a beruházás, 14-ről akár 50 milliárdra is nőhet a végösszeg. A csúszás fő oka az, hogy még nem tisztázódott, milyen legyen a rekonstrukció.","shortLead":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is...","id":"20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f351c1-9ad4-48b2-ae2f-9f6d19566f20","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:30","title":"Még nem tudják, milyen legyen, de már négyszer annyiba kerül az Operaház felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","shortLead":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","id":"20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c0cbb4-a917-4281-91d6-3843955e4196","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:05","title":"Országa éhezik, de Maduro elnök beugrott a sószóró YouTube-sztár nagyon drága éttermébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fac22d4-3a78-4668-a823-5853f58ae039","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában elsőként Magyarországon, a Budapesti Corvinus Egyetemen tanítanak e-sportot. A szakma legjobbjai, játékosok, cégvezetők, pszichológusok, csapatmenedzserek tartják az órákat. Az elsőn mi is ott voltunk. ","shortLead":"Kelet-Európában elsőként Magyarországon, a Budapesti Corvinus Egyetemen tanítanak e-sportot. A szakma legjobbjai...","id":"20180917_Vajna_kaszinojat_nem_fosztjak_ki_de_egyetemen_tanuljak_hogyan_lehet_az_online_jatekokbol_meggazdagodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fac22d4-3a78-4668-a823-5853f58ae039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a510-e541-4ad8-ba2b-9c26dbc8d42b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Vajna_kaszinojat_nem_fosztjak_ki_de_egyetemen_tanuljak_hogyan_lehet_az_online_jatekokbol_meggazdagodni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:30","title":"Tényleg ebből gazdagodna meg a fiatalok fele? Beindult a Corvinus új kurzusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","shortLead":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","id":"20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc6859-e093-477c-bb10-0fce763b495a","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:10","title":"Egy autó ment neki Áder repülőgépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok kiépítésével – állítják a kutatók, akik egy szimulációs modell segítségével vizsgálták meg, hogy milyen hatása lenne, ha a Föld legnagyobb sivatagjának egészét beborítanák szélturbinákkal és napelemekkel.","shortLead":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok...","id":"20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c3e885-9dd7-4a66-b819-7b4f48edfc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:03","title":"\"Szó szerint ledöbbentünk\" – a tudósok megnézték, mi történne, ha napelemmel borítanák be a Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","shortLead":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","id":"20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35020f33-58ae-403b-97e4-cd2249a119fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:26","title":"Egyelőre megússza a kormány, hogy az EU-csúcs elé kerüljön a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]