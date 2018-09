Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz védelmi minisztérium szerint akkor szakadt meg az orosz géppel a kapcsolat, amikor izraeli gépek szíriai létesítményeket bombáztak. Később kiderült, a szíriai légvédelem lőhette le az orosz gépet tévedésből.","shortLead":"Az orosz védelmi minisztérium szerint akkor szakadt meg az orosz géppel a kapcsolat, amikor izraeli gépek szíriai...","id":"20180918_Eltunt_egy_orosz_katonai_repulo_Szirianal_egy_izraeli_legicsapas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e860d98-427c-4a41-ab3c-67e5dea5783f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Eltunt_egy_orosz_katonai_repulo_Szirianal_egy_izraeli_legicsapas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:46","title":"A szír légvédelem lőhette le az izraeli légicsapás közben eltűnt orosz repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves hiány.","shortLead":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves...","id":"20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bf72d-584d-497e-b0bc-3bb4fee11502","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:29","title":"Az MVM után a nemzeti kukaholdingnál is problémák akadtak az éves beszámolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország elnöke volt. Férjét váltotta.","shortLead":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország...","id":"20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12731caf-2529-4854-9a03-443439a1b641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:28","title":"A pártnak vagy a családnak lopott súlyos dollármilliókat az exelnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Durvuló kultúrharc, pórázra kötött média, felforgatott egészségügy, új bírósági struktúra, változó választási szabályok – nagy változások jöhetnek, de ez nem a parlamenti előzetes menetrendből derül ki.","shortLead":"Durvuló kultúrharc, pórázra kötött média, felforgatott egészségügy, új bírósági struktúra, változó választási szabályok...","id":"20180917_orban_viktor_parlament_kulturharc_birosagok_egeszsegugy_media_fopolgarmester_valasztas_szezonnyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda1a86-8544-4d35-ac44-9921c32e6538","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_orban_viktor_parlament_kulturharc_birosagok_egeszsegugy_media_fopolgarmester_valasztas_szezonnyito","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:30","title":"Indul a parlamenti szezon: az Orbán által ígért új korszak egész pályás letámadást jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a722ceeb-6add-4404-bccf-3cf03989ccc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Trükkös módszerrel akart átjutni a határon egy román sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy nemzetközi civil szervezet szerint ráadásul hiába a dízelbotrány, a helyzet egyre rosszabb lesz.","shortLead":"Egy nemzetközi civil szervezet szerint ráadásul hiába a dízelbotrány, a helyzet egyre rosszabb lesz.","id":"20180918_Hiaba_az_innovacio_es_a_szigorodo_szabalyozas_meg_mindig_okadjak_a_fustot_az_autok_az_Europai_Unioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7527fb29-611b-43bd-b31a-888ac61903f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_Hiaba_az_innovacio_es_a_szigorodo_szabalyozas_meg_mindig_okadjak_a_fustot_az_autok_az_Europai_Unioban","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:38","title":"Hiába az innováció és a szigorodó szabályozás, még mindig okádják a füstöt az autók az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mezava Juszaku a tervek szerint 2023-ban vesz majd részt egy Hold körüli utazáson, ő lesz az első magánügyfél.","shortLead":"Mezava Juszaku a tervek szerint 2023-ban vesz majd részt egy Hold körüli utazáson, ő lesz az első magánügyfél.","id":"20180918_japan_milliardos_lesz_a_spacex_elso_urturistaja_a_hold_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dcfa98-6c3a-48e3-a831-5d07cf0994c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_japan_milliardos_lesz_a_spacex_elso_urturistaja_a_hold_korul","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:33","title":"Japán milliárdos lesz a SpaceX első űrturistája a Hold körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alan Dershowitz szerint a volt kampánymenedzser vádalkuja \"megnyithat olyan ajtókat is, amelyek eddig zárva voltak\".","shortLead":"Alan Dershowitz szerint a volt kampánymenedzser vádalkuja \"megnyithat olyan ajtókat is, amelyek eddig zárva voltak\".","id":"20180916_Manafort_vadalkuja_nagyon_rossz_Trumpnak__allitja_a_neves_jogasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a9041e-c803-4785-a41a-df6dcfc8039a","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Manafort_vadalkuja_nagyon_rossz_Trumpnak__allitja_a_neves_jogasz","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:43","title":"Manafort vádalkuja \"nagyon rossz\" Trumpnak - állítja a neves jogász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]