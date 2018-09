Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2635e34f-fdfb-40aa-aeba-6c6cf4434726","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Nem veri nagydobra a Vlagyimir Putyin gyóntatójának, lelki vezetőjének tartott Tyihon metropolita, hogy belelát-e az orosz államfő titkaiba, ám befolyásának erősödésével az ő rossz szellemének tartják. Nem alaptalanul.","shortLead":"Nem veri nagydobra a Vlagyimir Putyin gyóntatójának, lelki vezetőjének tartott Tyihon metropolita, hogy belelát-e...","id":"201832__putyin_raszputyinja__azegyhaz_hatalma__aharmadik_roma__a_valtozas_szelleme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2635e34f-fdfb-40aa-aeba-6c6cf4434726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50087b0-51f8-404a-9462-d1e828c4a0fa","keywords":null,"link":"/kultura/201832__putyin_raszputyinja__azegyhaz_hatalma__aharmadik_roma__a_valtozas_szelleme","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:30","title":"Putyin Raszputyinja – Okkultista szeánszokra járó főpapnak vallja meg bűneit az orosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem akárki lépett a helyére.","shortLead":"Nem akárki lépett a helyére.","id":"201837_italtar_tiborcz_eladta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dc34bc-e1ee-456e-9de5-ad8bfefbe13c","keywords":null,"link":"/kkv/201837_italtar_tiborcz_eladta","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:00","title":"Tiborcz István kiszállt az ITAL-TÁR-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alan Dershowitz szerint a volt kampánymenedzser vádalkuja \"megnyithat olyan ajtókat is, amelyek eddig zárva voltak\".","shortLead":"Alan Dershowitz szerint a volt kampánymenedzser vádalkuja \"megnyithat olyan ajtókat is, amelyek eddig zárva voltak\".","id":"20180916_Manafort_vadalkuja_nagyon_rossz_Trumpnak__allitja_a_neves_jogasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a9041e-c803-4785-a41a-df6dcfc8039a","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Manafort_vadalkuja_nagyon_rossz_Trumpnak__allitja_a_neves_jogasz","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:43","title":"Manafort vádalkuja \"nagyon rossz\" Trumpnak - állítja a neves jogász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő az elnök, így újra elkezdődhet az érdemi munka a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő...","id":"20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ca7cb-d118-41f2-ae4d-987b92df0d7f","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:44","title":"Bíróság mondta ki, hogy Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c7d13-9839-47c1-a139-b0fda40ef509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy operációs rendszerekkel kapcsolatos koncepcióvideóiról ismert YouTube-er elképzelte, milyen lenne a Windows Vista 2018-as köntösben.","shortLead":"Egy operációs rendszerekkel kapcsolatos koncepcióvideóiról ismert YouTube-er elképzelte, milyen lenne a Windows Vista...","id":"20180916_koncepciovideo_windows_vista_2018as_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433c7d13-9839-47c1-a139-b0fda40ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90615271-5069-4310-ae1f-ff1cbee05c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_koncepciovideo_windows_vista_2018as_kiadas","timestamp":"2018. szeptember. 16. 10:03","title":"Ilyen lenne a Windows Vista, ha még számítana – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e683404-2853-45a8-827b-3c81a4610474","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Franciaországban kitaláltak valamit, és a jelek szerint működőképes.","shortLead":"Franciaországban kitaláltak valamit, és a jelek szerint működőképes.","id":"201832_automegorzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e683404-2853-45a8-827b-3c81a4610474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71788500-4fd1-44c5-be23-9ad3c113e672","keywords":null,"link":"/kkv/201832_automegorzok","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:30","title":"Sofőrszolgálat és szállodaportás egyben – repülővel utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a nyári aszály miatti takarmányhiány hathat a tojásárakra. ","shortLead":"Most a nyári aszály miatti takarmányhiány hathat a tojásárakra. ","id":"20180917_Megint_dragulhat_a_tojas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec874049-1fe9-424a-b66a-af6934842e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Megint_dragulhat_a_tojas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:05","title":"Megint drágulhat a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615610ec-8fde-4661-87ec-6dbb51a4f0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erőszakos rituálék mellett ingyen dolgoztatta a híveket, akiknek az útlevelét elkobozták, amint beléptek az egyházba. Felkavaró felvételek. ","shortLead":"Az erőszakos rituálék mellett ingyen dolgoztatta a híveket, akiknek az útlevelét elkobozták, amint beléptek...","id":"20180917_Sokkolo_videon_bantalmazza_a_kovetoit_egy_delkoreai_szekta_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=615610ec-8fde-4661-87ec-6dbb51a4f0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e97e74c-8bd3-49cf-a7bf-e9ec4452ac5b","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Sokkolo_videon_bantalmazza_a_kovetoit_egy_delkoreai_szekta_vezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:35","title":"Sokkoló videón bántalmazza a követőit egy dél-koreai szekta vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]