Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","shortLead":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","id":"20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f328da-5faf-467b-a5f8-ce875e69cf4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:37","title":"Kidobta az amerikai bíróság a ló feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar filozófus az amerikai New York Timesban közölt publicisztikáját azzal kezdi, hogy egy dolgot fontos leszögezni, Magyarországon soha nem létezett a liberális demokrácia. „Most, hogy a populizmus egyre népszerűbb Európában, Orbán könnyű helyzetben van, hogy tovább erősítse hatalmát.”","shortLead":"A magyar filozófus az amerikai New York Timesban közölt publicisztikáját azzal kezdi, hogy egy dolgot fontos...","id":"20180917_Heller_Agnes_a_New_York_Timesban_Orban_valojaban_zsarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d68921d-1c9b-4649-937c-ae43106d20fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Heller_Agnes_a_New_York_Timesban_Orban_valojaban_zsarnok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:30","title":"Heller Ágnes a New York Timesban: Orbán valójában zsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főszezonban 1,2 millióan váltottak jegyet valamelyik budapesti fürdőbe, ami kimagaslónak számít.","shortLead":"A főszezonban 1,2 millióan váltottak jegyet valamelyik budapesti fürdőbe, ami kimagaslónak számít.","id":"20180919_Az_esos_hideg_junius_seellenere_is_hatalmas_volt_a_forgalom_a_fovarosi_strandokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855beba4-4041-423c-8f82-18936c6c29e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Az_esos_hideg_junius_seellenere_is_hatalmas_volt_a_forgalom_a_fovarosi_strandokon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:40","title":"Az esős, hideg június ellenére is hatalmas volt a forgalom a fővárosi strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem akar minden magyar atyja lenni, nem akar népvezér lenni. Ebből a szempontból nem olyan, mint Putyin. Ő a megosztó, aki a legszervezettebb kisebbség vezetője. Aki nem diktátor, neki kell a választók visszajelzése. Neves amerikai lapban jelent meg magyar kutatók tanulmánya.","shortLead":"Orbán Viktor nem akar minden magyar atyja lenni, nem akar népvezér lenni. Ebből a szempontból nem olyan, mint Putyin. Ő...","id":"20180918_Meglepo_de_Orban_demokraciaban_erzi_jol_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481cd82-7785-4e06-be79-3f477b6d46ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meglepo_de_Orban_demokraciaban_erzi_jol_magat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:25","title":"Meglepő, de Orbán demokráciában érzi jól magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svédországi vadászatáról kérdezték a miniszterelnök-helyettest az azonnali kérdések órájában. ","shortLead":"Svédországi vadászatáról kérdezték a miniszterelnök-helyettest az azonnali kérdések órájában. ","id":"20180917_Semjen_Nem_en_helikopterezem_hanem_a_szarvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4834ad-ae1b-4995-a96c-84b294e75b27","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Semjen_Nem_en_helikopterezem_hanem_a_szarvas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:53","title":"Semjén: Nem én helikopterezem, hanem a szarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Furcsa kompromisszummal ért véget a legújabb német belpolitikai botrány: felfelé buktatták, és belügyi államtitkárrá nevezték ki Hans-Georg Maassent, a kémelhárítás botrányokba keveredett főnökét. A háttérben az áll, hogy csak így lehetett megmenteni a koalíciót: a szociáldemokraták Maassen távozását követelték, míg a konzervatívok támogatták a politikust. ","shortLead":"Furcsa kompromisszummal ért véget a legújabb német belpolitikai botrány: felfelé buktatták, és belügyi államtitkárrá...","id":"20180918_Felfele_buktattak_a_botranyokba_keveredett_nemet_titkosszolgalati_fonokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3053a970-103e-4be5-8b93-50b832523ba6","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Felfele_buktattak_a_botranyokba_keveredett_nemet_titkosszolgalati_fonokot","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:02","title":"Felfelé buktatták a botrányokba keveredett német titkosszolgálati főnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a BrewDog a helyére.","shortLead":"Jön a BrewDog a helyére.","id":"20180918_Bezar_az_Anker_Klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221891e0-966e-4481-b94f-54a394fc2c86","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Bezar_az_Anker_Klub","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:11","title":"Bezár az Anker Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"MTI/InfoRádió","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaságpolitikával sem elégedett az Európai BIzottság.","shortLead":"A magyar gazdaságpolitikával sem elégedett az Európai BIzottság.","id":"20180918_Megint_figyelmeztette_Brusszel_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5aebc41-ed57-449f-b2ec-7526a1214b8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Megint_figyelmeztette_Brusszel_a_kormanyt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:16","title":"Megint figyelmeztette Brüsszel a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]