[{"available":true,"c_guid":"cfc81653-a5d5-405a-8bfb-001fa4a2d5fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt náluk érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági, \"csak\" hatósági igazolvány. Ami viszont nem elég.","shortLead":"Nem volt náluk érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági, \"csak\" hatósági igazolvány. Ami viszont nem elég.","id":"20180918_fogyatekkal_elok_kedvezmenyes_jegy_veszpremi_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc81653-a5d5-405a-8bfb-001fa4a2d5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45560883-d4c1-41c8-b1e4-71a1d23abe2c","keywords":null,"link":"/elet/20180918_fogyatekkal_elok_kedvezmenyes_jegy_veszpremi_allatkert","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:07","title":"Meghívta a polgármester a veszprémi állatkertbe a fogyatékkal élőket, akik nem kaptak kedvezményes jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első bevallás benyújtási határideje a hétfő volt, az adót is mostanáig kellett befizetni.","shortLead":"Az első bevallás benyújtási határideje a hétfő volt, az adót is mostanáig kellett befizetni.","id":"20180917_szigort_iger_a_nav_a_bevandorlasi_kulonado_ellenorzeseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da411c6f-20bf-4121-94c4-14549a4b79a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_szigort_iger_a_nav_a_bevandorlasi_kulonado_ellenorzeseben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:42","title":"Szigort ígér a NAV a bevándorlási különadó ellenőrzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre feltűnnek olyan weboldalak, amelyek a rajtuk futó kód révén működésképtelenné tehetik eszközeinket. Most egy újabb ilyen bukkant fel.","shortLead":"Időről időre feltűnnek olyan weboldalak, amelyek a rajtuk futó kód révén működésképtelenné tehetik eszközeinket. Most...","id":"20180917_iphone_ipad_ios_css_kod_telefon_lefagy_safari_ripper_veszelyes_kodsor_sabri_haddouche_rendszerosszeomlas_telefon_tulterhelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad538984-8da3-48b1-8f8b-2a354f7612d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_iphone_ipad_ios_css_kod_telefon_lefagy_safari_ripper_veszelyes_kodsor_sabri_haddouche_rendszerosszeomlas_telefon_tulterhelese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:03","title":"Új módszerrel idegesítik az iPhone-osokat, rögtön újraindul tőle a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő személyében olyan politikust látogat meg kedden (ismét) Orbán Viktor, akiről a nyugati államok – nem utolsósorban Magyarország szövetségesei – pontosan tudják, hogy folyamatosan nem mond igazat. Legutóbb akkor vált ez világossá, amikor azt állította, hogy a márciusi angliai Szkripal-merényletet elkövető két orosz férfi egyszerű, titkosszolgálatokhoz nem köthető állampolgár. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő személyében olyan politikust látogat meg kedden (ismét) Orbán Viktor, akiről a nyugati...","id":"20180918_Orban_Moszkvaban__egy_kellemetlen_talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24d4c5b-d5a4-4d74-b152-4afb0d3ab06a","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Orban_Moszkvaban__egy_kellemetlen_talalkozo","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:00","title":"Egy kellemetlen vizit: Orbán ma elmegy Moszkvába, de senki se tudja, hogy ez kinek jó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország megegyezett arról, hogy közös pályázatot készít. A 2032-es nyári játékokra pályáznak.","shortLead":"A két ország megegyezett arról, hogy közös pályázatot készít. A 2032-es nyári játékokra pályáznak.","id":"20180919_kozosen_rendezne_olimpiat_a_ket_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce4e818-c820-451a-94f7-9c835a3cc2aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_kozosen_rendezne_olimpiat_a_ket_korea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:27","title":"Közösen rendezne olimpiát a két Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Közgyűlés összehívását szorgalmazzák azok az aktív és volt teniszezők, akik az utóbbi időben többször kritizálták a Magyar Teniszszövetség működését. Temesvári Andrea, Markovits László, Sávolt Attila, Fucsovics Team és Babos Csaba szerint egy ilyen eseményen lehetne nyíltan beszélni a konkrét problémákról.","shortLead":"Közgyűlés összehívását szorgalmazzák azok az aktív és volt teniszezők, akik az utóbbi időben többször kritizálták...","id":"20180918_fucsovics_babos_teniszszovetseg_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc61da7-033a-44e2-bb32-f4cea792b104","keywords":null,"link":"/sport/20180918_fucsovics_babos_teniszszovetseg_kozgyules","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:25","title":"Fucsovicsék újra tüzelnek, a teniszszövetség \"újabb ügyeiről\" írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.","shortLead":"Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.","id":"20180919_Rekordalacsony_volt_az_idei_Emmygala_nezettsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8d4100-a2d8-437e-8855-f03b16bb0a94","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Rekordalacsony_volt_az_idei_Emmygala_nezettsege","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:15","title":"Rekordalacsony volt az idei Emmy-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","shortLead":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","id":"20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f06f9e-a6b7-4ce6-856c-670d327a7d48","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:52","title":"Évekre börtönbe küldenék az egyik távközlési cég vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]