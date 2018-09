Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pápa francia fiatalokkal beszélgetett, és minden kérdésre válaszolt.","shortLead":"A pápa francia fiatalokkal beszélgetett, és minden kérdésre válaszolt.","id":"20180919_Ferenc_papa_A_szex_nem_tabu_hanem_isten_egyik_ajandeka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aacea3c-a940-422f-a5ae-90631a64ddaa","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Ferenc_papa_A_szex_nem_tabu_hanem_isten_egyik_ajandeka","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:37","title":"Ferenc pápa: A szex nem tabu, hanem isten egyik ajándéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c116111b-3ddc-451c-a02e-913872226c61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orosz pénz tisztára mosásával vádolják a pénzintézetet.","shortLead":"Orosz pénz tisztára mosásával vádolják a pénzintézetet.","id":"20180919_Belebukott_a_penzmosasi_botranyba_a_Danske_Bank_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c116111b-3ddc-451c-a02e-913872226c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92481bf6-3285-4ad1-aada-c4db57392c0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Belebukott_a_penzmosasi_botranyba_a_Danske_Bank_vezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:24","title":"Belebukott a pénzmosási botrányba a Danske Bank vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22edf66f-603f-44d9-8d40-25ed5771335d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet utólag igazolni fog az alkotmányos helyzet visszaállítása.","shortLead":"Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet...","id":"20180918_TGM_Ezt_mar_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22edf66f-603f-44d9-8d40-25ed5771335d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364cb12-1865-4362-9a52-d80b0d3c7c67","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_TGM_Ezt_mar_nem","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:15","title":"TGM: Ezt már nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön elfogulatlannak tartja a jelentést? - teszi fel a kérdést az összes megyei lap online felülete.","shortLead":"Ön elfogulatlannak tartja a jelentést? - teszi fel a kérdést az összes megyei lap online felülete.","id":"20180917_Meszaros_Lorinc_osszes_hirportaljan_a_Sargentinijelentesrol_szavaztatjak_az_olvasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5a7fb8-768c-4a86-9ca0-5a1250deaf54","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Meszaros_Lorinc_osszes_hirportaljan_a_Sargentinijelentesrol_szavaztatjak_az_olvasokat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:53","title":"Mészáros Lőrinc megyei hírportáljain a Sargentini-jelentésről szavaztatják az olvasókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás, fellendülés szakasza is. ","shortLead":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás...","id":"20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4580760-e002-4dee-95ca-821ca41d85b2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:27","title":"Egyetlen ábrán az elmúlt 10 év ingatlanpiaci változásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5086286b-1198-4ee6-a084-4929cfe40794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz jel, ha egy Galaxy Note készülék neve és a tűz szó egy mondatban szerepel. Pedig most épp ez történt egy Galaxy Note9-cel.","shortLead":"Rossz jel, ha egy Galaxy Note készülék neve és a tűz szó egy mondatban szerepel. Pedig most épp ez történt egy Galaxy...","id":"20180918_kigyulladt_samsung_galaxy_note9_liftben_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5086286b-1198-4ee6-a084-4929cfe40794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f172b170-791c-4486-9f21-02e653137830","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_kigyulladt_samsung_galaxy_note9_liftben_per","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:03","title":"Kigyulladt egy liftben egy Galaxy Note9 telefon, pert indítanak a Samsung ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó helyre került Magyarország a nyugdíjasok életminőségét vizsgáló listán.","shortLead":"Az utolsó helyre került Magyarország a nyugdíjasok életminőségét vizsgáló listán.","id":"20180918_Erre_a_listara_nem_leszunk_buszkek_Magyarorszagon_a_legrosszabb_nyugdijasnak_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03badcb9-8f44-4427-9cb7-66aefa3534c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Erre_a_listara_nem_leszunk_buszkek_Magyarorszagon_a_legrosszabb_nyugdijasnak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:21","title":"Erre a listára nem leszünk büszkék: Magyarországon a legrosszabb nyugdíjasnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]