[{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvában, miután tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, aki cserébe kulcsfontosságú EU-s partnernek nevezte Magyarországot. A baráti hangulatú sajtótájékoztatón Putyin beszélt a migránsválságról és a Szíriában lelőtt orosz gép miatt kialakult válságról is. A találkozón megállapodtak az újabb hosszú távú gázszállítás feltételeiről, ám nem írtak alá kétoldalú egyezményeket.","shortLead":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán...","id":"20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9fb61-fe69-4907-8720-73139afe39cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:50","title":"Orbán Putyinnál: Mindkét fél száz százalékig elkötelezett Paks bővítése mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5050951a-055d-4509-a068-4ce132d301a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél körül gyulladt ki a hűvösvölgyi épület, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"Éjfél körül gyulladt ki a hűvösvölgyi épület, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180918_Langolt_az_evek_ota_lakatlan_Huvosvolgyi_Vigado_epulete_az_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5050951a-055d-4509-a068-4ce132d301a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8f4194-8d97-4d4d-a6ba-ecbfac07944a","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Langolt_az_evek_ota_lakatlan_Huvosvolgyi_Vigado_epulete_az_ejjel","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:11","title":"Lángolt az évek óta lakatlan Hűvösvölgyi Vígadó épülete az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Káló Sándor a zuglói helyszínről ismeretlen helyre távozott.","shortLead":"Káló Sándor a zuglói helyszínről ismeretlen helyre távozott.","id":"20180919_Megszokott_a_hazi_orizetbol_keresi_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff8549-58b4-4560-861b-28ed62b5fe3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megszokott_a_hazi_orizetbol_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:06","title":"Megszökött a házi őrizetből, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő a szemü(n)k előtt épül ki: a technológiai fejlesztéseket hosszú ideje prioritásként kezelő kínai állam megértette, hogy elérkeztünk ahhoz a rendszerfejlettséghez, amelynél már mindenhol mindenkit meg lehet figyelni, nyilván lehet tartani és automatikusan ki is lehet értékelni.","shortLead":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő...","id":"20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acdadb6-10b9-43d1-898a-7ef3575a1590","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:03","title":"Egy durva bemutató: így működik Kínában a mindenkit figyelő, mindenről tudó rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József egy poszt alatt korábban az Index Facebookján. Nem nehéz kitalálni ez után, milyen jövőt szeretne a lapnak.","shortLead":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József...","id":"20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6eb47f-b16a-4588-86c9-49abd1a27cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:22","title":"Nagy elánnal kritizálta az ellenzéki médiumokat az Index mögé került új KDNP-s tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zéland 125 éve, a világon elsőként adott szavazati jogot a nőknek.","shortLead":"Új-Zéland 125 éve, a világon elsőként adott szavazati jogot a nőknek.","id":"20180919_Ahol_a_noktol_remeltek_a_tarsadalmi_beket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42390f3-6f2d-47ea-ba2b-3bdb965e5df1","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Ahol_a_noktol_remeltek_a_tarsadalmi_beket","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:21","title":"Ahol a nőktől remélték a társadalmi békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe992bea-425f-4acd-9167-46b53996fc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Egy vibrátoros könyv bizonyítja: a tudományba is beférkőzhet a kamuzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]