[{"available":true,"c_guid":"8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MarketWatch szakírója négy olyan közgazdászt szólaltatott meg a következő krízisről, akik már a 2008-as válságra is figyelmeztettek.","shortLead":"A MarketWatch szakírója négy olyan közgazdászt szólaltatott meg a következő krízisről, akik már a 2008-as válságra is...","id":"20180918_Megjosoltak_a_2008as_valsagot__szerintuk_ez_lesz_a_kovetkezo_krizis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ebed3-18d4-4ad5-80ae-769f4d65d51a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Megjosoltak_a_2008as_valsagot__szerintuk_ez_lesz_a_kovetkezo_krizis","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:37","title":"Megjósolták a 2008-as válságot – szerintük ez lesz a következő krízis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31e81e0-1b60-408b-b8be-d4ef0fe4bf80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pannon Egyetem dékáni döntés alapján ebben a félévben tíz, a drámás képzésben részt vevő óraadó tanártól vált meg. A hallgatók tiltakoznak.\r

\r

","shortLead":"A Pannon Egyetem dékáni döntés alapján ebben a félévben tíz, a drámás képzésben részt vevő óraadó tanártól vált meg...","id":"20180918_Elbocsatottak_az_oktatokat__nyilt_levelet_irtak_a_tanar_nelkul_maradt_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31e81e0-1b60-408b-b8be-d4ef0fe4bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce34ca93-931b-4db0-bdb6-d3593a98b60d","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Elbocsatottak_az_oktatokat__nyilt_levelet_irtak_a_tanar_nelkul_maradt_diakok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:11","title":"Elbocsátottak szinte minden oktatót – nyílt levelet írtak a tanár nélkül maradt diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cfc4b2-05bd-427c-b76e-36257ba08572","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180918_A_pillanat_amikor_mindenki_megdobbent_az_Emmygalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63cfc4b2-05bd-427c-b76e-36257ba08572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7576b7e-0684-4584-9b02-f566e55d7001","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_pillanat_amikor_mindenki_megdobbent_az_Emmygalan","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:08","title":"A pillanat, amikor mindenki megdöbbent az Emmy-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befejeződtek az újabb laborvizsgálatok, a készítmény összes gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból.","shortLead":"Befejeződtek az újabb laborvizsgálatok, a készítmény összes gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból.","id":"20180917_Vegleg_kivonjak_a_forgalombol_az_osszes_CalciumSandoz_pezsgotablettat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167fd5bc-9682-4eaf-8aaa-321d0ae471a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Vegleg_kivonjak_a_forgalombol_az_osszes_CalciumSandoz_pezsgotablettat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:08","title":"Végleg kivonják a forgalomból az összes Calcium-Sandoz pezsgőtablettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 1949-ben feloszlatott bíróság visszaállításával szólna bele az építéshatósági ügyekbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem augusztus végén leköszönt rektora.","shortLead":"Egy 1949-ben feloszlatott bíróság visszaállításával szólna bele az építéshatósági ügyekbe a Nemzeti Közszolgálati...","id":"20180917_Kozigazgatasi_birosaggal_allitana_le_az_epitkezeseket_Patyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb85ae3-32a6-4f79-bdd6-61a6c22a4df8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Kozigazgatasi_birosaggal_allitana_le_az_epitkezeseket_Patyi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:07","title":"Közigazgatási bírósággal állítaná le az építkezéseket Patyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a3123-a132-4aba-aa3c-9c55353e5d15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16 év óta most nőttek a legintenzívebben a Hennes & Mauritz AB részvényei. A svéd divatcég értékesítési adatai az elemzőket is meglepték, akik szerint lehet, hogy a H&M végre túljutott a krízisen.","shortLead":"16 év óta most nőttek a legintenzívebben a Hennes & Mauritz AB részvényei. A svéd divatcég értékesítési adatai...","id":"20180917_Sajat_hajanal_fogva_huzta_ki_magat_a_HM_a_bajbol__On_is_segitett_nekik_mikor_leertekelt_ruhat_vasarolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a3123-a132-4aba-aa3c-9c55353e5d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dc4ea5-ec55-4e13-b184-a1ac99745a3d","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Sajat_hajanal_fogva_huzta_ki_magat_a_HM_a_bajbol__On_is_segitett_nekik_mikor_leertekelt_ruhat_vasarolt","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:09","title":"Saját hajánál fogva húzta ki magát a H&M a bajból – Ön is segített nekik, mikor leértékelt ruhát vásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","shortLead":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","id":"20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2b9017-2cfc-4d61-95a9-f7e8d3e83594","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:56","title":"Videóra vették, ahogy egy rakodómunkás bőröndökből lop az ibizai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35a6de9-4c94-4de2-8046-06d524d45218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a meghívók, így vége a találgatásoknak: pontosan tudni, melyik nap jelenik meg a Razer újabb, elsősorban játékosoknak szánt okostelefonja.","shortLead":"Kimentek a meghívók, így vége a találgatásoknak: pontosan tudni, melyik nap jelenik meg a Razer újabb, elsősorban...","id":"20180917_razer_phone2_bemutato_gamer_mobil_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35a6de9-4c94-4de2-8046-06d524d45218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d2a346-ff7f-4788-bfe7-42feaf8690c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_razer_phone2_bemutato_gamer_mobil_android","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:03","title":"Jegyezze fel a dátumot: jön az ütős androidos telefon még erősebb utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]