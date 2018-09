Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírust eddig 64 állattartó telepen mutatták ki.","shortLead":"A vírust eddig 64 állattartó telepen mutatták ki.","id":"20180917_Orszagszerte_fertozi_a_lovakat_a_nyugatnilusi_laz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f287f931-27f4-40f9-bb7f-380bbe1be385","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orszagszerte_fertozi_a_lovakat_a_nyugatnilusi_laz","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:15","title":"Országszerte fertőzi a lovakat a nyugat-nílusi láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország elnöke volt. Férjét váltotta.","shortLead":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország...","id":"20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12731caf-2529-4854-9a03-443439a1b641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:28","title":"A pártnak vagy a családnak lopott súlyos dollármilliókat az exelnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rudak valószínűleg évtizedek óta ott voltak a szekrényben. A város jutalmat ajánlott fel a megtalálónak. ","shortLead":"A rudak valószínűleg évtizedek óta ott voltak a szekrényben. A város jutalmat ajánlott fel a megtalálónak. ","id":"20180918_27_millio_forintot_ero_aranyrudakat_talalt_a_konyhaszekrenyeben_egy_nemet_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d62e93-ac11-4f92-a287-3d89a9f4b367","keywords":null,"link":"/elet/20180918_27_millio_forintot_ero_aranyrudakat_talalt_a_konyhaszekrenyeben_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:18","title":"27 millió forintot érő aranyrudakat talált a konyhaszekrényében egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyar idő szerint hétfőn késő este eltűnt egy orosz katonai gép, miközben Izrael szíriai helyszíneket bombázott. A jelenlegi információk szerint a szír légierő védekezés közben, tévedésből lőtte le a gépet, de az oroszok Izraelt hibáztatják, mert nem szólt nekik időben a támadás előtt.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn késő este eltűnt egy orosz katonai gép, miközben Izrael szíriai helyszíneket bombázott...","id":"20180918_Oroszorszag_a_szir_legvedelem_lotte_le_a_katonai_gepet_de_Izrael_felelos_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78332d27-6544-44c7-9543-c5239ff4974d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Oroszorszag_a_szir_legvedelem_lotte_le_a_katonai_gepet_de_Izrael_felelos_erte","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:25","title":"Oroszország: a szír légvédelem lőtte le a katonai gépet, de Izrael felelős érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 95-ös benzin 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal lesz olcsóbb.","shortLead":"A 95-ös benzin 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal lesz olcsóbb.","id":"20180917_400_forint_ala_csokken_a_benzin_ara_szerdan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb716a6-601f-475e-b2e1-b20cda8645c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_400_forint_ala_csokken_a_benzin_ara_szerdan","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:54","title":"400 forint alá csökken a benzin ára szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552417e9-72c7-44cd-b4d5-456ad5b668e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először reagált a miniszterelnök a lánya egy hónappal ezelőtti pelenkabotrányára. Meg fog lepődni, hogy mit válaszolt. Vagy nem. ","shortLead":"Először reagált a miniszterelnök a lánya egy hónappal ezelőtti pelenkabotrányára. Meg fog lepődni, hogy mit válaszolt...","id":"20180917_Orban_megszolalt_pelenkaugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552417e9-72c7-44cd-b4d5-456ad5b668e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe6a808-653b-4dd6-aa98-0f52b15e2770","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_megszolalt_pelenkaugyben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:29","title":"Orbán megszólalt végre Ráhel pelenkaügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","shortLead":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","id":"20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151e9fa-07e9-4310-b9a9-ff51cc32658c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:03","title":"Saját magának is ellentmond az új adótörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180918_Duhodten_vertek_Orban_arckepet_a_DKs_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f953c89-095e-43af-a8aa-2a9d512d84d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Duhodten_vertek_Orban_arckepet_a_DKs_tuntetesen","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:23","title":"Dühödten verték Orbán arcképét a DK-s tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]