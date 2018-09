Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik az embereket – vallja egy holland filozófus-újságíró, aki a helyzet orvoslására saját oldalt indított.","shortLead":"Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik...","id":"20180918_Ez_tenyleg_meg_a_kamuhireknel_is_nagyobb_problema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e0c545-be77-4ebf-9733-ad3aad965ef2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180918_Ez_tenyleg_meg_a_kamuhireknel_is_nagyobb_problema","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:06","title":"Ez tényleg még a kamuhíreknél is nagyobb probléma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Cristina Kirchner a vád szerint állami beruházásokból pénzt kisajtoló korrupciós rendszert hozott létre, amiből mintegy 43 milliárd forintot nyert.","shortLead":"Cristina Kirchner a vád szerint állami beruházásokból pénzt kisajtoló korrupciós rendszert hozott létre, amiből mintegy...","id":"20180918_Korrupcio_miatt_vadat_emeltek_a_volt_allamfo_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d670db7-ab32-474f-8de5-b2fd6099e2bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Korrupcio_miatt_vadat_emeltek_a_volt_allamfo_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:41","title":"Korrupció miatt vádat emeltek a volt argentin államfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent Sortalanság szerzője. Ördögh Ottó a kötelező irodalomnak állít görbe tükröt, és középiskolai tanárként állítja, humorral bármely szöveg közel hozható a gyerekekhez. Kell-e változtatni a kötelezőlistán? Van-e bármilyen keresnivalója a politikának az irodalmi életben? Mi az ember egyetlen isteni tulajdonsága? Interjú.","shortLead":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent...","id":"20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536fee3-55bb-42b9-b4bc-a40b236688c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"\"Ne az döntsön, hogy most épp valaki jól fekszik az oktatásirányításnál, vagy sem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1febefcf-5799-497c-b208-08da6371add3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.","shortLead":"Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.","id":"20180918_papamobil_audi_r8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1febefcf-5799-497c-b208-08da6371add3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611b06a2-68d3-4176-b1d3-d75bd46537a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_papamobil_audi_r8","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:48","title":"Szokatlanabb páros nem is lehetne, Pápamobil mellett egy Audi R8 az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki és indította be valaki más autóját.","shortLead":"Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki...","id":"20180918_tesla_model_3_lopas_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622c763a-fce1-4a11-9e8c-28dda54b0561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tesla_model_3_lopas_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:03","title":"Kulcs nélkül, csupán egy telefonnal loptak el egy Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ff4bc6-bada-432e-848e-f6ffcd369906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennél drágább épületről nem tudnak a világon.","shortLead":"Ennél drágább épületről nem tudnak a világon.","id":"20180919_Sajat_toronyhaza_van_Azsia_leggazdagabb_emberenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ff4bc6-bada-432e-848e-f6ffcd369906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b13d476-784f-458d-977d-8f989a5d624c","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Sajat_toronyhaza_van_Azsia_leggazdagabb_emberenek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:45","title":"Saját toronyháza van Ázsia leggazdagabb emberének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","shortLead":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","id":"20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc6859-e093-477c-bb10-0fce763b495a","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:10","title":"Egy autó ment neki Áder repülőgépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","shortLead":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","id":"20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cebd93-26ad-4881-b30b-f6ccaa8a9373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:41","title":"Egy hónapja nem volt ilyen erős a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]