Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos a legesélyesebb ellenzéki jelölt, de baloldali átszavazásokra lenne szükség a győzelméhez. ","shortLead":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos...","id":"20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aec86f-0655-4676-a08b-1e91d41c00bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 14. 08:34","title":"Akár meg is verhetné a Fideszt a jobbikos Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az eurózóna 19 pénzügyminisztere döntött hétfőn a júniusi startról. Korábban március volt a kezdet céldátuma, de elhúzódott a német kormányalakítás, ezért csúszik a nagy projekt. \r

","shortLead":"Az eurózóna 19 pénzügyminisztere döntött hétfőn a júniusi startról. Korábban március volt a kezdet céldátuma, de...","id":"20180313_Juniusban_indulhat_a_ketsebesseges_Europa_mi_magyarok_hol_leszunk_benne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff2b78-0f56-44a9-b4d5-d3df4ef12ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Juniusban_indulhat_a_ketsebesseges_Europa_mi_magyarok_hol_leszunk_benne","timestamp":"2018. március. 13. 12:50","title":"Júniusban indulhat a kétsebességes Európa, mi magyarok, hol leszünk benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 24-én demonstrálnak a Parlament előtt, egészségügyi szűrésekre is lehetőséget biztosítanak. „Drága az életünk, szeretnénk, ha tovább tartana, ezért álljunk ki magunkért és azok mellett az egészségügyi dolgozókért, akiktől az életünk függ” – írják felhívásukban.","shortLead":"Március 24-én demonstrálnak a Parlament előtt, egészségügyi szűrésekre is lehetőséget biztosítanak. „Drága az életünk...","id":"20180312_Ket_hettel_a_valasztasok_elott_tuntetnek_az_egeszsegugyi_dolgozok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b18ec23-c7a0-45f4-8715-e538a4f7600d","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_hettel_a_valasztasok_elott_tuntetnek_az_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2018. március. 12. 11:19","title":"Két héttel a választások előtt tüntetnek az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","shortLead":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","id":"20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2170f9-f886-4974-9208-bee20af97dba","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","timestamp":"2018. március. 13. 12:22","title":"A legcinikusabb ételcsomagolások – dobogós a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","shortLead":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","id":"20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c4032b-db43-4e16-8eb5-665e893fabb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","timestamp":"2018. március. 12. 14:21","title":"Már Csányi Sándor is Mészáros Lőrinc cégében vásárol részesedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May szerint fegyverekben használatos idegméreggel követték el a délnyugat-angliai Salisbury városában múlt héten történt gyilkossági kísérletet Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija ellen.","shortLead":"Theresa May szerint fegyverekben használatos idegméreggel követték el a délnyugat-angliai Salisbury városában múlt...","id":"20180312_szergej_szkripal_kem_theresa_may_oroszorszag_idegmereg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efe5edb-0220-4ead-8b7b-20b100962a11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_szergej_szkripal_kem_theresa_may_oroszorszag_idegmereg","timestamp":"2018. március. 12. 18:29","title":"Brit miniszterelnök: Nagyon valószínű, hogy Oroszország áll a mérgezés mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b4ac20-7249-4d7f-a944-3b4c7f0367f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB egyetlen plakát ügyében hozott döntést, de eltiltották az önkormányzatot a további jogsértéstől.","shortLead":"Az NVB egyetlen plakát ügyében hozott döntést, de eltiltották az önkormányzatot a további jogsértéstől.","id":"20180313_Elkaszaltak_a_kispesti_onkormanyzatfele_plakatatragasztast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b4ac20-7249-4d7f-a944-3b4c7f0367f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ba5191-e3a2-4912-9ee6-e20bb6f9aeae","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Elkaszaltak_a_kispesti_onkormanyzatfele_plakatatragasztast","timestamp":"2018. március. 13. 19:04","title":"Elkaszálták a kispesti önkormányzat-féle plakátátragasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]