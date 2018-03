Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87","c_author":"Prinz Dániel","category":"itthon","description":"Fanyalgunk, posztolgatunk, esetleg elmegyünk tüntetni, márpedig amíg így teszünk, addig Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor marad. Vélemény.","shortLead":"Fanyalgunk, posztolgatunk, esetleg elmegyünk tüntetni, márpedig amíg így teszünk, addig Magyarország miniszterelnöke...","id":"20180328_Kelj_fel_a_fotelbol_es_csinalj_valamit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e1311-b145-4e1b-ab88-2428cffe28e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kelj_fel_a_fotelbol_es_csinalj_valamit","timestamp":"2018. március. 28. 15:32","title":"Kelj fel a fotelből, és csinálj valamit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1670ea-d3ac-4425-bf95-2eddafb2ea79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lewis Cook nagypapája 17 ezer fontot (hatmillió forintot) nyert azzal, hogy a Bournemouth labdarúgója kedden bemutatkozott az angol felnőtt válogatottban.","shortLead":"Lewis Cook nagypapája 17 ezer fontot (hatmillió forintot) nyert azzal, hogy a Bournemouth labdarúgója kedden...","id":"20180328_lewis_cook_angol_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1670ea-d3ac-4425-bf95-2eddafb2ea79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772b0ca7-0277-4562-b4db-d0470a5b86ec","keywords":null,"link":"/sport/20180328_lewis_cook_angol_valogatott","timestamp":"2018. március. 28. 11:55","title":"Négy éve fogadott az unokájára, most nagyot kaszált a focistanagypapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel felvennék a harcot a kulturális szegregáció ellen. Szakemberek szerint azonban lehetetlen olyan hasonlóan biztonságos tárolót készíteni a festménynek, amelyben most is őrzik.","shortLead":"Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel...","id":"20180327_louvre_sehova_sem_viszik_a_mona_lisat_meg_a_muzeum_epuleten_belul_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d0fef8-4371-4995-871f-01eaa0ba2619","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_louvre_sehova_sem_viszik_a_mona_lisat_meg_a_muzeum_epuleten_belul_sem","timestamp":"2018. március. 27. 17:37","title":"Louvre: Sehova sem viszik a Mona Lisát, még a múzeum épületén belül sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b3688-4c15-4a71-898c-655454fa0989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy ovis leejt egy játékot, jön a KDNP-s képviselőjelölt, és felveszi. Még fát is ültet.","shortLead":"Ha egy ovis leejt egy játékot, jön a KDNP-s képviselőjelölt, és felveszi. Még fát is ültet.","id":"20180328_Hollik_Istvan_ovodasokkal_kampanyolt_es_atadott_egy_hintat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b3688-4c15-4a71-898c-655454fa0989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc36d9-8feb-4cbb-aadd-7ee411c1e353","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Hollik_Istvan_ovodasokkal_kampanyolt_es_atadott_egy_hintat","timestamp":"2018. március. 28. 16:12","title":"Hollik István óvodásokkal kampányolt, és átadott egy hintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40ce26-f01f-4790-b0bf-5e0751aae0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki kéthetente koncertekre jár, kilenc évvel tovább él.","shortLead":"Aki kéthetente koncertekre jár, kilenc évvel tovább él.","id":"20180328_Tovabb_akar_elni_Jarjon_koncertre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f40ce26-f01f-4790-b0bf-5e0751aae0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee06254-1f8d-4dce-9d23-bf594176c7c1","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Tovabb_akar_elni_Jarjon_koncertre","timestamp":"2018. március. 28. 10:42","title":"Tovább akar élni? Járjon koncertre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai százezernyi dolgozó időst vizionáltak.","shortLead":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai...","id":"20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421f519-39e7-498e-9971-ce42000defaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","timestamp":"2018. március. 28. 20:49","title":"Szatmáry Kristóf véletlenül elismerte, eddig bukás a nyugdíjas-szövetkezeti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","shortLead":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","id":"20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc102b9-7088-4e6f-9171-fcb6c65cd2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 13:50","title":"Zuglóban az LMP-nek is gyűjtött aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb3985-b791-49f2-b5ee-616deb336b9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt \"Sebhelyesarcút\" Tom Hardy alakítja majd, a maffiózóvá maszkírozott színész magáról osztott meg fotókat az Instagramján. ","shortLead":"Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt \"Sebhelyesarcút\" Tom...","id":"20180327_Igy_szuletik_a_maffiozo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3eb3985-b791-49f2-b5ee-616deb336b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d69193-3660-46e5-adc6-3d2dd3cac94c","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Igy_szuletik_a_maffiozo","timestamp":"2018. március. 27. 15:39","title":"Így születik a maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]