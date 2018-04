Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három párbeszédes képviselő jutott be a parlamentbe, az önálló frakcióhoz viszont öt ember kell, így trükközni kellett.","shortLead":"Három párbeszédes képviselő jutott be a parlamentbe, az önálló frakcióhoz viszont öt ember kell, így trükközni kellett.","id":"20180421_Burany_Sandor_atul_a_Parbeszedhez_hogy_lehessen_frakciojuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33429281-68d2-4acf-b3dc-288bca89897e","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Burany_Sandor_atul_a_Parbeszedhez_hogy_lehessen_frakciojuk","timestamp":"2018. április. 21. 15:07","title":"Trükközéssel lesz a Párbeszédnek önálló frakciója – egy szocialista átül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c961e66-0b5a-4bd3-bc26-fcc0c33933f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fákról eddig úgy tudtuk, hogy nem mozognak, legfeljebb passzívan alkalmazkodnak a környezetükhöz, így a nappal és éjszaka váltakozásához is. Magyar és dán kutatók egy új kísérlettel kimutatták, hogy a fákban a víz nyomása néhány órás időközönként változik. Az eredmények a fák vízszállításának egy eddig ismeretlen mechanizmusát sejtetik: a fák „pumpálják“ a vizet.","shortLead":"A fákról eddig úgy tudtuk, hogy nem mozognak, legfeljebb passzívan alkalmazkodnak a környezetükhöz, így a nappal és...","id":"20180420_novenyek_fak_alvas_pulzus_vizpumpalas_biologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c961e66-0b5a-4bd3-bc26-fcc0c33933f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90addcc4-73c5-49f9-b427-33a21ab72672","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_novenyek_fak_alvas_pulzus_vizpumpalas_biologia","timestamp":"2018. április. 20. 20:03","title":"Nem minden fa alszik, de mindegyiknek van pulzusa – állítják magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a 24 évesek között is többségben vannak azok, akik a szüleikkel élnek egy háztartásban.","shortLead":"Még a 24 évesek között is többségben vannak azok, akik a szüleikkel élnek egy háztartásban.","id":"20180421_Egyre_kesobb_tudnak_elkoltozni_a_fiatalok_a_szuleiktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0bc6fd-99ea-454a-87c4-06ab1d490830","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Egyre_kesobb_tudnak_elkoltozni_a_fiatalok_a_szuleiktol","timestamp":"2018. április. 21. 14:43","title":"Egyre később tudnak elköltözni a fiatalok a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d9d7a-bbbd-4821-83b1-84e2fbf8e430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tancsapda és Billy Idol egy-egy slágerét is előadták a Szeged Rocks flashmobon című eseményen.","shortLead":"A Tancsapda és Billy Idol egy-egy slágerét is előadták a Szeged Rocks flashmobon című eseményen.","id":"20180421_Negyszaz_rocker_csapott_bulit_a_szegedi_Dom_teren__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95d9d7a-bbbd-4821-83b1-84e2fbf8e430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1272c45d-b2ba-43fe-88f7-2fce095dc6bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Negyszaz_rocker_csapott_bulit_a_szegedi_Dom_teren__video","timestamp":"2018. április. 21. 20:21","title":"Négyszáz rocker csapott bulit a szegedi Dóm téren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","shortLead":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","id":"20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18a05ac-647e-4f5d-9cc1-1136749f2a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Orbán arcon köpése volt az egyik kérdés egy holland műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6daa2d1b-ad0b-407f-af41-e1ffbca49a5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a hazai médiumok egy része szerint már polgárháborús állapotok uralkodnak Németország városaiban, a rendőrségi statisztikák szerint negyedszázada nem csökkent egy év alatt olyan mértékben a bűnözés az országban, mint 2017-ben.\r

\r

","shortLead":"Miközben a hazai médiumok egy része szerint már polgárháborús állapotok uralkodnak Németország városaiban, a rendőrségi...","id":"20180422_Jelentosen_csokkent_Nemetorszagban_a_bunozes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6daa2d1b-ad0b-407f-af41-e1ffbca49a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cf97ac-55d9-4ff4-a0be-198ba2f5a2b5","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Jelentosen_csokkent_Nemetorszagban_a_bunozes","timestamp":"2018. április. 22. 12:52","title":"Jelentősen csökkent Németországban a bűnözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és letartóztatta az ellenzék vezetőjét, Nikol Pasinjánt.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és...","id":"20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9547257-be37-4f89-a02a-bd5950840973","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 22. 11:45","title":"Hanggránátok, ellenzéki vezető letartóztatása Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]