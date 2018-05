Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án fog bemutatkozni, a HMD Global ugyanis kiküldte a meghívókat.","shortLead":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án...","id":"20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51a528-0af3-4920-9aac-0f77c6384a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Jegyezze fel: május 16-án jön egy új Nokia telefon, nem is akármilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","shortLead":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","id":"20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544e9470-9a36-4df0-8561-0b25859cf863","keywords":null,"link":"/sport/20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 03. 11:12","title":"Új, teniszszerű sportág alapított szövetséget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Most hozták nyilvánosságra a befektetők személyét. ","shortLead":"Most hozták nyilvánosságra a befektetők személyét. ","id":"20180504_Meszaros_Lorinc_es_felesege_bevallotta_hogy_csak_az_ovek_a_Konzum_Magantokealap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae57aec-2039-479e-aecd-a21216cda55f","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Meszaros_Lorinc_es_felesege_bevallotta_hogy_csak_az_ovek_a_Konzum_Magantokealap","timestamp":"2018. május. 04. 17:38","title":"Mészáros Lőrinc és felesége bevallotta, hogy csak az övék a Konzum Magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180503_COF_Brusszel__Trianon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437f275f-8dee-41fe-a1d0-c82818b186ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_COF_Brusszel__Trianon","timestamp":"2018. május. 03. 16:23","title":"CÖF: Brüsszel = Trianon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bemutatjuk a budapesti gettóból a táskáival az amerikai elit legfelsőbb köreibe eljutott, nemrég elhunyt Judith Leibert, akit szorgalma és kitartása a vészkorszak után a tengeren túlra is elkísérte. Ami utána maradt, az 3500 különböző díszes táska, és rengeteg történet.","shortLead":"Bemutatjuk a budapesti gettóból a táskáival az amerikai elit legfelsőbb köreibe eljutott, nemrég elhunyt Judith...","id":"20180504_judith_leiber_portre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1ab59-05b3-4e32-826d-92e835a6f7c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_judith_leiber_portre","timestamp":"2018. május. 04. 17:00","title":"A magyar nő csodálatos története, aki azt mondta, Hitler tette őt táskatervezővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Egy nagyesküdtszék vádat emelt Martin Winterkorn, a Volkswagen volt vezetője ellen a német autógyár környezetvédelmi csalása ügyében.","shortLead":"Egy nagyesküdtszék vádat emelt Martin Winterkorn, a Volkswagen volt vezetője ellen a német autógyár környezetvédelmi...","id":"20180504_Itt_a_vege_Vadat_emeltek_a_Volkswagen_egykori_vezere_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7c6ac0-20f7-4a05-8ca4-65d37489f339","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180504_Itt_a_vege_Vadat_emeltek_a_Volkswagen_egykori_vezere_ellen","timestamp":"2018. május. 04. 06:18","title":"Itt a vége? Vádat emeltek a Volkswagen egykori vezére ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt, amellyel az megvásárolta Stormy Daniels pornószínésznő hallgatását.","shortLead":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt...","id":"20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe015b8-02a6-40dd-be0a-9977882f282b","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","timestamp":"2018. május. 03. 12:34","title":"Mégis fizethetett a pornószínésznőnek Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európát átszelő utazások legfeljebb harminc naposak lehetnek, egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra lehet pályázni.","shortLead":"Az Európát átszelő utazások legfeljebb harminc naposak lehetnek, egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra...","id":"20180503_navracsics_majus_vegetol_palyazhatnak_a_fiatalok_az_ingyenes_unios_vonatberletre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdacdccb-1258-4d96-81eb-c80210b72104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_navracsics_majus_vegetol_palyazhatnak_a_fiatalok_az_ingyenes_unios_vonatberletre","timestamp":"2018. május. 03. 17:58","title":"Navracsics: Május végétől pályázhatnak a fiatalok az ingyenes uniós vonatbérletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]