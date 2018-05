Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","shortLead":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","id":"20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21607581-2ff2-4660-85c3-05bf01d1ed49","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2018. május. 17. 10:09","title":"Nem igazán örül hosszú életének a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar lakosság 67%-a használ okostelefont internetezésre.","shortLead":"A magyar lakosság 67%-a használ okostelefont internetezésre.","id":"20180516_Mar_az_okostelefonhasznalok_koreben_is_megvan_a_ketharmad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef6d25f-e53a-423e-831d-a90813e2a23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_az_okostelefonhasznalok_koreben_is_megvan_a_ketharmad","timestamp":"2018. május. 16. 16:30","title":"Már az okostelefon-használók körében is megvan a kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs kétség afelől, Oroszország soha nem látott erőfeszítést tett, hogy beleavatkozzon a 2016. évi választásunkba\" - hangsúlyozta a bizottság elnöke, Richard Burr republikánus szenátor a testület alelnökével, Mark Warner demokrata párti szenátorral közösen kiadott közleményében, miután a testület - zárt ülésen - szerdán volt magas rangú hírszerzési vezetőket hallgatott meg.\r

","shortLead":"\"Nincs kétség afelől, Oroszország soha nem látott erőfeszítést tett, hogy beleavatkozzon a 2016. évi választásunkba\"...","id":"20180517_putyin_rendelte_el_a_beavatkozast_az_amerikai_valasztasokba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70445844-9d87-4014-be21-abde78cc8ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_putyin_rendelte_el_a_beavatkozast_az_amerikai_valasztasokba","timestamp":"2018. május. 17. 05:48","title":"Maga Putyin rendelte el a beavatkozást az amerikai választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008c1b2-1e63-4e60-b6a4-691e8aa94ab5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi jellemző a kreatív működésre? Határok feszegetése, nézőpontváltás, rombolás, visszalépés, érzékenység, laza gondolkodás, élménykeresés. A kreatív működést az olyan kultúra segítheti, amely értékként kezeli az össze nem illést. ","shortLead":"Mi jellemző a kreatív működésre? Határok feszegetése, nézőpontváltás, rombolás, visszalépés, érzékenység, laza...","id":"20180517_Kreativ_gyerekek_es_beilleszkedesi_zavarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5008c1b2-1e63-4e60-b6a4-691e8aa94ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adb9406-321c-4b1f-ab80-aa3c5cf17d2c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180517_Kreativ_gyerekek_es_beilleszkedesi_zavarok","timestamp":"2018. május. 17. 10:00","title":"Gondolkodó sapkák: kreatív gyerekek és beilleszkedési zavarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dízelkérdés szépen lassan átesett a ló túlsó oldalára, az eladásaik élesen zuhannak, a benzinesek ára meg alaposan megy felfelé. A jelenlegi Euro6d nevű emissziós-normát mindeközben a legmodernebb károsanyag-utókezelő rendszerek lényegében tökéletesen teljesítik.","shortLead":"A dízelkérdés szépen lassan átesett a ló túlsó oldalára, az eladásaik élesen zuhannak, a benzinesek ára meg alaposan...","id":"20180515_dizel_benzin_adac_karosanyag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3d91d9-be40-40b6-b6a2-f5f8507e4195","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_dizel_benzin_adac_karosanyag","timestamp":"2018. május. 15. 12:25","title":"Itt tartunk: Egy modern dízel akár tisztább is, mint egy benzines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc6beb-689b-48d5-bebc-27dc0bac7d10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy száz négyzetméteres családi ház esetében egy éve még 2 millió forintra becsülték a szokásosan bele nem számított költségeket.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres családi ház esetében egy éve még 2 millió forintra becsülték a szokásosan bele nem számított...","id":"20180516_Epitkezik_3_millio_forinttal_tobbet_fog_kifizetni_mint_amire_szamit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc6beb-689b-48d5-bebc-27dc0bac7d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f48ba1-8660-409c-9ab5-00be1be46d26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Epitkezik_3_millio_forinttal_tobbet_fog_kifizetni_mint_amire_szamit","timestamp":"2018. május. 16. 12:20","title":"Építkezik? 3 millió forinttal többet fog kifizetni, mint amire számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951c4b9a-6860-4056-848b-99a2c1afc731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal realisztikusabb módon, testközelből lesznek megtapasztalhatók akár a szélsőséges időjárási körülmények is a The Weather Channel műsoraiban, hála egy nemrég köttetett együttműködésnek, és a videojátékiparban már bevált Unreal Engine grafikus motornak. ","shortLead":"Sokkal realisztikusabb módon, testközelből lesznek megtapasztalhatók akár a szélsőséges időjárási körülmények is a The...","id":"20180517_the_weather_channel_idojaras_jelentes_unreal_engine_the_future_group","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951c4b9a-6860-4056-848b-99a2c1afc731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea266574-82a3-4d45-943a-48732294e226","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_the_weather_channel_idojaras_jelentes_unreal_engine_the_future_group","timestamp":"2018. május. 17. 09:03","title":"Elképed majd, ha meglátja, milyen lesz az időjárás-jelentés egy amerikai csatornánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910b7152-c8bb-4c8e-a7ae-850aa2fb0bf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem akar többet romkomokban szerepelni.","shortLead":"Nem akar többet romkomokban szerepelni.","id":"20180515_Hugh_Grantnek_jol_jon_hogy_megoregedett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910b7152-c8bb-4c8e-a7ae-850aa2fb0bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca63e89-da27-40d4-b9de-33bb32cbb19c","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Hugh_Grantnek_jol_jon_hogy_megoregedett","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Hugh Grantnek jól jön, hogy megöregedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]