A magyar igazságszolgáltatás igazi sikersztori – állítják azok az egytől egyig Handó Tünde által kinevezett törvényszéki és táblabírósági elnökök, akik a napokban nyílt levélben álltak ki az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke mellett. A hűségnyilatkozatnak is beillő tirádagyűjteményt egyedül Hilbert Edit, a Budapest Környéki Törvényszék elnöke nem írta alá – aligha függetlenül arról, hogy jelenleg ő tölti be a nyílt levélben élesen bírált Országos Bírósági Tanács (OBT) soros elnöki tisztét. „Az OBT tagjainak eddigi tevékenysége nem szolgálja a magyar bírói kar érdekeit” – szól az aláírók helyzetértékelése, akik felszólítják a testület tagjait, hogy „ne veszélyeztessék a magyar bírósági szervezet jövőjét”. Szerintük ugyanis minden sínen van: a bírák szakmai tudása kiemelkedő, az ügyhátralék folyamatosan csökken, a tárgyi feltételek is javultak, és az utóbbi években „a bírói önkormányzatiság kiteljesedett”. Szerintük csupán néhányan, elsősorban a „személyes érdekeik, illetve egyéni sértettségük okán” teszik kockára a bírói kar és vezetői közös munkájának eredményeit, s „ezáltal súlyosan veszélyeztetik közösségünk napirenden lévő korszakos lehetőségeit”. Ellentétben az OBH-elnök által kinevezett törvényszéki és táblabírókkal, a bíróságok igazgatásának felügyeletét ellátó – vagyis optimális esetben Handó ellensúlyaként funkcionáló – OBT tagjait a bírák közvetlenül választják. Így került a grémiumba Hilbert mellett – aki Handó korábbi munkatársából lett egyik legnagyobb kritikusa – az a Vasvári Csaba is, aki korábban már pert nyert az OBH elnökével szemben, mivel utóbbi önkényesen kezelt egyes bírói pályázatokat. Az OBT azóta is szálka Handó szemében, hisz például a Hilberttel szembeni fegyelmi megvétózása mellett azt is szóvá tette, hogy törvénysértő az OBH elnökének kinevezési gyakorlata. Ez utóbbi megállapítás olyan nyílt ellentéteket hozott felszínre a bírói karon belül is, amit már nem mindenki vállalt. A váratlan lemondások így a működőképesség határára sodorták a testületet, alapot adva arra, hogy Handó az őt ellenőrző testület legitimitását kétségbe vonja. A tanács maradó tagjai viszont bekeményítettek: kilátásba helyezték, hogy kezdeményezni fogják Handó menesztését, aki szerintük szabotálja a testület döntéseit, még csak nem is válaszol érdemben az OBT felhívásaira. Handót viszont ez láthatóan hidegen hagyja. Sőt! A plagizáló Polgárné Vida Judit múlt heti, fővárosi törvényszéki elnöki kinevezésével minden bíró számára megüzente: a bíróságokon továbbra is az ő akarata érvényesül, s egyelőre úgy tűnik, ebben a kormány is erős szövetségese. Pedig a munkájával – mint hírlik – a Kossuth téren sem elégedettek, de az őt érő támadások ösztökélhetik a miniszterelnököt arra, hogy csak azért is kitartson mellette.