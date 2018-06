E sorok írója családi emlékei között őriz egy levelet, amelyben az 1947-ben 14 éves nagynénje írta le az Exodus nevű hajón megélt hányattatásait. A pár száz főre kalibrált Exoduson több mint négyezer – köztük másfél ezer kiskorú –, zsidó származása miatt korábban Európa különböző országaiban üldözött, „illegális migráns” próbált eljutni Marseille-ből Palesztinába, ahol azonban nem engedték partra szállni őket. A tengeren visszafordított, éhes, rongyos, kimerült menekültekkel hónapokig dobálóztak az európai országok, ám a nagy visszhangot kiváltott esetnek végül is jelentős szerepe lett az Izrael állam megalakításáról szóló nemzetközi egyezmény megszületésében.

Nehéz nem észrevenni a hasonlóságot az Exodus és az afrikai menekültekkel a Földközi-tengeren a minap kálváriát járt Aquarius sorsa között, ám egyelőre nem látszik, hogy a mostani felháborodás elegendő lesz-e a hó végén humánus európai menekültügyi megállapodás létrehozásához. Mint Világ rovatunk cikkéből kiderül, a kerékkötők között élen jár a bajorországi középületekben kötelező feszületkifüggesztést elrendelő Horst Seehofer bajor keresztényszocialista belügyminiszter, aki hatalomféltésből, ókonzervatív ideológiákra, hazug állításokra és ostoba tervekre hivatkozva képes megpuccsolni saját miniszterelnökét is – jószerivel az egyetlen olyan politikust a kontinensen, aki nem azzal jön, hogy neki ez vagy az az ország az „első”, hanem Európa.

Régóta sejthető, hogy Orbán Viktor politikai értelemben Seehofer hóna alatt közlekedik, de most bizonyságot is nyújt rá az alaptörvény újabb módosítási terve. Magyarország rovatunk cikke mutatja ki, hogy az elképzelés valójában azt jelenti:

az Orbán-kormány megszüntetné az állam világnézeti semlegességét Magyarországon.

Az államvallás azonban – bármi szerepeljen is a szövegben – még csak nem is keresztény lesz (ha az lenne, a miniszterelnök odafigyelne például arra, amit Székely János püspök a hajléktalanokról mond), hanem az minősül majd annak, amire Orbán egyházfő az áldását adja.

A Magyarországot valahová a humanizmus és a felvilágosodás előtti időkbe visszatoloncoló Fidesz-felekezet boszorkányüldöző gépezete is teljes fordulatszámon működik.

Középpontjába a szabad művészek után – lásd az Oscar-díjra irigy kurzusfiguráknak nyújtott lelki tanácsadásunkat a Vélemény rovatban – az autonóm magyar tudományos élet került, a főinkvizítor szerepében Palkovics László techminiszterrel. A Magyar Tudományos Akadémia előtt most két út áll: vagy a hősi halál, vagy az elvtelen kompromisszum – fogalmazott cikkünk szerzőjének egy neves fizikus.

A legújabb Orbán-kegyenc Palkovics ráadásul nemcsak a Tudományos Akadémia, hanem lényegében az egész állami vagyon fölött is átvette az uralmat, miután a „főnök” megorrolt az elődjére, mert a vagyon nem fialt eleget. Mivel Palkovics se nem történész, se nem közgazdász – hanem gépészmérnök –, így nem tudhatja, hogy újnak beharangozott ósdi módszerével, az állami tulajdon „kezeléséhez” fűződő mítoszokkal már a szocializmus sem ment semmire a nyolcvanas évek végén, sem a gazdaságban, sem a tudományban. Fókuszban rovatunkat olvasva, hogyan játszadozik a kormányzati terepasztalon a ner egymást váltó figuráival Orbán, a kívülálló elcsodálkozik, hogy akadnak még emberek, akik elhiszik, nem lesznek ők is seperc múlva kihajítva a politikai szemétdombra. Ja persze: van az a pénz. A szemétdomb is lehet aranybánya.

