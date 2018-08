Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben. Most pedig újra gyártásba kerül a kocsi.","shortLead":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben...","id":"20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be16449-6105-4919-84a0-51c89b36125b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:41","title":"Gépfegyver nélkül, de újra gyártják James Bond legendás Aston Martinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","shortLead":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","id":"20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef3dc1-62f7-41b2-9a7b-92873ab7c196","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:47","title":"El kellett távolítani Erdogan arany szobrát a németországi Wiesbadenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cbeb5d-a435-4655-9c95-053cca59117e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehéz helyzetben várta az AEK Athén ellen a visszavágót a Mol Vidi: győznie kellett Görögországban ahhoz, hogy feljusson a Bajnokok Ligája főtáblájára. Mindezt ráadásul Huszti Szabolcs nélkül kellett volna teljesítenie, akit az első találkozón kiállítottak. ","shortLead":"Nehéz helyzetben várta az AEK Athén ellen a visszavágót a Mol Vidi: győznie kellett Görögországban ahhoz...","id":"20180828_vidi_aek_athen_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cbeb5d-a435-4655-9c95-053cca59117e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fad83-ab7e-44e0-9201-a4256f9c248f","keywords":null,"link":"/sport/20180828_vidi_aek_athen_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:05","title":"Döntetlennel kiesett a BL-ből a Vidi, az EL-ben folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","shortLead":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","id":"20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f572c-df41-4dad-a238-50b39d2de215","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:30","title":"És Tarantino végre megtalálta az ő Charles Mansonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is jobbat produkál.","shortLead":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is...","id":"20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3c155-167d-4a58-9949-2b4d93e71d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:21","title":"Videó: A vártnál is gyorsabban katapultál a kocka Mercedes-AMG G63 0-ról 100-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőjobboldali tüntetők egy csoportja náci karlendítéssel fejezte ki véleményét, a hatóságoknak tíz esetben kellett intézkedniük.","shortLead":"Szélsőjobboldali tüntetők egy csoportja náci karlendítéssel fejezte ki véleményét, a hatóságoknak tíz esetben kellett...","id":"20180829_Chemnitzi_tuntetesek_naci_jelkepek_hasznalata_miatt_is_eljarast_inditott_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9b6cd9-6ff4-4af9-abbf-b751243fbb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Chemnitzi_tuntetesek_naci_jelkepek_hasznalata_miatt_is_eljarast_inditott_a_rendorseg","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:47","title":"Chemnitzi tüntetések: náci jelképek használata miatt is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b985ea66-49dd-48a2-a597-2dc3891e89ec","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A mexikói Fernanda Armenta profi úszó volt, országos és közép-amerikai bajnok. Az volt az álma, hogy eljusson az olimpiára. A következő pillanatban egy autóban haldoklott: véletlenül meglőtték. Felépült, olyannyira, hogy nemrég – a nők között – megnyerte a Balaton-átúszást.","shortLead":"A mexikói Fernanda Armenta profi úszó volt, országos és közép-amerikai bajnok. Az volt az álma, hogy eljusson...","id":"20180828_Fernanda_Armenta_uszo_Mexiko_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b985ea66-49dd-48a2-a597-2dc3891e89ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9931cf3-482e-4f32-a0d1-472b4458d1a1","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Fernanda_Armenta_uszo_Mexiko_interju","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:01","title":"\"Amikor fáj, eszembe jut, hogy életben vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edde56ad-06d3-4894-b236-68eb6e97e740","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"De főleg, ha jobbról történik mindez. ","shortLead":"De főleg, ha jobbról történik mindez. ","id":"20180829_Brit_tudosok_rajottek_a_kecskek_is_ertekelik_ha_rajuk_mosolyognak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edde56ad-06d3-4894-b236-68eb6e97e740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f910211-d2bd-43fe-b012-77d03b997c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Brit_tudosok_rajottek_a_kecskek_is_ertekelik_ha_rajuk_mosolyognak","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Brit tudósok rájöttek: a kecskék is értékelik, ha rájuk mosolyognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]