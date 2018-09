Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak a felhasznált tartalmak után.","shortLead":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak...","id":"20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e9d637-c6f7-470c-8036-23612bd9509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:30","title":"Kiakadt több európai hírügynökség azon, hogy a Facebook és a Google ingyen használja fel anyagaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szerintük szó sincs adóegyszerűsítésről.","shortLead":"Szerintük szó sincs adóegyszerűsítésről.","id":"20180904_A_bevetelnel_tobbe_kerul_a_beszedes_egy_adot_eltorolnenek_a_tanacsadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca515ad-cd48-4307-aa44-ee1dc0e28fac","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180904_A_bevetelnel_tobbe_kerul_a_beszedes_egy_adot_eltorolnenek_a_tanacsadok","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:51","title":"A bevételnél többe kerül a beszedés, egy adót eltörölnének a tanácsadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő tárgyalás zajlott a Szegedi Vadasparkban a helyi Fideszhez köthető vállalkozók által uniós pénzből felépített virtuális játszótér ügyében. A vád szerint az elnyert pénz töredékét költötték el valójában a vádlottak, ráadásul, még pénzt is mostak.","shortLead":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő...","id":"20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1880c59-cfd9-4636-9b28-c4014df59be7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:45","title":"Szegedi Vadasparki játszótér ügy: Eltűnő tintával írt vallomás is felbukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rendkívülinek és nagyon intelligensnek nevezte a magyarországi dolgozókat David B. Cornstein.","shortLead":"Rendkívülinek és nagyon intelligensnek nevezte a magyarországi dolgozókat David B. Cornstein.","id":"20180904_amerikai_nagykovet_david_cornstein_amcham_magyar_munkaero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ad3f65-e5f2-4abe-a447-6f70adceb8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_amerikai_nagykovet_david_cornstein_amcham_magyar_munkaero","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:31","title":"Ódát zengett a magyar munkaerőről az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi minisztérium kitart amellett a terve mellett, hogy az étlapon minden étel mellett szerepeljen ott az is, hogy hány kalóriát jelent annak elfogyasztása. ","shortLead":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi...","id":"20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61cbd3-a92f-4231-b6d1-44e4d004c10d","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:47","title":"A hét kérdése: Legyen kötelező feltüntetni a kalóriaértéket az étlapon a fogások mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mit tehetnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák és megtartsák a digitális világban jártas, élményekre és szabadságra vágyó fiatal munkavállalókat? Összegyűjtöttünk néhány hatékony módszert.","shortLead":"Mit tehetnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák és megtartsák a digitális világban jártas, élményekre és szabadságra...","id":"20180904_Hogyan_csabitsuk_magunkhoz_a_fiatal_es_tehetseges_munkaerot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbcff27-b625-4ebc-a039-72cf23a16197","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180904_Hogyan_csabitsuk_magunkhoz_a_fiatal_es_tehetseges_munkaerot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:15","title":"Hogyan csábítsuk magunkhoz a fiatal és tehetséges munkaerőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","shortLead":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","id":"20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5c1580-119b-4481-9eb2-7789ed237c16","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:05","title":"Fertőzéstől tartanak New Yorkban, repülőgépet vontak karantén alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd348d0-e2de-48ad-88eb-c4aedc271a82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Colin Kaepernick térdelve tüntetett a színes bőrűeket ért rasszista támadások, túlkapások miatt, most a Nike szerződött vele. Sokan máris bojkottra szólítanak a cég ellen. ","shortLead":"Colin Kaepernick térdelve tüntetett a színes bőrűeket ért rasszista támadások, túlkapások miatt, most a Nike szerződött...","id":"20180904_rasszizmus_ellen_tunteto_sportolo_lett_a_nike_reklamarca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afd348d0-e2de-48ad-88eb-c4aedc271a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4397db-a3f0-42ba-9a35-b2babcafba98","keywords":null,"link":"/elet/20180904_rasszizmus_ellen_tunteto_sportolo_lett_a_nike_reklamarca","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:18","title":"Rasszizmus ellen tüntető sportoló lett a Nike reklámarca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]