[{"available":true,"c_guid":"48850999-bd5e-4642-a853-75db9c535422","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A most leginkább a Rapülők-koncertre készülő zenész úgy véli, az olimpia van olyan súlyú ügy, mint mondjuk Paks, de egyikről sem tudunk eleget. Szerinte széleskörű társadalmi párbeszéd, akár népszavazás kellene ezekről.","shortLead":"A most leginkább a Rapülők-koncertre készülő zenész úgy véli, az olimpia van olyan súlyú ügy, mint mondjuk Paks, de...","id":"20170203_Geszti_szerint_is_szukseg_van_nepszavazasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48850999-bd5e-4642-a853-75db9c535422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e29aff-6329-467c-aff1-8b8eae5f518f","keywords":null,"link":"/kultura/20170203_Geszti_szerint_is_szukseg_van_nepszavazasra","timestamp":"2017. február. 05. 15:00","title":"Geszti: szükség lenne az olimpiai népszavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03591cd8-22fd-4c27-80c6-e3f2e8328f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és más birtokok, területek királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője - hétfőn lesz hatvanöt éve, hogy II. Erzsébet királynő viseli a fenti címeket.\r

\r

","shortLead":"Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és más birtokok, területek királynője...","id":"20170205_Hatvanot_eve_uralkodik_II_Erzsebet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03591cd8-22fd-4c27-80c6-e3f2e8328f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4995f5d7-bf1a-4a3a-8926-3431d40d27b3","keywords":null,"link":"/vilag/20170205_Hatvanot_eve_uralkodik_II_Erzsebet","timestamp":"2017. február. 05. 14:46","title":"Hatvanöt éve uralkodik II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette a NAV a legnagyobb adósok listáját: magánszemélyként a legnagyobb adótartozás 520 millió forint, de akad olyan cég is, amely hatmilliárd forint adót nem fizetett be.","shortLead":"Közzétette a NAV a legnagyobb adósok listáját: magánszemélyként a legnagyobb adótartozás 520 millió forint, de akad...","id":"20170206_nav_ado_adoslista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899d1d58-0127-4279-8bee-faf2fcad6cf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170206_nav_ado_adoslista","timestamp":"2017. február. 06. 10:09","title":"Ötszázmillió forintot felejtett el befizetni a NAV-nak a legnagyobb adós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee0521-1275-45e6-a4a6-3336443f9c7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatvanmilliárd forintot kér vissza az OLAF a 4-es metró korrupciógyanús ügyei miatt, itt járt Putyin, és megveregette Orbán vállát. Elfoglaltak egy bankfiókot, a Heinekent pedig bojkottálnia kellene minden magyarnak - Magyar Zoltán szerint. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Hatvanmilliárd forintot kér vissza az OLAF a 4-es metró korrupciógyanús ügyei miatt, itt járt Putyin, és megveregette...","id":"20170205_Es_akkor_Brusszel_visszakezbol_lekevert_egy_irtozatos_nagy_sallert_heti_gazdasagi_osszefoglalo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ee0521-1275-45e6-a4a6-3336443f9c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cb7a3d-35b1-4e43-9036-e0247ebd5ddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170205_Es_akkor_Brusszel_visszakezbol_lekevert_egy_irtozatos_nagy_sallert_heti_gazdasagi_osszefoglalo","timestamp":"2017. február. 05. 10:00","title":"És akkor Brüsszel visszakézből lekevert egy irtózatos nagy sallert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724cdc63-9534-4a91-98ad-66a83d4ce340","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lady Gaga elénekelte az America The Beautiful című dalt a houstoni NRG Stadium tetején, majd leugrott koncertezni az arénába az idei Super Bowl félidei show-jában. A több mint 13 perces műsorban a rajongók a Pokerface-től a Telephone-on át a Bad Romance-ig az összes fontos Gaga-slágert megkapták. Az énekesnő távozása is stílusos volt: miután elhajította mikrofonját, kapott egy labdát ő is, és leugrott a díszlet részét képező állványról.","shortLead":"Lady Gaga elénekelte az America The Beautiful című dalt a houstoni NRG Stadium tetején, majd leugrott koncertezni...","id":"20170206_lady_gaga_szo_szerint_rarepult_a_super_bowlra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724cdc63-9534-4a91-98ad-66a83d4ce340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d412d196-e48d-4366-91f6-b1aab2cff514","keywords":null,"link":"/elet/20170206_lady_gaga_szo_szerint_rarepult_a_super_bowlra","timestamp":"2017. február. 06. 06:52","title":"Lady Gaga szó szerint rárepült a Super Bowlra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5632125-84d3-49d0-999a-efb38cbb1bc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elemző szerint a balliberális pártok egymás közötti üzengetése oda is vezethet, hogy nem lesz választási összefogás közöttük.\r

\r

","shortLead":"Az elemző szerint a balliberális pártok egymás közötti üzengetése oda is vezethet, hogy nem lesz választási összefogás...","id":"20170204_A_Nezopont_Intezet_mar_most_tudja_hogy_nem_lesz_ballib_osszefogas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5632125-84d3-49d0-999a-efb38cbb1bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e67440-46bf-4f7d-8e68-e2f8768cc478","keywords":null,"link":"/itthon/20170204_A_Nezopont_Intezet_mar_most_tudja_hogy_nem_lesz_ballib_osszefogas","timestamp":"2017. február. 04. 21:31","title":"A Nézőpont Intézet már most tudja, hogy nem lesz ballib összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04597705-50f1-4dd1-bfa8-8506a00e8e6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, Norvégiában sem szeretik azokat, akik a sort kikerülve próbálnak meg előrébb jutni.","shortLead":"Úgy tűnik, Norvégiában sem szeretik azokat, akik a sort kikerülve próbálnak meg előrébb jutni.","id":"20170206_mercedes_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04597705-50f1-4dd1-bfa8-8506a00e8e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c433733-a4ba-48df-90e3-01d6a594e5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20170206_mercedes_autos_video","timestamp":"2017. február. 06. 04:01","title":"A sor elejére akart furakodni a mercedeses, de nem ilyen végeredményre számított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9b308c-8024-41dd-aaba-1e867ecfa4ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden eddiginél súlyosabb veszély fenyegeti a civil szférát, amely az utolsó, ami még betöltheti Magyarországon a fékek és ellensúlyok szerepét - véli a Tanítanék Mozgalom, amely demonstrációra hívta az ország jövőjéért aggódókat. Bemutatták alternatív miniszterjelöltjüket: Csinost, a szamarat.","shortLead":"Minden eddiginél súlyosabb veszély fenyegeti a civil szférát, amely az utolsó, ami még betöltheti Magyarországon...","id":"20170205_Nincs_hova_hatralnunk__ujra_a_Kossuth_teren_demonstral_a_Tanitanek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9b308c-8024-41dd-aaba-1e867ecfa4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35c902-9554-4e98-a917-dc71e737fc50","keywords":null,"link":"/itthon/20170205_Nincs_hova_hatralnunk__ujra_a_Kossuth_teren_demonstral_a_Tanitanek","timestamp":"2017. február. 05. 16:25","title":"Élő szamarat vittek a Tanítanék színpadára: \"ő legalább őszinte és romlatlan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]