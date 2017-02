[{"available":true,"c_guid":"1ad766d4-1453-471c-9927-dc2623cbf1da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegesvödrös után a kétfarkú kutyás kihívásnak sem tudott ellenállni a politikai élet rég nem látott szereplője. Falus Ferenc 2024-es kamuújságot osztogatott, és az olimpiás aláírásgyűjtésbe is beszállt.","shortLead":"A jegesvödrös után a kétfarkú kutyás kihívásnak sem tudott ellenállni a politikai élet rég nem látott szereplője. Falus...","id":"20170213_jolly_jokert_igazolt_az_alairasgyujteshez_a_ketfarku_kutya_part","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad766d4-1453-471c-9927-dc2623cbf1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f93c371-4fe5-4af2-beb6-4ff50218c378","keywords":null,"link":"/itthon/20170213_jolly_jokert_igazolt_az_alairasgyujteshez_a_ketfarku_kutya_part","timestamp":"2017. február. 13. 13:20","title":"Jolly jokert igazolt az aláírásgyűjtéshez a Kétfarkú Kutya Párt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5cbaa2-516f-4a25-8718-3d60c6ae2eb8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Mint sok kiemelt beruházásnál, itt is elszálltak a költségek, de közölték, ez normális, mindenütt így megy Európában. Persze, már nem felújításról, hanem totális bontásról és egy új, több szempontból vitatott múzeum építéséről van szó. ","shortLead":"Mint sok kiemelt beruházásnál, itt is elszálltak a költségek, de közölték, ez normális, mindenütt így megy Európában...","id":"20170214_kozlekedesi_muzeum_bontas_felujitas_koltsegnovekedes_varosliget_liget_projekt_feljelentesek_perek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5cbaa2-516f-4a25-8718-3d60c6ae2eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c145936-4f15-4dff-885d-8aac27c1f1a4","keywords":null,"link":"/itthon/20170214_kozlekedesi_muzeum_bontas_felujitas_koltsegnovekedes_varosliget_liget_projekt_feljelentesek_perek","timestamp":"2017. február. 14. 06:30","title":"Nem is titkolják: \"organikusan\" drágul az új Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb kiskereskedelmi lánc szünteti meg az amerikai elnök lánya, Ivanka Trump kollekciójának árusítását - írta a Világgazdaság. A magyarázat szerint drasztikusan visszaesett irántuk a kereslet.","shortLead":"Újabb kiskereskedelmi lánc szünteti meg az amerikai elnök lánya, Ivanka Trump kollekciójának árusítását - írta...","id":"20170213_ivanka_trump_sears","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dfc40d-7920-4250-9639-8bbabc9379b6","keywords":null,"link":"/kkv/20170213_ivanka_trump_sears","timestamp":"2017. február. 13. 10:52","title":"Újabb lánc veszi le a polcairól Trump lányának ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02529c7-0dec-45be-a2dc-808351775417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprémben akar indulni a 2018-as országgyűlési választásokon Mesterházy Attila - közölte a volt szocialista pártelnök az ATV-ben.\r

Mesterházyt kitúrták, vidéken indulna 2018-ban
Veszprémben akar indulni a 2018-as országgyűlési választásokon Mesterházy Attila - közölte a volt szocialista pártelnök az ATV-ben. Elhunyt a legendás magyar fotóriporter
Meghalt Szalay Zoltán, a Magyar Sajtófotó Kiállítás atyja, halhatatlan színészek portréfotósa, több fotósgeneráció oktatója. Életének 82. életévében, kedden érte a halál. Mérgezett tűkkel megölték a Kedves Vezető másik fiát
Kim Dzsong Il elsőszülött fiával egy repülőtéren végzett két nő. ","id":"20170214_Mergezett_tukkel_megoltek_a_Kedves_Vezeto_masik_fiat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452d8203-0271-4ea9-bf13-f8a1c61e6a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b27df83-e77c-4b98-8b84-b6a31828dd68","keywords":null,"link":"/vilag/20170214_Mergezett_tukkel_megoltek_a_Kedves_Vezeto_masik_fiat","timestamp":"2017. február. 14. 13:13","title":"Mérgezett tűkkel megölték a Kedves Vezető másik fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1b2e46-dcb7-4e06-a144-f1512084e482","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"2017-re a beltéri lefedettség annyira erős lett, hogy a lakás összes részében – tehát a több fallal körülvett fürdőszobában és vécében is – elérhetővé vált a gyors internet-hozzáférés. Anonim toalettkvízünkkel arra keressük a választ, hogy mivel töltjük időnket ott, ahova a király is egyedül jár. Gyárfás maradhat az exponenciálisan dráguló vb szervezői között
A Nemzeti Sportra alaposan rácáfolt a Magyar Közlöny: a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) volt elnöke igenis bennmarad a vizes vb szervezőbizottságában.