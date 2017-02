[{"available":true,"c_guid":"cc55477d-9548-41a3-bbce-724f567447cd","c_author":"csunderlik","category":"kultura","description":"Ha a „világszínvonalúnak” beígért Tények „megújult”, akkor Leonyid Brezsnyev egy mindig átváltozó David Bowie - ez akkora tény, minthogy egy terhes férfi madarat szült.



","shortLead":"Ha a „világszínvonalúnak” beígért Tények „megújult”, akkor Leonyid Brezsnyev egy mindig átváltozó David Bowie...","id":"20170227_Habony_Cirkusz_vilagszam__Megneztuk_az_uj_Tenyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc55477d-9548-41a3-bbce-724f567447cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13552972-880f-4844-983a-233adcbd5ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20170227_Habony_Cirkusz_vilagszam__Megneztuk_az_uj_Tenyeket","timestamp":"2017. február. 27. 15:21","title":"Habony Cirkusz, világszám! – Megnéztük az új Tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d2dd3-a7af-44ff-9a41-a5e787203aef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, ott nem indult akkora lendülettel az aláírásgyűjtés mint Budapesten.","shortLead":"Igaz, ott nem indult akkora lendülettel az aláírásgyűjtés mint Budapesten.","id":"20170228_olimpia_nepszavazas_parizs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d2dd3-a7af-44ff-9a41-a5e787203aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a030b3-db1b-45cb-9154-af4807dfe785","keywords":null,"link":"/vilag/20170228_olimpia_nepszavazas_parizs","timestamp":"2017. február. 28. 19:59","title":"Párizsban is népszavazást kezdeményeznek az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831","c_author":"Mizsur András","category":"itthon","description":"Attól függetlenül, hogy Orbánék múlt héten visszavonták a budapesti olimpiai pályázatot, a Fővárosi Választási Irodának le kell számolnia a Momentum Mozgalom által leadott 266 ezer aláírást. A korábbi népszavazási kezdeményezésekhez képest eddig sokkal alacsonyabb az érvénytelen aláírások aránya. ","shortLead":"Attól függetlenül, hogy Orbánék múlt héten visszavonták a budapesti olimpiai pályázatot, a Fővárosi Választási Irodának...","id":"20170227_momentum_mozgalom_alairasgyujtes_nepszavazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe86a45-4f61-4702-b738-c9a886317d45","keywords":null,"link":"/itthon/20170227_momentum_mozgalom_alairasgyujtes_nepszavazas","timestamp":"2017. február. 27. 18:38","title":"NOlimpia: így áll jelenleg a 266 ezer aláírás ellenőrzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39eea684-c4ba-4bd4-aaf3-21343ac5a3a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos zenekar tagja volt az elmúlt években, több kulturális és médiaprojektből ismerhetjük a nevét, most azonban három EP-ből álló sorozata újabb részét tárja elénk egy könnyűzenei alkotó, Bodrogi Bozán András.","shortLead":"Számos zenekar tagja volt az elmúlt években, több kulturális és médiaprojektből ismerhetjük a nevét, most azonban három...","id":"20170227_Az_alkotas_lehetoseget_hanyagolni_not_fun__megjelent_BoZaN_uj_EPje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39eea684-c4ba-4bd4-aaf3-21343ac5a3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2997269-6110-4023-9d4a-66ab7072c274","keywords":null,"link":"/kultura/20170227_Az_alkotas_lehetoseget_hanyagolni_not_fun__megjelent_BoZaN_uj_EPje","timestamp":"2017. február. 27. 15:05","title":"„Az alkotás lehetőségét hanyagolni: not fun” – megjelent BoZaN új EP-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5305a7a7-1662-495c-bfd7-d578845a8f97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei évben komoly változáson mentek keresztül a Forma–1-es autók, Anthony Hamilton elképzelése azonban új színt hozna az autóversenybe.","shortLead":"Az idei évben komoly változáson mentek keresztül a Forma–1-es autók, Anthony Hamilton elképzelése azonban új színt...","id":"20170227_hamilton_forma_1_f1","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5305a7a7-1662-495c-bfd7-d578845a8f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389642ff-7204-4bd2-b4e1-481ba4d56da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20170227_hamilton_forma_1_f1","timestamp":"2017. február. 27. 06:46","title":"Lewis Hamilton apja tervezett egy Forma–1-es autót, és nem is néz ki rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7924fa6-434f-4017-a241-fd74153f4def","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"A fánkba és a lúdlábtortába nem kell tej, az afrikai harcsafilé viszont halat tartalmaz. Efféle kuriózumokat tudhat meg az, aki nem sajnálja idejét arra, hogy az üzletekben allergéninformációk után kutasson. Egy uniós hátterű jogszabály több mint két éve előírja a korrekt, pontos tájékoztatást, az ételallergiásoknak mindazonáltal ma sincs könnyű dolguk Magyarországon.","shortLead":"A fánkba és a lúdlábtortába nem kell tej, az afrikai harcsafilé viszont halat tartalmaz. Efféle kuriózumokat tudhat meg...","id":"20170228_allergia_allergenek_elelmiszer_tablazat_osszetevok_etterem_vendeglatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7924fa6-434f-4017-a241-fd74153f4def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c829cdf2-8596-4a46-b3e8-227ba318fd3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170228_allergia_allergenek_elelmiszer_tablazat_osszetevok_etterem_vendeglatas","timestamp":"2017. február. 28. 17:30","title":"Ne adja fel, küzdjön: joga van tudni, mivel etetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa501bd-18d1-47bb-a638-2c31bc6cdd22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az év bulifilmje – ígérik az alkotók a beharangozóban.","shortLead":"Az év bulifilmje – ígérik az alkotók a beharangozóban.","id":"20170228_Megjott_az_egymilliardbol_keszulo_Pappa_Pia_rovid_elozetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa501bd-18d1-47bb-a638-2c31bc6cdd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747a7ca-37da-4b50-a8fc-98f652801664","keywords":null,"link":"/kultura/20170228_Megjott_az_egymilliardbol_keszulo_Pappa_Pia_rovid_elozetese","timestamp":"2017. február. 28. 15:10","title":"Megjött az egymilliárdból készülő Pappa Pia rövid előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe84dbf-1b66-49fe-9431-e1b3c40d6a02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton alelnök lehet a jegybankban zajló hatalmi átrendeződés kárvallottja – írja a 24.hu.","shortLead":"Nagy Márton alelnök lehet a jegybankban zajló hatalmi átrendeződés kárvallottja – írja a 24.hu.","id":"20170227_tul_eros_lett_lejtore_ultettek_matolcsy_egyik_huzoemberet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe84dbf-1b66-49fe-9431-e1b3c40d6a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee405aeb-27bb-4999-a518-85123ca48cd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170227_tul_eros_lett_lejtore_ultettek_matolcsy_egyik_huzoemberet","timestamp":"2017. február. 27. 19:19","title":"Túl erős lett, lejtőre ültették Matolcsy egyik húzóemberét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]