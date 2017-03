[{"available":true,"c_guid":"f211ad67-3774-4be2-b60c-57b17c885ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos sérültek is vannak az újabb karneváli balesetben Rio de Janeiróban. ","shortLead":"Súlyos sérültek is vannak az újabb karneváli balesetben Rio de Janeiróban. ","id":"20170228_m_baj_tortent_a_rioi_karnevalon_osszedolt_egy_kocsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f211ad67-3774-4be2-b60c-57b17c885ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eff7dbb-e285-4ab9-88b4-c0f088c4cde5","keywords":null,"link":"/vilag/20170228_m_baj_tortent_a_rioi_karnevalon_osszedolt_egy_kocsi","timestamp":"2017. február. 28. 09:53","title":"Megint baj történt a riói karneválon, összedőlt egy kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több weboldal is nehezen elérhetővé vagy elérhetetlenné vált kedden este, miután probléma lépett fel az oldalakat kiszolgáló Amazon Web Services (AWS) S3 rendszerében.","shortLead":"Több weboldal is nehezen elérhetővé vagy elérhetetlenné vált kedden este, miután probléma lépett fel az oldalakat...","id":"20170301_amazon_aws_s3_hiba_leallas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4622d161-6efd-4b0b-be6c-ce461766c66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20170301_amazon_aws_s3_hiba_leallas","timestamp":"2017. március. 01. 08:01","title":"Önnél is akadozott tegnap az internet? Megvan, mi volt az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bbd9a8-8c68-426b-a993-85b4c816ce5f","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"Zavarosított információk fedezékéből készül újabb multiellenes kampányra a kormány.","shortLead":"Zavarosított információk fedezékéből készül újabb multiellenes kampányra a kormány.","id":"20170228_szemetet_arul_nekunk_a_multi_es_a_politikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bbd9a8-8c68-426b-a993-85b4c816ce5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25359999-a9c6-455a-97ce-4a7212ec34d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170228_szemetet_arul_nekunk_a_multi_es_a_politikus","timestamp":"2017. február. 28. 16:45","title":"Szemetet árul nekünk a multi? És a politikus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen beszorultak a 4-es metró liftjébe a Gellért téren.","shortLead":"Többen beszorultak a 4-es metró liftjébe a Gellért téren.","id":"20170301_husz_percig_raboskodtak_az_utasok_a_gellert_teri_liftben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122ff159-cfe3-4bd9-8551-d37c43c39886","keywords":null,"link":"/itthon/20170301_husz_percig_raboskodtak_az_utasok_a_gellert_teri_liftben","timestamp":"2017. március. 01. 17:17","title":"Húsz percig raboskodtak az utasok a Gellért téri liftben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aa7254-ec35-4460-8555-c2be77f47f62","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az idei Oscar-gálát 32,9 millióan követték élőben az ABC tévécsatornán az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb nézettség 2008 óta és a második legalacsonyabb a mérések 1974-es kezdete óta – közölte a Nielsen piackutató intézet. ","shortLead":"Az idei Oscar-gálát 32,9 millióan követték élőben az ABC tévécsatornán az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb...","id":"20170228_botrany_ide_vagy_oda_evtizedes_melypontra_sullyedt_a_gala_nezettsege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22aa7254-ec35-4460-8555-c2be77f47f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea2cf65-56a2-4b9c-b8e1-c3ae0ad8526e","keywords":null,"link":"/kultura/20170228_botrany_ide_vagy_oda_evtizedes_melypontra_sullyedt_a_gala_nezettsege","timestamp":"2017. február. 28. 09:53","title":"Botrány ide vagy oda, évtizedes mélypontra süllyedt az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21aebe1-fe75-4994-9d31-0fa378b35086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor döntött, nem áll bele a népszavazásba az általa láttatott páratlan konszenzus ellenére. Hogy a miniszerelnöki visszavonulás teljesüljön, a Fővárosi Közgyűlésnek szavaznia kellett. Ez volt ma napirenden a városházán.","shortLead":"Orbán Viktor döntött, nem áll bele a népszavazásba az általa láttatott páratlan konszenzus ellenére...","id":"20170301_Orban_olimpiai_remalmat_eltakaritja_a_fovaros__percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21aebe1-fe75-4994-9d31-0fa378b35086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b02f1-f577-4667-827b-6e32e7b2799b","keywords":null,"link":"/itthon/20170301_Orban_olimpiai_remalmat_eltakaritja_a_fovaros__percrol_percre","timestamp":"2017. március. 01. 10:06","title":"Kétharmaddal gyilkolta le Orbán álmát a főváros ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aadd102-926d-470e-8881-2cb5f2b12225","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben az autóban most kivételesen nem a sok száz lóerő, hanem az IT-fejlesztések a legfontosabbak.","shortLead":"Ebben az autóban most kivételesen nem a sok száz lóerő, hanem az IT-fejlesztések a legfontosabbak.","id":"20170228_ford_mustang_iot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aadd102-926d-470e-8881-2cb5f2b12225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69a6b3d-832a-42dd-9983-81a2f44fc1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20170228_ford_mustang_iot","timestamp":"2017. február. 28. 13:26","title":"Kipróbáltuk a világ legokosabb Mustangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6ebd05-2f71-4e04-bb6b-7ba6a3be1605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erdélyi migránsos-rendőrös videó után most egy szomorú farsangi fotó került nyilvánosságra, ezúttal egy magyar általános iskolából.","shortLead":"Az erdélyi migránsos-rendőrös videó után most egy szomorú farsangi fotó került nyilvánosságra, ezúttal egy magyar...","id":"20170228_kukluxklantagnak_oltozott_egy_gyerek_az_iskolai_farsangon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d6ebd05-2f71-4e04-bb6b-7ba6a3be1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2deac82b-8223-4bd1-bc62-27c502aa918e","keywords":null,"link":"/itthon/20170228_kukluxklantagnak_oltozott_egy_gyerek_az_iskolai_farsangon","timestamp":"2017. február. 28. 12:18","title":"Ku-Klux-Klan-tagnak öltözött egy gyerek az iskolai farsangon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]