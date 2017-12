Oobah Butler, a Vice újságírója egy időben éttermek megbízásából írt pozitív értékeléseket a TripAdvisorra, darabját tíz fontért, anélkül természetesen, hogy elment volna az adott helyre. Később dizájnernek adta ki magát a párizsi Fashion Weeken, teljes sikerrel. Ezeken felbátorodva kitalálta, hogy létrehoz egy kamu éttermet a TripAdvisoron.

A The Shed at Dulwich nevű bisztró épülete valójában a hátsó kertjében található kis sufni volt, a címet elrejtette, és csak egy feltöltőkártyás telefonszámot adott meg a foglalásokhoz. Néhány ételfotót is feltöltött, persze azok sem voltak igaziak: a fogásokat mosogatótablettákból, borotvahabból és más, fogyasztásra alkalmatlan anyagból készítette. Barátait és híresebb ismerőseim megkérte, adjanak le néhány pozitív értékelést a helyről, és már érkeztek is az első foglalások, melyeket persze rendre elutasított arra hivatkozva, hogy hat hétre előre betelt a hely.

"A dolgok hamar kicsúsztak a kezeim közül" – mondta Butler, ugyanis több százan szerettek volna foglalni, sőt beszállítók és pr-ügynökségek is megtalálták, illetve állásajánlatokat is kapott. A Shed két hétig első helyen állt a londoni éttermek között a TripAdvisoron rangsorában.

Az ügyre végül úgy tett pontot Butler, hogy kitakarította a hátsó kertjét, meghívott néhány vendéget, és mélyhűtött ételeket szolgált fel nekik. Bár sokan észrevették a csalást, többeket még így is sikerült megtéveszteni: dicsérték a finom fogásokat, néhányan pedig újabb időpontot is kértek. Bár Butler arra szeretett volna rávilágítani, hogy mennyire függünk az online értékelésektől, a „kísérlet” azt is bebizonyította, hogy az emberek sokszor még akkor is a neten olvasott véleményeknek hisznek, ha a saját érzékszerveik mást bizonyítanak.