Már nem az égiektől várják a segítséget a kelet-afrikai Ruanda kórházaiban, amikor felfelé tekingetnek. Apró repülőgépet várnak, amely lepottyantja az életmentő csomagokat. A leggyakrabban vérre van szükség, ami nélkül máig sokan belehalnak a szülés után fellépő erős vérzésbe. Márpedig az ország nyugati felében, az 1500-2500 méteres hegyek között gyakorta járhatatlanok az utak, így az autóval vagy motorkerékpárral induló futárok csak nagy késéssel vagy egyáltalán nem érnek célba. A kaliforniai Zipline startup vállalkozás 2016 végén állapodott meg a ruandai kormánnyal, hogy beveti a cég által fejlesztett drónokat a sürgősségi vér- és gyógyszerellátásban. A szállításért éppen annyit számláznak, amennyibe a hagyományos fuvar kerülne, a holmi célba jutása azonban garantált és gyors. A GPS-szel irányított és „tájékozódó” repülő szerkezet az orrában elhelyezett akkumulátorral működik. A drón nem száll le, legfeljebb másfél kilós küldeményét a célpont felett pottyantja le, ahol az arra várakozó egészségügyi dolgozó már futhat is vele a műtőbe. Az önjáró repülő azonnal visszafordul a bázisra, ahol rugalmas gumiágyon landol.

A drón 110 kilométeres óránkénti sebességre képes, és egy feltöltéssel – oda-vissza úton – 160 kilométeres távot teljesít. Ruanda csak a kezdet, a Zipline világraszóló terjeszkedési terveit nem kisebb befektetők támogatják, mint a Sequoia Capital, a Google Ventures, a Yahoo-alapító Jerry Yang vagy a Microsoft-társtulajdonos Paul Allen. A startup csapata is a „legelőkelőbb” inventori körökből érkezett, a SpaceX, a Google, a Lockheed Martin és más hasonló high-tech cégek korábbi fejlesztőmérnökeiből állt össze. Az alapító Keenan Wyrobek csak annyi személyeset árult el magáról a nyilvánosság számára, hogy hátulgombolós kora óta konstruál különös szerkezeteket. Szakmai pedigréje hibátlan: robotikát és orvostechnológiai eszközök tervezését tanulta a Johns Hopkins és a nem kevésbé neves Stanford Egyetemen. A robotműködtetésű rendszereket fejlesztő Willow Garage társalapítója és igazgatója volt a legendás kaliforniai Menlo Parkban, mielőtt útjára indította a Zipline-t.

Afrika első nemzeti drónos szállítóprogramja átütő siker: az egészségügyet kiemelt programként kezelő ruandai kormány partnereként a Zipline egy év alatt 100 ezer kilométert teljesített, 1400 bevetéssel 2600 egység vért juttatott el az isten háta mögötti kórházakhoz. Miközben a legtöbb afrikai ország „nemzetbiztonsági okok miatt” vonakodik szabad utat adni a kereskedelmi célú drónoknak, tartva attól, hogy azok katonai célokra is felhasználhatók, a Ruandával szomszédos Tanzánia már be is jelentkezett a kaliforniai cég szolgáltatásaiért. A dodomai kormány azzal számol, hogy a jövő év első negyedében induló vállalkozás négy elosztóközpontból napi 2 ezer életmentő szállítmányt fog ezer egészségügyi intézményhez eljuttatni. A Magyarországnál több mint tízszer nagyobb kiterjedésű, 53 millió lakosú országban esély sincs arra, hogy mind az 5600 közfinanszírozott egészségügyi intézmény kellő mennyiségben készletezni tudja az életmentő gyógyszereket, vérkészítményeket, ritkán használatos orvosi eszközöket. Mivel a szállításhoz nem kell infrastruktúrát kiépíteni, a légi járművek egy csepp benzint sem fogyasztanak, éjszaka, szélben és esőben is képesek célba érni, az sms-ben küldött kérésre pedig átlagosan fél óra alatt meg is érkezik a küldemény, bizonyosra vehető, hogy jövőre már csak várólistára tudnak felkerülni azok, akik a Zipline-nal akarnak szerződni.

A cikk a HVG 2017/50. számában jelent meg.