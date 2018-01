[{"available":true,"c_guid":"6f327365-b174-41d7-9b89-e687788dfc99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Festménynek is beillene néhány azok közül a fényképek közül, melyek titkosítását nemrég oldotta fel az Egyesült Államok kormányzata.","shortLead":"Festménynek is beillene néhány azok közül a fényképek közül, melyek titkosítását nemrég oldotta fel az Egyesült Államok...","id":"20180109_amerikai_atomkiserletek_fotok_fenykepek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f327365-b174-41d7-9b89-e687788dfc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e4cd18-2eef-44f1-be78-edc32f6aad70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_amerikai_atomkiserletek_fotok_fenykepek","timestamp":"2018. január. 09. 11:03","title":"Ritka fényképek kerültek elő a titkos amerikai atomkísérletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A két Korea küldöttségei megkezdték a hivatalos tárgyalásokat a téli olimpián való észak-koreai részvételről és a két ország közötti óriási feszültség csökkentéséről. A játékok ügyében már látszik az előrehaladás.","shortLead":"A két Korea küldöttségei megkezdték a hivatalos tárgyalásokat a téli olimpián való észak-koreai részvételről és a két...","id":"20180109_eszak_korea_delegacio_teli_olimpia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba52b374-5f4f-4e07-934e-0c2e53c04b2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180109_eszak_korea_delegacio_teli_olimpia","timestamp":"2018. január. 09. 05:19","title":"Komoly bejelentést tett Észak-Korea: megy a téli olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a331133-7983-438c-84d8-2c4f9e2329fa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Volner János, a Jobbik frakcióvezetője és alelnöke az ÁSZ bejelentése után azt mondta, hogy Orbán Viktor meg akarja szüntetni a pártot. Tizenöt napja van a pártnak befizetni a 331 millió forintot.","shortLead":"Volner János, a Jobbik frakcióvezetője és alelnöke az ÁSZ bejelentése után azt mondta, hogy Orbán Viktor meg akarja...","id":"20180108_Jobbik_Anyagilag_megsemmisitette_a_partot_az_ASZbuntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a331133-7983-438c-84d8-2c4f9e2329fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1139e7af-fe40-4c44-9b0d-980285100932","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Jobbik_Anyagilag_megsemmisitette_a_partot_az_ASZbuntetes","timestamp":"2018. január. 08. 15:25","title":"Jobbik: Anyagilag megsemmisült a párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0db1213-1e91-497f-8b78-6a1e5c0e479f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion sofőrje már nem tudott megállni a járművével a havas úton, és beleszaladt az előtte álló sorba.","shortLead":"A kamion sofőrje már nem tudott megállni a járművével a havas úton, és beleszaladt az előtte álló sorba.","id":"20180110_kamion_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0db1213-1e91-497f-8b78-6a1e5c0e479f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03053f60-180d-4c08-8a09-274e07e8b6db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180110_kamion_baleset_video","timestamp":"2018. január. 10. 04:01","title":"Ilyen egy tipikus téli baleset, ami elkerülhető lett volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44414ebd-766a-4117-8f3f-c3e162445eb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Urbán Zoltánt egy osztrák sípályán találták holtan december végén.","shortLead":"Urbán Zoltánt egy osztrák sípályán találták holtan december végén.","id":"20180109_szivrohamban_halt_meg_az_eximbank_vezerigazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44414ebd-766a-4117-8f3f-c3e162445eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cb31fe-653d-4fb9-a284-efeb4576f847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180109_szivrohamban_halt_meg_az_eximbank_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. január. 09. 13:55","title":"Szívrohamban halt meg az Eximbank vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f469c9-3b21-49d1-9a52-ac208987fb66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították a szülész-nőgyógyász perújítási kérelmét. ","shortLead":"Elutasították a szülész-nőgyógyász perújítási kérelmét. ","id":"20180109_Gereb_Agnes_bortonbe_megy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f469c9-3b21-49d1-9a52-ac208987fb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dde52e6-8a11-47eb-801d-8d041f0106a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Gereb_Agnes_bortonbe_megy","timestamp":"2018. január. 09. 13:57","title":"Geréb Ágnes börtönbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62a1c16-643c-41cb-a9fd-b555dc80f215","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán minden, itthon jól megszokott fordulatát bevetette a német Bildnek is. ","shortLead":"Orbán minden, itthon jól megszokott fordulatát bevetette a német Bildnek is. ","id":"20180108_Muzulman_invazios_erokrol_beszelt_Orban_egy_nemet_lapnak_adott_interjuban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a62a1c16-643c-41cb-a9fd-b555dc80f215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418e3e3a-71ec-4696-bd35-442aef28bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Muzulman_invazios_erokrol_beszelt_Orban_egy_nemet_lapnak_adott_interjuban","timestamp":"2018. január. 08. 10:07","title":"\"Muzulmán inváziós erőkről\" beszélt Orbán egy német lapnak adott interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90ac0-4782-4a2b-8371-26033ca127c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Manapság egyre több étterem, bisztró nyilik szerte a világban a lehető legmeglepőbb környezetben. S van, ahol nem is annyira a gasztronómia az érdekes, hanem éppen a meglepetés. A többi ízlés dolga...","shortLead":" Manapság egyre több étterem, bisztró nyilik szerte a világban a lehető legmeglepőbb környezetben. S van, ahol nem is...","id":"20180104_A_leghulyebb_ettermek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d90ac0-4782-4a2b-8371-26033ca127c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcf2c42-421f-41c1-a228-6f710014ccf7","keywords":null,"link":"/elet/20180104_A_leghulyebb_ettermek","timestamp":"2018. január. 08. 19:36","title":"A leghülyébb éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]