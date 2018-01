[{"available":true,"c_guid":"a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lista első hatvan helyének felén női jelöltek vannak. ","shortLead":"A lista első hatvan helyének felén női jelöltek vannak. ","id":"20180113_juhasz_peter_vezeti_az_egyutt_listajat_szigetvari_viktor_a_miniszterelnokjelolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c74800-dede-4d7d-a9de-de53fcfff7d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_juhasz_peter_vezeti_az_egyutt_listajat_szigetvari_viktor_a_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2018. január. 13. 15:50","title":"Juhász Péter vezeti az Együtt listáját, Szigetvári Viktor a miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig messze van az infláció az MNB céljától.","shortLead":"Még mindig messze van az infláció az MNB céljától.","id":"20180112_Megtorpant_az_inflacio_novekedese_a_karacsonyi_rohamban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb998b1-490a-4207-9276-6027e77d3b34","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Megtorpant_az_inflacio_novekedese_a_karacsonyi_rohamban","timestamp":"2018. január. 12. 09:40","title":"Megtorpant az infláció növekedése a karácsonyi rohamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebben élnek egy átlagos lakásban.","shortLead":"Egyre kevesebben élnek egy átlagos lakásban.","id":"20180113_Budapesten_el_a_legtobb_ember_egyedul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654e24d6-6fdb-42f0-9621-32d77e4f4a67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Budapesten_el_a_legtobb_ember_egyedul","timestamp":"2018. január. 13. 13:38","title":"Budapesten él a legtöbb ember egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be971c2c-068b-4d24-8e4d-b6db89cf9155","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfiaknál Baji Balázst, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2017-es év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt szavazáson.","shortLead":"A férfiaknál Baji Balázst, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2017-es év sportolójának a Magyar Sportújságírók...","id":"20180111_Hosszu_Katinka_es_Baji_Balazs_az_ev_sportoloi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be971c2c-068b-4d24-8e4d-b6db89cf9155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6295d5-83ad-47cc-b8a0-f8b192939254","keywords":null,"link":"/sport/20180111_Hosszu_Katinka_es_Baji_Balazs_az_ev_sportoloi","timestamp":"2018. január. 11. 23:14","title":"Hosszú Katinka és Baji Balázs az év sportolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee68c496-4d75-41d8-a544-7f8a7248c41a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes legújabb kupéjának külső designja sem megvetendő, ezúttal azonban a beltér kialakítása az, ami mindent visz. Ezért és a leheletnyi AMG életérzésért talán még az iszákosságát is meg lehet bocsátani. ","shortLead":"A Mercedes legújabb kupéjának külső designja sem megvetendő, ezúttal azonban a beltér kialakítása az, ami mindent visz...","id":"20180113_a_szepseg_belulrol_fakad_teszten_a_mercedes_e400_coupe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee68c496-4d75-41d8-a544-7f8a7248c41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d33446c-9a19-4bac-b324-9d12174729d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180113_a_szepseg_belulrol_fakad_teszten_a_mercedes_e400_coupe","timestamp":"2018. január. 13. 15:00","title":"A szépség belülről fakad: teszten a Mercedes E400 Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala az Elios Innovatív Zrt. által 2011 és 2015 között elnyert, uniós forrásból fizetett közbeszerzésekkel kapcsolatban.","shortLead":"Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala az Elios Innovatív Zrt. által 2011 és 2015...","id":"20180112_A_csalas_elleni_hivatal_azt_javasolja_kerjek_vissza_a_penzt_az_Eliostol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90780fec-a77b-4378-9a91-fccc5e31baec","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_A_csalas_elleni_hivatal_azt_javasolja_kerjek_vissza_a_penzt_az_Eliostol","timestamp":"2018. január. 12. 10:33","title":"A csalás elleni hivatal azt javasolja, kérjék vissza a pénzt Orbán vejének volt cégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c025a85-5ca3-44a2-8f97-9427ddc79814","c_author":"Gy. Zs. ","category":"elet","description":"Azt nem állítanánk, hogy teaivó nemzet vagyunk, de azért úgy 300 év alatt eljutottunk odáig, hogy még divat is lett a teázás.","shortLead":"Azt nem állítanánk, hogy teaivó nemzet vagyunk, de azért úgy 300 év alatt eljutottunk odáig, hogy még divat is lett...","id":"20180112_Telen_teazunk__a_szurle_atvaltozasai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c025a85-5ca3-44a2-8f97-9427ddc79814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb37b97e-52f1-4926-b822-b1659c5cb304","keywords":null,"link":"/elet/20180112_Telen_teazunk__a_szurle_atvaltozasai","timestamp":"2018. január. 12. 17:27","title":"Télen teázunk – a szűrlé átváltozásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Seremetyjevó repülőtéren kapták el, lőszerek is voltak nála.","shortLead":"A Seremetyjevó repülőtéren kapták el, lőszerek is voltak nála.","id":"20180112_gepfegyver_alkatreszekkel_bukott_le_egy_magyar_moszkvaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee48c310-bf79-40c2-9ab9-6894380c5889","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_gepfegyver_alkatreszekkel_bukott_le_egy_magyar_moszkvaban","timestamp":"2018. január. 12. 15:29","title":"Gépfegyver-alkatrészekkel bukott le egy magyar Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]