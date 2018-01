[{"available":true,"c_guid":"9d6ebd05-2f71-4e04-bb6b-7ba6a3be1605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit egy 1964-es hármas gyilkosság miatt 2005-ben ültettek le. ","shortLead":"A férfit egy 1964-es hármas gyilkosság miatt 2005-ben ültettek le. ","id":"20180112_A_bortonben_halt_meg_a_Ku_Klux_Klan_volt_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d6ebd05-2f71-4e04-bb6b-7ba6a3be1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9076715-3cf1-4110-9afa-553ece32f97c","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_A_bortonben_halt_meg_a_Ku_Klux_Klan_volt_vezetoje","timestamp":"2018. január. 12. 21:06","title":"A börtönben halt meg a Ku Klux Klán volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Év edzőjének választott Shane Tusup könnyek között, magyarul mondta el beszédét, melyben bocsánatot kért viselkedéséért.","shortLead":"Az Év edzőjének választott Shane Tusup könnyek között, magyarul mondta el beszédét, melyben bocsánatot kért...","id":"20180112_Itt_van_Shane_Tusup_sirva_bocsanatkeros_beszede_videon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea01f79-79c1-4f92-98c9-52bfe8ee41ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Itt_van_Shane_Tusup_sirva_bocsanatkeros_beszede_videon","timestamp":"2018. január. 12. 09:48","title":"Itt van Shane Tusup sírva bocsánatkérős beszéde videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért versenyző kilenc alkotást – köztük a Testről és lélekről-t – a hétvégén tekintik meg az Amerikai Filmakadémia szavazótagjai. A kaliforniai Palm Springs nemzetközi filmfesztiválján óriási érdeklődés övezte az érintett alkotók, köztük Enyedi Ildikó részvételével rendezett pódiumbeszélgetést a napokban.","shortLead":"A legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért versenyző kilenc alkotást – köztük a Testről és lélekről-t – a hétvégén...","id":"20180112_Egyre_elesedik_az_Oscarverseny_izgulhatunke_ismet_magyar_jeloltert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd960f72-067f-40e9-9a09-21104adc8af9","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Egyre_elesedik_az_Oscarverseny_izgulhatunke_ismet_magyar_jeloltert","timestamp":"2018. január. 12. 10:15","title":"Egyre élesedik az Oscar-verseny: izgulhatunk-e ismét magyar jelöltért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pécsi polgármester nem volt beszédes kedvében, mikor az OLAF által feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban kérdeztük, de azért valamit mégis mondott.","shortLead":"A pécsi polgármester nem volt beszédes kedvében, mikor az OLAF által feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban...","id":"20180112_Elkaptuk_Pava_Zsoltot_Tiborczek_tendere_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8116df8-edad-4a92-b241-b18a14168ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_Elkaptuk_Pava_Zsoltot_Tiborczek_tendere_miatt","timestamp":"2018. január. 12. 15:48","title":"Elkaptuk Páva Zsoltot Orbán vejének tenderei miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df57c91-471c-46fa-a65c-85b79f028139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azt állította a rendőrségen, hogy ő csak magára hagyta az újszülöttet, de nem darabolta fel. ","shortLead":"A nő azt állította a rendőrségen, hogy ő csak magára hagyta az újszülöttet, de nem darabolta fel. ","id":"20180112_Pasztoi_csecsemogyilkossag_nem_is_tudott_terhessegerol_az_anya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9df57c91-471c-46fa-a65c-85b79f028139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc3dae1-b120-4c71-921e-489c48df405f","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Pasztoi_csecsemogyilkossag_nem_is_tudott_terhessegerol_az_anya","timestamp":"2018. január. 12. 15:36","title":"Pásztói csecsemőgyilkosság: nem is tudott terhességéről az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nincs anyagi fedezetük a metró teljes körű akadálymentesítésére, de megvizsgálják még egy állomáson a lift beépítésének lehetőségét. Tarlós István elmondta pénteken azt is, pontosan hány új troli és villamos érkezik Budapestre, illetve felvetette, hogy a Római-partra épített védmű a patakok bevédése után akár okafogyottá is válhat.","shortLead":"A főpolgármester szerint nincs anyagi fedezetük a metró teljes körű akadálymentesítésére, de megvizsgálják még...","id":"20180112_Tarlos_3as_metro_Romaipart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac7d1bb-70f7-4018-9402-dd61d5b7c2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Tarlos_3as_metro_Romaipart","timestamp":"2018. január. 12. 11:42","title":"Tarlós: mi több liftet építünk a metróba, mint az örökösen handabandázó szájhősök tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae6993b-e216-4fed-8dfa-b5224b115613","c_author":"Parászka Boróka","category":"velemeny","description":"Most még egy kicsit megy a küzdelem a székely zászlóért, aztán, nemsokára, amikor végleg lefut a meccs, össze lehet tűrögetni a székely lobogókat. Parászka Boróka tágabb összefüggésben vizsgálta a román kormányfő \"zászlós, akasztós\" kijelentését. Vélemény.","shortLead":"Most még egy kicsit megy a küzdelem a székely zászlóért, aztán, nemsokára, amikor végleg lefut a meccs, össze lehet...","id":"20180112_Paraszka_Boroka_Erdely_fake_news_szekely_zaszlo_akasztas_magyar_meltosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ae6993b-e216-4fed-8dfa-b5224b115613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c16ead-4d39-49d6-8cc3-18b23b5b3031","keywords":null,"link":"/velemeny/20180112_Paraszka_Boroka_Erdely_fake_news_szekely_zaszlo_akasztas_magyar_meltosag","timestamp":"2018. január. 12. 18:55","title":"Parászka Boróka: Fake news és magyar méltóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth István korábban harciasan védte miniszterét, amikor Kósa Lajos anyjának érdekeltségébe egy állami támogatásokkal megsegített sertéstelep került.","shortLead":"Horváth István korábban harciasan védte miniszterét, amikor Kósa Lajos anyjának érdekeltségébe egy állami...","id":"20180112_Kosa_Lajos_allamtitkaranak_csaladjanal_is_landolt_egy_kis_allami_tamogatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d61a809-afc3-4cad-8077-b23c4370ef15","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Kosa_Lajos_allamtitkaranak_csaladjanal_is_landolt_egy_kis_allami_tamogatas","timestamp":"2018. január. 12. 07:52","title":"Kósa Lajos államtitkárának családjánál is landolt egy kis állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]