[{"available":true,"c_guid":"0cb50823-a5e7-4c8d-bd0c-3a0807da0228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az automata ajtón hetek óta egy kézzel írott papír lóg, hogy műszaki ok miatt az a kijárat nem üzemel.","shortLead":"Az automata ajtón hetek óta egy kézzel írott papír lóg, hogy műszaki ok miatt az a kijárat nem üzemel.","id":"20180117_honapokig_tart_a_szell_kalman_teri_metroallomas_ajtajanak_javitasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cb50823-a5e7-4c8d-bd0c-3a0807da0228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdf2743-e83f-42bd-867c-d7688db1b580","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_honapokig_tart_a_szell_kalman_teri_metroallomas_ajtajanak_javitasa","timestamp":"2018. január. 17. 09:15","title":"Hónapokig tart a Széll Kálmán téri metróállomás ajtajának javítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e0dedc-3008-4d4a-9d8c-1b91b512ac02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régóta terrorizálhatta diáktársait egy debreceni iskolás, aki rendszerint meg is lopta áldozatait. Volt, hogy pénzt követelt tőlük, de olyan is, amikor pogácsa miatt fenyegetőzött veréssel. ","shortLead":"Régóta terrorizálhatta diáktársait egy debreceni iskolás, aki rendszerint meg is lopta áldozatait. Volt, hogy pénzt...","id":"20180116_Felelemben_tartotta_tarsait_egy_12_eves_iskolas_Debrecenben_ki_is_rabolta_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e0dedc-3008-4d4a-9d8c-1b91b512ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7112496c-5a3f-4eba-8a55-fba3715bb624","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Felelemben_tartotta_tarsait_egy_12_eves_iskolas_Debrecenben_ki_is_rabolta_oket","timestamp":"2018. január. 16. 20:44","title":"Félelemben tartotta társait egy 12 éves iskolás Debrecenben, ki is rabolta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c47f35-bca4-4ad2-9917-bb06bf6a7eb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokat kellett várni a szerződés aláírása után, hogy minden jól haladjon a gyártással, most azon dolgoznak, hogy a nyár végére készen legyen a 180 csuklós busz.","shortLead":"Sokat kellett várni a szerződés aláírása után, hogy minden jól haladjon a gyártással, most azon dolgoznak, hogy a nyár...","id":"20180116_Mar_gyartjak_az_uj_magyar_csuklos_buszokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c47f35-bca4-4ad2-9917-bb06bf6a7eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955d6383-623b-419e-b879-3a331ab666b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180116_Mar_gyartjak_az_uj_magyar_csuklos_buszokat","timestamp":"2018. január. 16. 06:25","title":"Már gyártják az új magyar csuklós buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elémenne egy brüsszeli szigorításnak a gyorsétteremlánc.","shortLead":"Elémenne egy brüsszeli szigorításnak a gyorsétteremlánc.","id":"20180117_Nagy_dobasra_keszul_a_McDonalds_de_vajon_sikerul_neki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d5b0ee-4d2a-4a29-b923-ff29a047ad27","keywords":null,"link":"/kkv/20180117_Nagy_dobasra_keszul_a_McDonalds_de_vajon_sikerul_neki","timestamp":"2018. január. 17. 15:50","title":"Nagy dobásra készül a McDonald's, de vajon sikerül neki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22c806c-a0cd-4216-92ee-7c0782efbe44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állítólagos sértett egy egyetemista, az esetről viszont nem ő, hanem ismerőse számolt be a BKV-figyelőnek, mert elmondása szerint fél a bepanaszolt sofőrtől. A történet, melynek részleteit levélben írták meg, úgy kezdődött, hogy a buszvezető kedvesen flörtölni kezdett utasával, de pár megálló után durva fordulatot vett a beszélgetés. ","shortLead":"Az állítólagos sértett egy egyetemista, az esetről viszont nem ő, hanem ismerőse számolt be a BKV-figyelőnek, mert...","id":"20180117_Flortolni_kezdett_majd_alpari_beszolassal_akarta_szexre_invitalni_utasat_egy_buszvezeto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22c806c-a0cd-4216-92ee-7c0782efbe44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cca56c-01ea-4ee2-a984-19711f8a9a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Flortolni_kezdett_majd_alpari_beszolassal_akarta_szexre_invitalni_utasat_egy_buszvezeto","timestamp":"2018. január. 17. 16:15","title":"Flörtölni kezdett, majd alpári beszólással akarta szexre invitálni utasát egy buszvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57ea5de-8e3e-450b-a531-967289d0e237","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volt olyan település, ahol \"kiakadt\" a hőmérő az extrém fagyban, igaz, olyan eszközről van szó, ami csak mínusz 50 fokig képes mérni. Az iskolákban tanítási szünet van, a szülőket arra kérték, hogy ne engedjék utcára a gyerekeket. ","shortLead":"Volt olyan település, ahol \"kiakadt\" a hőmérő az extrém fagyban, igaz, olyan eszközről van szó, ami csak mínusz 50...","id":"20180116_aki_esetleg_fazna_itthon_jakutfoldon_67_fokot_mertek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c57ea5de-8e3e-450b-a531-967289d0e237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50241312-5bc9-4c65-9163-d1361fc87806","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_aki_esetleg_fazna_itthon_jakutfoldon_67_fokot_mertek","timestamp":"2018. január. 16. 17:27","title":"Aki esetleg fázna itthon: Jakutföldön -67 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a belső válságokról író, távozott kommunikációs igazgató csak egy sértődött búcsúlevelet hagyott maga után, erről írt a sajtó. A jelenlegi vezetés ezért fontosnak tartotta, hogy közleményben ismertesse álláspontját.","shortLead":"A párt szerint a belső válságokról író, távozott kommunikációs igazgató csak egy sértődött búcsúlevelet hagyott maga...","id":"20180117_Reagal_a_Momentum_a_szivarogtatasra_Az_elet_akkor_jo_ha_zajlik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf29f887-38bb-4050-abe3-bb357c799473","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Reagal_a_Momentum_a_szivarogtatasra_Az_elet_akkor_jo_ha_zajlik","timestamp":"2018. január. 17. 11:22","title":"Reagál a Momentum a szivárogtatásra: Az élet akkor jó, ha zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány rámutat, hogy ugyan csak pár éve van folyamatos mérés, a radioaktív anyag koncentrációjának emelkedése így is kimutatható a Jeges-tengerben.","shortLead":"Egy friss tanulmány rámutat, hogy ugyan csak pár éve van folyamatos mérés, a radioaktív anyag koncentrációjának...","id":"20180116_jeges_tenger_radioaktiv_sugarzas_globalis_felmelegedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c9a198-5d1d-4362-babe-a72889b10167","keywords":null,"link":"/tudomany/20180116_jeges_tenger_radioaktiv_sugarzas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. január. 16. 07:02","title":"Itt a klímaváltozás hatása, amivel senki sem számolt: egyre nő a radioaktív sugárzás a tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]