[{"available":true,"c_guid":"472fb534-2215-4ccd-903f-17eaff3a6380","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármesterjelöltnek viharosra sikerült politikai belépője. Elbocsátották munkahelyéről, térfigyelőt szereltek az utcájába, majd egy plébános is ellene uszított. A csütörtökön megjelenő HVG Portréjából megtudhatjuk, mégis miért állt politikusnak.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármesterjelöltnek viharosra sikerült politikai belépője. Elbocsátották munkahelyéről...","id":"20180117_MarkiZay_Mindig_a_jobboldali_partokra_szavaztam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472fb534-2215-4ccd-903f-17eaff3a6380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14138d0-eeec-449b-8a5f-16a29b1716c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_MarkiZay_Mindig_a_jobboldali_partokra_szavaztam","timestamp":"2018. január. 17. 16:35","title":"Márki-Zay: Mindig a jobboldali pártokra szavaztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1888dac4-b97e-4fe8-bee6-28609a2c9511","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Viktor nem indul egyéni körzetben, de Istvánból kilencen is. Hogy hányan vannak a Fideszben az egyéni jelöltségre méltónak tartott nők, azt próbáltuk szemléltetni. ","shortLead":"Viktor nem indul egyéni körzetben, de Istvánból kilencen is. Hogy hányan vannak a Fideszben az egyéni jelöltségre...","id":"20180117_Neggyel_tobb_Laszlo_nevu_ferfit_indit_a_Fidesz_mint_not","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1888dac4-b97e-4fe8-bee6-28609a2c9511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a09a2c-1f79-45ba-965c-494991809456","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Neggyel_tobb_Laszlo_nevu_ferfit_indit_a_Fidesz_mint_not","timestamp":"2018. január. 17. 10:14","title":"Néggyel több László nevű férfit indít a Fidesz, mint nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af4a984-8c0c-4684-9fd8-97e544a4df98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a válasz a nőtelenített Csillagok háborújára.","shortLead":"Megérkezett a válasz a nőtelenített Csillagok háborújára.","id":"20180118_Az_utolso_jedik_Ryan_kozlegeny_megmentese_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6af4a984-8c0c-4684-9fd8-97e544a4df98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fb240e-09ec-4cfe-a615-f310fa78b9b6","keywords":null,"link":"/elet/20180118_Az_utolso_jedik_Ryan_kozlegeny_megmentese_video","timestamp":"2018. január. 18. 15:06","title":"Előbb kivágták az összes nőt Az utolsó jedikből, aztán kivágták az összes férfit a Ryan közlegény megmentéséből (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815166f-60f8-4ffd-832c-115cbdae922b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem olyan könnyű megoldani, hogy a munkavállalók kreativitása a felszínre jöjjön, és a szervezet számára hasznot hajtson. A HVG Extra Business által megkérdezett cégek sok energiát fordítanak a bátorításra, hogy dolgozóik szabadon engedhessék gondolataikat. ","shortLead":"Nem olyan könnyű megoldani, hogy a munkavállalók kreativitása a felszínre jöjjön, és a szervezet számára hasznot...","id":"20180118_munkahelyi_kreativitas_ikea_prezi_vodafone_magnet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e815166f-60f8-4ffd-832c-115cbdae922b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ea92aa-4cc5-4f5b-a986-0a725fe40271","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180118_munkahelyi_kreativitas_ikea_prezi_vodafone_magnet","timestamp":"2018. január. 18. 13:15","title":"Így engedik szabadjára alkalmazottaik energiáját a nagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvették ezredesi rangját annak a börtönparancsnoknak, aki visszaélve hivatalával, személyes okokból gátolta, hogy az egyik fogvatartott dolgozhasson. A döntés nem jogerős, a parancsnok ártatlanságát hangoztatta és fellebbez.","shortLead":"Elvették ezredesi rangját annak a börtönparancsnoknak, aki visszaélve hivatalával, személyes okokból gátolta...","id":"20180118_Betartott_egy_rabnak_a_bortonparancsnok_ezredesi_rangja_banta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7fb69f-ad8e-4f4d-a016-5e409e0d06a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Betartott_egy_rabnak_a_bortonparancsnok_ezredesi_rangja_banta","timestamp":"2018. január. 18. 13:40","title":"Ezredesi rangját bukta a börtönparancsnok, mert betartott egy rabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e6e3c2-0bea-46e6-8a6e-2e3bb27d1145","c_author":"Weyer Béla","category":"hetilap","description":"A jogszabályok betartatásával akarja kiirtani a gyűlöletbeszédet az internetről Németország, amely a közösségi médiaszolgáltatókat kötelezi a nemkívánatos tartalmak eltávolítására.","shortLead":"A jogszabályok betartatásával akarja kiirtani a gyűlöletbeszédet az internetről Németország, amely a közösségi...","id":"201803__gyuloletbeszed__nemetorszagi_tilalom__penzbirsag__torvenytol_sujtva","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e6e3c2-0bea-46e6-8a6e-2e3bb27d1145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281d06a8-c804-499b-9fe2-788d4aea57a7","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.03/201803__gyuloletbeszed__nemetorszagi_tilalom__penzbirsag__torvenytol_sujtva","timestamp":"2018. január. 17. 00:00","title":"Törvénytől sújtva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e406618-e4ff-4a76-9ae3-b75ccda53273","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit fogolyszökés miatt is körözték. ","shortLead":"A férfit fogolyszökés miatt is körözték. ","id":"20180117_Hosszan_uldoztek_a_rendorok_egy_ferfit_kiderult_hogy_10_elfogatoparancs_is_van_ellene","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e406618-e4ff-4a76-9ae3-b75ccda53273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16964854-6293-46b8-9dd3-eeb1984c43cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Hosszan_uldoztek_a_rendorok_egy_ferfit_kiderult_hogy_10_elfogatoparancs_is_van_ellene","timestamp":"2018. január. 17. 12:29","title":"Hosszan üldöztek a rendőrök egy férfit, kiderült, hogy 10 elfogatóparancs is van ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8675cdc-e143-44ce-a12d-4232fde8c4f9","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Bármelyik kormánytól, bármikor kapott is állami művészeti díjat, havi több mint százezer forint járadékra lesz jogosult márciustól minden idősebb kitüntetett. Igazi csapdahelyzet ez a pénzt folyósító MMA-val kritikus művészeknek.","shortLead":"Bármelyik kormánytól, bármikor kapott is állami művészeti díjat, havi több mint százezer forint járadékra lesz jogosult...","id":"201803__mma__muveszjaradek__kifogyhatatlan_forrasok__kegy_dij","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8675cdc-e143-44ce-a12d-4232fde8c4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853a35f2-a66e-4bf0-8918-84ddca0b329f","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.03/201803__mma__muveszjaradek__kifogyhatatlan_forrasok__kegy_dij","timestamp":"2018. január. 17. 00:00","title":"Kegy, díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]