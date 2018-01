[{"available":true,"c_guid":"29150e07-8ad6-4bc9-9a60-a3e90b522862","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – minden nap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt a hvg.hu-n is. A mai epizódban Dóra Béla olvassa fel Háy János vallomását a hazáról.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180129_Hay_Janos_Dora_Bela_Elo_irok_tarsasaga_8_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29150e07-8ad6-4bc9-9a60-a3e90b522862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22653c8a-d136-4b9f-bd98-33bc5ccf1ae1","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Hay_Janos_Dora_Bela_Elo_irok_tarsasaga_8_resz","timestamp":"2018. január. 29. 09:10","title":"Háy János: \"Az én hazám az, ahol beállítják a gyógyszeremet\" - Élő írók társasága 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2ec196-68bc-483a-a3c6-5c494ec930f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lincoln sofőrje nem akarta, hogy igazoltassák, így menekülőre fogta a dolgot.","shortLead":"A Lincoln sofőrje nem akarta, hogy igazoltassák, így menekülőre fogta a dolgot.","id":"20180127_autos_uldozes_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2ec196-68bc-483a-a3c6-5c494ec930f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0041f57-67f4-4d30-a4ae-1a2965b5c052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180127_autos_uldozes_video","timestamp":"2018. január. 27. 12:36","title":"Szóval így kezdődik egy autós üldözés Amerikában (is) – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e3fe3-a3f1-4668-97f7-5c8dc6b0156e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen vett részt.","shortLead":"Alekszej Navalnij az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen vett részt.","id":"20180128_Breaking_orizetbe_vettek_az_orosz_ellenzeki_vezetot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84e3fe3-a3f1-4668-97f7-5c8dc6b0156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958c3215-b144-4051-8f45-0ef60742a6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180128_Breaking_orizetbe_vettek_az_orosz_ellenzeki_vezetot","timestamp":"2018. január. 28. 13:25","title":"Breaking: őrizetbe vették az orosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólagos \"robbanószerkezetre\" hivatkoznak a rendőrök.","shortLead":"Állítólagos \"robbanószerkezetre\" hivatkoznak a rendőrök.","id":"20180128_Az_ellenzek_vezetojenel_razziaztak_Putyin_rendorei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720c4534-23be-4e38-8fcc-51dd4f5230e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180128_Az_ellenzek_vezetojenel_razziaztak_Putyin_rendorei","timestamp":"2018. január. 28. 08:30","title":"Az ellenzék vezetőjénél razziáztak Putyin rendőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e66ea1-250b-47d6-992a-b17128521aa5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy vadonatúj fejlesztésű Hyundai i30 N TCR lehet az új autója. ","shortLead":"Egy vadonatúj fejlesztésű Hyundai i30 N TCR lehet az új autója. ","id":"20180127_michelisz_honda_hyundai_wtcr","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e66ea1-250b-47d6-992a-b17128521aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d9f551-5113-4d10-91e6-ad2160c11b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180127_michelisz_honda_hyundai_wtcr","timestamp":"2018. január. 27. 15:13","title":"Michelisz otthagyja a Hondát és Hyundaira vált?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány udvari kutatóintézete, a Századvég Vona kudarcáról is értekezett, és párszakadást is vizionált. \r

","shortLead":"A kormány udvari kutatóintézete, a Századvég Vona kudarcáról is értekezett, és párszakadást is vizionált. \r

","id":"20180127_A_Szazadveg_belso_puccsot_josol_Vona_ellen_beszallva_a_kormanyparti_Jobbikellenes_kampanyba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394384df-694a-44e5-b365-fc286342eb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_A_Szazadveg_belso_puccsot_josol_Vona_ellen_beszallva_a_kormanyparti_Jobbikellenes_kampanyba","timestamp":"2018. január. 27. 20:27","title":"A Századvég beszállt a kormánymédia kampányába: belső puccsot jósol Vona ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eaf252c-285d-4741-b79a-a7e47123e890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a 63. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.","shortLead":"A magyar teniszező a 63. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.","id":"20180129_fucsovics_marton_vilagranglista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eaf252c-285d-4741-b79a-a7e47123e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ec8dd1-4593-44c6-9e9c-fd4c98254ccc","keywords":null,"link":"/sport/20180129_fucsovics_marton_vilagranglista","timestamp":"2018. január. 29. 09:18","title":"Soha nem állt ilyen jól Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten kétszer is beszéltünk a Suzukiról, de különböző okok miatt. Mutatjuk, mi történt még a héten.","shortLead":"A héten kétszer is beszéltünk a Suzukiról, de különböző okok miatt. Mutatjuk, mi történt még a héten.","id":"20180128_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe08955-8f04-4004-a6cb-0961e6515b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180128_top_autos_hirek","timestamp":"2018. január. 28. 14:21","title":"Tolatóradar: mentő elé akart bevágni a vadul előző suzukis, nagyon rossz vége lett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]