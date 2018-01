[{"available":true,"c_guid":"37a468c5-565d-4c88-a8bd-65a6b8ecfabb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egymásnak estek az új földesurak és az általuk megvásárolt területeket még az árverések előtt az államtól hosszú távra kibérlő gazdák. Bombát dobtak a gazdák közé Orbánék
2018. január. 30. 06:30

Hiába a szakma kritikái, a kormány szerint csak javul a helyzet az egészségügyben.
Az egészségügy nagy fejlődésével büszkélkedik az államtitkár
2018. január. 31. 06:20

Van egy használaton kívüli híd az angliai Hullban, melyen található egy Banksy-mű – illetve nem sokon múlt, hogy ezt a mondatot most múlt időben kellene megfogalmaznunk. Ahhoz, hogy maradhat a jelen idő, egy helyi művészetpártoló segítsége kellett.
Egy ablakpucoló mentett meg egy Banksy-alkotást (fotók)
2018. január. 29. 17:08

Az ablakok és ajtók felett jelentek meg rozsdás foltok. A gyártó azt ígéri, hogy garanciálisan javítják a hibát. Máris rozsdásodnak az új CAF villamosok Budapesten
2018. január. 31. 07:51

A magyar éves GDP durván kétharmadát, 83 milliárd dolláros értéket termel egyetlen évben India tejipara, amely legkevesebb 250 millió dolláros bevételkieséssel számolhat, mert immár nem szabad leölni a teheneket. A kormány még májusban hirdette ki a törvényt, melyet a Legfelső Bíróság alkotmányellenesnek ítélt. Így egyelőre nincs hatályban, de India sok államában mégiscsak bevezették a tilalmat.
Katasztrófa fenyegeti a tejtermelőket a szent tehenek miatt
2018. január. 29. 12:30

Átlagosan egymilliárd forintnál is több pénzbe kerül egy kilométer pályafelújítás, egy perc gyorsulást pedig kilencmilliárd forintból tudtak kihozni.
Vasúti felújítások: egymilliárd forintból 6 másodpercet spórolunk a menetidőn
2018. január. 31. 08:33

Egyszerre lesz szuperhold, kék hold és teljes holdfogyatkozás is szerdán. Ritka együttállásra kerül sor, de a holdfogyatkozás tőlünk nem látható. Szerdán kék és szuper lesz a hold, és még fogyatkozik is
2018. január. 29. 16:34

A busz egy kisteherautóval karambolozott, ezután vágódott neki a ház falának. A balesetben négyen megsérültek.
Patika falába csapódott egy busz Pesterzsébeten – fotókon a hajnali baleset
2018. január. 30. 08:41