[{"available":true,"c_guid":"5ef20c61-838b-4a4e-83bc-37ada8d1a0c7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"France Gall több száma is világhírű lett. ","shortLead":"France Gall több száma is világhírű lett. ","id":"20180107_Meghalt_a_hatvanas_evek_egyik_ikonikus_francia_enekesnoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef20c61-838b-4a4e-83bc-37ada8d1a0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3928f6-bac2-43b2-b909-9f0074ea74fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180107_Meghalt_a_hatvanas_evek_egyik_ikonikus_francia_enekesnoje","timestamp":"2018. január. 07. 14:37","title":"Meghalt a hatvanas évek egyik ikonikus francia énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnökségi tagja, Ungár Péter azt mondta, abszurd lenne kifizetni a büntetést.","shortLead":"A párt elnökségi tagja, Ungár Péter azt mondta, abszurd lenne kifizetni a büntetést.","id":"20180106_Az_LMP_nem_fizeti_be_az_Allami_Szamvevoszek_bunteteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275f87c-2bdf-41b7-882a-09dd7497f2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_LMP_nem_fizeti_be_az_Allami_Szamvevoszek_bunteteset","timestamp":"2018. január. 06. 08:24","title":"Az LMP nem fizeti be az Állami Számvevőszék büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f65388-729f-4da0-9560-e2cfde82a40f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201801_hetmesedomb_dobrady_kicsi_gesztenyei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f65388-729f-4da0-9560-e2cfde82a40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20917b6d-0c5c-405b-ba44-28c1424a5860","keywords":null,"link":"/kkv/201801_hetmesedomb_dobrady_kicsi_gesztenyei","timestamp":"2018. január. 07. 17:45","title":"Hétmesedomb: Dobrády Ákos kicsi gesztenyéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ae8a43-fb42-4535-8e87-309980621f73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor alig 32 km-t futott, és egyelőre nem világos, ki és miért akar megszabadulni tőle.","shortLead":"A motor alig 32 km-t futott, és egyelőre nem világos, ki és miért akar megszabadulni tőle.","id":"20180106_laferrar_motorja_elado_ebay","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43ae8a43-fb42-4535-8e87-309980621f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8327bc8-c6a8-4e30-a314-ad759256ed4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180106_laferrar_motorja_elado_ebay","timestamp":"2018. január. 06. 17:16","title":"Hihetetlen: eBayen árulják egy LaFerrari motorját, egy budai villa is kijönne az árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d46c542-54e9-4dbe-b187-c591c2150e68","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"Péter Gábor egy róla frissen megjelent biográfia ellenére még számos titkát őrzi. Viszont kiderült, látta Bacsó Péter legendás szatíráját, de a vetítés alatt az arcizma sem rezdült.","shortLead":"Péter Gábor egy róla frissen megjelent biográfia ellenére még számos titkát őrzi. Viszont kiderült, látta Bacsó Péter...","id":"201750__peter_gabor_es_virag_elvtars__fikcio_es_valosag__atanu_es_nezoi__viragszabaszat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d46c542-54e9-4dbe-b187-c591c2150e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dbd07a-1ef0-4da2-94f2-1592bcbdfda7","keywords":null,"link":"/itthon/201750__peter_gabor_es_virag_elvtars__fikcio_es_valosag__atanu_es_nezoi__viragszabaszat","timestamp":"2018. január. 06. 17:30","title":"Életrajz készült a rettegett ÁVH-főnökről, aki legtöbbünknek Virág elvtárs A tanúból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201801_rochepharma_megteveszto_nevadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adf540e-c5bd-452d-9d12-d4456f7e269f","keywords":null,"link":"/kkv/201801_rochepharma_megteveszto_nevadas","timestamp":"2018. január. 07. 20:15","title":"RochePharma: megtévesztő névadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha ezen múlik az Orbán-kormány kétharmada, nem félünk feladni saját pozíciónkat sem\" - ígéri a Momentum új kampányfőnöke.","shortLead":"\"Ha ezen múlik az Orbán-kormány kétharmada, nem félünk feladni saját pozíciónkat sem\" - ígéri a Momentum új...","id":"20180107_A_Momentum_kampanynyitoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4628ef-b663-46e1-a602-9b3418fde3d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180107_A_Momentum_kampanynyitoja","timestamp":"2018. január. 07. 08:59","title":"A Momentum legfontosabb kampánynyitó üzenete a többi ellenzéki pártnak szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b198d5e4-8ed1-43f6-8e0e-d8879033b579","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hortobágyi Madárkórházba naponta legalább egy elütött madár kerül. ","shortLead":"A Hortobágyi Madárkórházba naponta legalább egy elütött madár kerül. ","id":"20180107_Rengeteg_madarat_utnek_el_telen_az_utakon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b198d5e4-8ed1-43f6-8e0e-d8879033b579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a68284-a184-4a4f-9e3e-0708dc92d523","keywords":null,"link":"/elet/20180107_Rengeteg_madarat_utnek_el_telen_az_utakon","timestamp":"2018. január. 07. 20:08","title":"Rengeteg madarat ütnek el télen az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]