Négy nap alatt 20 ezer, darabonként 500 dolláros áron értékesített lángszórót adott el Elon Musk és a Boring Company - írta a Bloomberg. A tíz millió dolláros bevételt közös projektjük finanszírozására (lobbisták és ügyvédek felfogadására, valamint gépvásárlásra) fordítják, a cél pedig egy alagútrendszert kialakítása, mely a föld alá viszi az autókat, csökkentve a forgalmi dugók számát.

A terveket elsőként Los Angelesben és a Baltimore-t Washingtonnal összekötő útszakaszon próbálnák ki. Az ötlet nem nyerte el maradéktalanul a közlekedési szakemberek tetszését.



Musk a lángszóróval sem aratott osztatlan sikert, a kaliforniai törvényhozó testület egy tagja szerint a szerkezet „hihetetlenül érzéketlen, veszélyes és egyáltalán nem vicces”. Musk viszont egész héten jól szórakozott: többször arról tweetelt, mekkora haszna lesz majd a lángszóróknak, ha eljön a zombi-apokalipszis, máskor az „I Don't Want to Set the World on Fire” című számot linkelte be.

A három méternél kisebb csóvát kilövő lángszóró értékesítése Amerikában legális, a Boring Company tavaszra ígéri a szállítást. A BetDSI netes fogadóirodán a tippelők április közepére teszik az első égési balesetek időpontját.