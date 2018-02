[{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"Heindl Péter","category":"itthon","description":"Tényleg fel kell adnia a civileknek, hogy az egyetlen észszerűnek tűnő stratégia támogatására bírják az ettől vonakodó politikusokat? Vélemény.","shortLead":"Tényleg fel kell adnia a civileknek, hogy az egyetlen észszerűnek tűnő stratégia támogatására bírják az ettől vonakodó...","id":"20180202_Morfondirozas_egy_civil_bojkott_szuksegessegerol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9941c733-0727-448d-885a-07160226d1df","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Morfondirozas_egy_civil_bojkott_szuksegessegerol","timestamp":"2018. február. 03. 14:45","title":"Morfondírozás egy civil bojkott szükségességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9999d54-82e5-4c14-8124-b97f87745301","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember halt meg és több mint ötven sebesült meg, amikor Dél-Karolina államban összeütközött egy személyszállító és egy tehervonat.","shortLead":"Két ember halt meg és több mint ötven sebesült meg, amikor Dél-Karolina államban összeütközött egy személyszállító és...","id":"20180204_Vonat_balesete_az_USAban_ket_halott_otven_sebesult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9999d54-82e5-4c14-8124-b97f87745301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb6809-9998-478d-90db-9a234115bafb","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Vonat_balesete_az_USAban_ket_halott_otven_sebesult","timestamp":"2018. február. 04. 13:18","title":"Vonat balesete az USA-ban: két halott ötven sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 5. a Nutella világnapja. Igen, ilyen is van. ","shortLead":"Február 5. a Nutella világnapja. Igen, ilyen is van. ","id":"20180205_A_Nutellanak_hodol_hetfon_az_egesz_vilag_nutella_vilagnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c5b081-2658-4216-82ab-e43ec68fa19a","keywords":null,"link":"/elet/20180205_A_Nutellanak_hodol_hetfon_az_egesz_vilag_nutella_vilagnap","timestamp":"2018. február. 05. 10:25","title":"A Nutellának hódol hétfőn az egész világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41da138a-58af-455f-bb2a-da5e6e54e96f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hírek szerint a két éve elhunyt popsztár hologramja is \"színpadra lépett volna\" a Superbowl félidei showban.","shortLead":"Hírek szerint a két éve elhunyt popsztár hologramja is \"színpadra lépett volna\" a Superbowl félidei showban.","id":"20180204_Prince_Justin_Timberlake_Superbowl_2019","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41da138a-58af-455f-bb2a-da5e6e54e96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc17887-4673-485b-aed2-fdc5762c6d89","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Prince_Justin_Timberlake_Superbowl_2019","timestamp":"2018. február. 04. 19:28","title":"Eredetileg Prince is feltűnt volna Justin Timberlake Superbowl-koncertjén, aztán mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8696d8a5-a7d9-42d8-a60a-202b91e02222","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A torontóiak kedvenc takinénije nem volt rendmániás, sőt: sosem szeretett takarítani, de azt meglátta, mi ebben az üzlet. ","shortLead":"A torontóiak kedvenc takinénije nem volt rendmániás, sőt: sosem szeretett takarítani, de azt meglátta, mi ebben...","id":"201802_hamucipoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8696d8a5-a7d9-42d8-a60a-202b91e02222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcb178d-f0c6-4cb5-9ced-89c431c29546","keywords":null,"link":"/kkv/201802_hamucipoke","timestamp":"2018. február. 04. 19:30","title":"Amit a takarításról tudni akarsz, de eddig nem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi tulajdonosa. ","shortLead":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi...","id":"201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c300ccbb-146c-4138-825b-e61a12dee12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","timestamp":"2018. február. 03. 12:30","title":"Nemcsak a Premier League-ben tűnik ki, globális focibirodalmat épít a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9abdc9-f967-438a-a461-cbc33b3f78a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kirúgtak állásából egy negyven éves munkaviszonnyal rendelkező orosz tanárt, miután Dmitrij Medvegyev miniszterelnöknek panaszkodott az alacsony tanári fizetések miatt.","shortLead":"Kirúgtak állásából egy negyven éves munkaviszonnyal rendelkező orosz tanárt, miután Dmitrij Medvegyev miniszterelnöknek...","id":"20180204_Most_Makarenko_kapta_a_pofont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9abdc9-f967-438a-a461-cbc33b3f78a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448dc585-453c-4e2f-9c99-3a524c71f4bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Most_Makarenko_kapta_a_pofont","timestamp":"2018. február. 04. 10:25","title":"Most Makarenko kapta a pofont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Hároméves csúcsot döntött a kőolaj jegyzése, de kérdés, hogy a piac egyensúlya tartós marad-e. A kínálat bőségesnek ígérkezik, az USA pedig az első számú termelővé léphet elő.","shortLead":"Hároméves csúcsot döntött a kőolaj jegyzése, de kérdés, hogy a piac egyensúlya tartós marad-e. A kínálat bőségesnek...","id":"201805__dragulo_koolaj__opecdilemma__uj_szupertermelo__helycsere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5582c78b-a86c-4e18-855f-617308f64fad","keywords":null,"link":"/gazdasag/201805__dragulo_koolaj__opecdilemma__uj_szupertermelo__helycsere","timestamp":"2018. február. 03. 15:00","title":"Az oroszok és az olajkartell utolsó utolsó jó éve jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]