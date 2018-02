[{"available":true,"c_guid":"fd03874b-cbe3-45ad-a748-421963e3048c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-afrikai Lindie Botes tavaly novemberben döntött úgy, hogy megtanul magyarul. Még egy dolgot megfogadott: nem vásárol tankönyvet, kizárólag ingyen elérhető online eszközökkel fogja elsajátítani a nyelvet. Példája ott áll minden magyar előtt is: ha a mi ritka és nehéz nyelvünket meg lehet így tanulni, akkor a sokkal több online forrással szolgáló angol, francia, német vagy spanyol nyelvet is el lehet sajátítani különtanár és pénz nélkül, egy számítógép és egy okostelefon segítségével.","shortLead":"A dél-afrikai Lindie Botes tavaly novemberben döntött úgy, hogy megtanul magyarul. Még egy dolgot megfogadott: nem...","id":"20180205_nyelvtanulas_internetrol_ingyenes_szolgaltatasok_alkalmazasok_del_afrikai_lindie_botes_tanul_2_honap_alatt_magyarul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd03874b-cbe3-45ad-a748-421963e3048c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01d0df6-b3e8-4b21-9251-9d5cc32f597c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_nyelvtanulas_internetrol_ingyenes_szolgaltatasok_alkalmazasok_del_afrikai_lindie_botes_tanul_2_honap_alatt_magyarul","timestamp":"2018. február. 05. 11:03","title":"2 hónapja kezdett el magyarul tanulni a nulláról, neten és appokkal – hallgassa meg, most hogy beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lázár János egykori városában lesz először itthon tramtrain, illetve ott kínálnak fel családi házat azoknak, akik nem felújítható panelházban élnek.","shortLead":"Lázár János egykori városában lesz először itthon tramtrain, illetve ott kínálnak fel családi házat azoknak, akik nem...","id":"20180205_kosa_szerint_bezzegvaros_lesz_hodmezovasarhely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca262662-0050-4a44-81c1-58fc0b66ce01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180205_kosa_szerint_bezzegvaros_lesz_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. február. 05. 16:24","title":"Kósa szerint „bezzegváros” lesz Hódmezővásárhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c62165-372e-44de-89a3-2059feee3260","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De tovább gyűrűzik a legnagyobb koreai korrupciós botrány. ","shortLead":"De tovább gyűrűzik a legnagyobb koreai korrupciós botrány. ","id":"20180205_Ujra_dolgozhat_a_Samsung_bortonbol_szabadult_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c62165-372e-44de-89a3-2059feee3260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8baa8b-86d7-488c-a3c6-508c2403ba91","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_Ujra_dolgozhat_a_Samsung_bortonbol_szabadult_vezetoje","timestamp":"2018. február. 05. 10:39","title":"Újra dolgozhat a Samsung börtönből szabadult vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wizz Air-járat utasai csak késő este érkeznek a fővárosba Barcelonából.","shortLead":"A Wizz Air-járat utasai csak késő este érkeznek a fővárosba Barcelonából.","id":"20180205_villamcsapas_ert_egy_budapestre_tarto_repulot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e7d7d3-7469-40e0-9197-0cb61e806280","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_villamcsapas_ert_egy_budapestre_tarto_repulot","timestamp":"2018. február. 05. 15:25","title":"Villámcsapás ért egy Budapestre tartó repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ed65fa-b922-453b-be0b-f7a6d6e0076f","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy újabb szívhez szóló és igen színvonalas példa arra, hogy miként működik a NER kultúrelhárító osztaga és a rendszer médiapolitikája. Vélemény. ","shortLead":"Egy újabb szívhez szóló és igen színvonalas példa arra, hogy miként működik a NER kultúrelhárító osztaga és a rendszer...","id":"20180203_Szellemi_zombitamadas_NER_modra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ed65fa-b922-453b-be0b-f7a6d6e0076f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef03d892-29bb-4e68-b5f7-c720230277cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Szellemi_zombitamadas_NER_modra","timestamp":"2018. február. 04. 10:16","title":"Szellemi zombitámadás NER-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pert indít az LMP, hogy kiderüljön, mennyiért veszi Magyarország a földgázt Oroszországtól. A párt továbbra is kitart jelöltjei önálló indulása mellett. ","shortLead":"Pert indít az LMP, hogy kiderüljön, mennyiért veszi Magyarország a földgázt Oroszországtól. A párt továbbra is kitart...","id":"20180204_Az_LMP_beperli_az_MVMet_es_a_fejlesztesi_tarcat_az_orosz_gazszerzodes_kiadasaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46517bc-4a31-44e0-98c8-3acee35b0d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Az_LMP_beperli_az_MVMet_es_a_fejlesztesi_tarcat_az_orosz_gazszerzodes_kiadasaert","timestamp":"2018. február. 04. 16:46","title":"Az LMP beperli az MVM-et és a fejlesztési tárcát az orosz gázszerződés kiadásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eced12b-1336-4c16-b540-d96e51a7bc52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy tanulmány szerint az Airbnb-lakások kétharmada illegális, egy komplett magyar fizetésnyivel dobta meg a bérleti díjakat, és a fekete lakosok járnak rosszul.","shortLead":"Egy tanulmány szerint az Airbnb-lakások kétharmada illegális, egy komplett magyar fizetésnyivel dobta meg a bérleti...","id":"20180205_Megvadoltak_az_Airnbnbt_illegalis_rasszista_es_miattuk_szalltak_el_teljesen_a_manhattani_lakasarak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eced12b-1336-4c16-b540-d96e51a7bc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0963d8a-36a2-4ae5-af49-02943814417f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180205_Megvadoltak_az_Airnbnbt_illegalis_rasszista_es_miattuk_szalltak_el_teljesen_a_manhattani_lakasarak","timestamp":"2018. február. 05. 15:53","title":"Megvádolták az Airbnb-t: illegális, rasszista, és miatta szálltak el teljesen a manhatteni lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton négy szettben kikapott David Goffintől vasárnap a liege-i Davis Kupa-nyolcaddöntőben, ezzel a tavaly döntős belgák 3-1-es összesítéssel továbbjutottak a negyeddöntőbe, míg a magyar válogatottra osztályozó vár szeptemberben.","shortLead":"Fucsovics Márton négy szettben kikapott David Goffintől vasárnap a liege-i Davis Kupa-nyolcaddöntőben, ezzel a tavaly...","id":"20180204_Fucsovics_kikapott_a_nyolcaddontoben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17efec1c-c7ef-4f3e-b66f-778f86227030","keywords":null,"link":"/sport/20180204_Fucsovics_kikapott_a_nyolcaddontoben","timestamp":"2018. február. 04. 18:23","title":"Fucsovics kikapott a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]